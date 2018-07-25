|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:06
наблюдательный написав:
И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.
Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.
-
Дядюшка Скрудж
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 02.06.18
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 13:29
Дядюшка Скрудж написав:
Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.
Золото не смотрит на нефть...У него свои ориентиры. В первую очередь оно смотрит на цену доллара, а потом на спрос-предложение. Нефть может резко подняться в цене, по причине Ирана, а золото может тут-же упасть, по причине продажи золотых запасов МВФ для помощи детям сирийских беженцев...
А могут одновременно, как падать, так и расти.
У каждой этой ценности своя свадьба....
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:09
Эвген написав:
Дальше чего наша деньга стоить будет? За пирожок?
По этому вопросу к всенародно избранным вождям и вдобавок видным учёным современности:
1. Л. Кравчук - Кандидат наук
2. Л. Кучма - Академик, Доктор наук
3. В. Ющенко - Кандидат наук
4. В. Янукович - Профессор
5. П. Порошенко - Кандидат наук.
О премьерах писать не буду, так как они все как минимум кандидаты каких-то там наук. Окромя В.Гройсмана. Но он ещё молодой и всё у него ещё впереди...
Тут вроде как речь не о шароварах, а о золоте.
Вернее, о его цене...
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:22
Дядюшка Скрудж написав:
Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США.
Ну с Ираком повоевали, как то прикольно армия Ирака рассосалась. Победили?
А США-Китай? США-эвропопа? Что политика-? Ничто, Экономика впереди политики вальсирует. Ведёт. И рыжий повёл... По металлу вроде в валютном картинку давали, вниз.
Так шо затмение для меня не причём, ещё дней десять назад сон был. Про шо и как не помню. 30 число и страх отложился в память.
-
Эвген
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 23.05.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 14:31
наблюдательный написав:
Тут вроде как речь не о шароварах, а о золоте.
О прохвесоре йолка тут не стоит. Насколько он профессора стоит. Речь о том, что "лучшего" кандидата админресурс "не нашел".
Золото вторично. Виртуальность первична. Цена на зерно, золото, металл. Ценность тех, кого нам во главу ставят. Всё вторично и виртуально. Но поскольку квантовый комп, с его неопределённостю пока(?) не запустили, предсказать с такой виртуальностью-контролем что то увидеть впереди тяжко.
Весь мир-игра.
-
Эвген
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 23.05.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 15:00
наблюдательный написав: gleb написав:наблюдательный
Про госдолг США говорят все. Про "бездельников" не помню такого. Про банкомат Вы правы, но запастись кешем никто не мешает. Про то, что некому будет покупать золото. Не смешите. Вопрос будет в цене, в риске, и в валюте. Для того, чтоб эти факторы были в позитиве, продавать золото надо не в Украине. Наша бедная страна как паровоз мчится из бедности в нищету, из упадка в разруху, из малолюности в обезлюденье и все это под бодрые лозунги, патриотические песни и парады вышиванок. Продавцы билетов довольны, а пассажиров никто не спрашивает. Да они в основном и не заморачиваются, типа едем и хорошо.
Говорильня о вышиванках, разрухе и т.п. уже изрядно надоела. Политический форум кажись на другой ветке...Давайте по делу...
Я же вам задал конкретный вопрос. По какой цене(приблизительно) у вас купят, или вы продадите ваше золото в случае финансового армагедона?
Напомню, во время финансового кризиса на Кипре выдача наличных в банкоматах - 300 евро на нос. Потом и этого не стало. Банкоматы умерли. Оплата по кипрским картам за бугром - лимит: 5000 евро в месяц. Затем все банки остановили работу. 7 дней никаких платежей вообще. Депозиты свыше 100.000 евро пошли под нож. АЗС остались почти без бензина. Продуктов в магазинах на 2-3 дня. Начались уличные протесты...
И так, по вашей логике, может быть везде.
Повторяю вопрос...Кто будет у вас покупать ваше золото в те смутные времена, когда денег будет только на пирожок, да и то не свежий? Куда конкретно вы с ним пойдёте?
И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Везде хаоса не будет и одновременно везде не будет. Держите золото там, где максимально устойчивые социальные институты. Пойдете в местный банк и продадите.
Но в стране в состояниее хаоса денег у Вас будет на пирожок тк деньги в такой ситуации обесцениваются ибо их эмитент т.е. государство утрачивает контроль над обменом товаров. У золота нет эмитента. Его не обязательно продать за деньги какого-то эмитента, чтоб что-то купить за эти деньги. Оно и есть деньги. Деньги без эмитента. Мировые деньги, всеобщий эквивалент. За золото можно купить например кошку и сварить холодец, или рабыню, или ишака. На месте сориентируетесь.
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2681
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 16:18
Не устаю прикалываться от местной публики
Один десятки раз повторяет, что за золото в блокаду можно было выменять хлеб...Как будто тут этого никто не знает. Другой о гривне гутарит, как будто эта гривна чудным образом влияет на мировую цену золота. Третьи доказывают какие они мудрецы, влупашив в него кучу денег па 1550+ и нифига об этом не жалеют...Четвёртый уже 10 лет страху нагоняет очередным дефолтом устояшегося государства..
Да вы успокойтесь... Наблюдательный не против золота и любит его даже побольше вас
Но:
Прежде чем покупать себе жильё, нужно ещё соседей изучить, перед тем как отдавать деньги. А то вдруг по соседству окажутся одни идиоты. Что тогда делать будете? Продавать хату? А вы подумали кто у вас её потом купит и по какой цене?
Вот так и в золоте. Купить легко. А как потом из него выйти, дабы ничего не потерять? Или пофиг? В забугорный банк понесёте? Так укажите хотя бы один банк устояшегося института, который в трудную минуту купит у вас золото без всяких проблем. Я сомневаюсь что этот банк купит ваше золото даже сейчас. Так как солидные забугорные банки этой чепухой не страдают. Не царское это дело.
А обменять золото на ишака, как тут предлагают, может и выгорит, только слишком дорогой ишак в итоге получится.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3124
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:21
наблюдательный написав:
Прежде чем покупать себе жильё, нужно ещё соседей изучить, перед тем как отдавать деньги.
Согласен на 100%. Нормальные соседи стоят дороже дома что купил. Сам недавно переехал в деревню. На соседей пока не жалуюсь. Но наблюдаю их поступки.
наблюдательный написав:
Вот так и в золоте. Купить легко. А как потом из него выйти, дабы ничего не потерять? Или пофиг?
Золото как соседи. Сразу от них не избавиться. При хороших, надо ли?
Так и золото. Пока ситуация в мире финансов хороша, надо ли? А если армагедонец, а не кризис? Я считаю, отношение к одним и другому может резко изменится.
-
Эвген
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 23.05.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 17:47
gleb написав:
Везде хаоса не будет и одновременно везде не будет. Держите золото там, где максимально устойчивые социальные институты. Пойдете в местный банк и продадите.
Но в стране в состояниее хаоса денег у Вас будет на пирожок тк деньги в такой ситуации обесцениваются ибо их эмитент т.е. государство утрачивает контроль над обменом товаров. У золота нет эмитента. Его не обязательно продать за деньги какого-то эмитента, чтоб что-то купить за эти деньги. Оно и есть деньги. Деньги без эмитента. Мировые деньги, всеобщий эквивалент. За золото можно купить например кошку и сварить холодец, или рабыню, или ишака. На месте сориентируетесь.
Тут все твердят- Золото товар.
gleb написав:
Везде хаоса не будет и одновременно везде не будет. Держите золото там, где максимально устойчивые социальные институты. Пойдете в местный банк и продадите.
Но в стране в состояниее хаоса денег у Вас будет на пирожок тк деньги в такой ситуации обесцениваются ибо их эмитент т.е. государство утрачивает контроль над обменом товаров.
Пока хаоса нет у всех. Это кризис. Золото- товар.
Когда у всех, армогедонец, золото - эквивалент, сообщник бартеру.
Если будут нарушены связи финансово-торговые, то бусы, ракушки, крышечки от бутылок, фантики от государства резко падают в цене.
Кризисы были и будут. Переживём. А вот когда мировая финансовая система заходит в виртуал, или в тупик, то то уже другое.
-
Эвген
-
-
- Повідомлень: 232
- З нами з: 23.05.12
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 18:21
Эвген
А вот когда мировая финансовая система заходит в виртуал, или в тупик, то то уже другое.
- Женечка, не тупи. Мировая финансовая система, на данный момент, где-то на 70-80%% виртуальна. В Швеции на все 90. Если что-то хотел сказать - выражайся проще.
-
Hogtown
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 09.07.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|