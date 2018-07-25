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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кто-то переживает, что в трудный час нельзя будет продать золото. Не верьте. В Украине всю незалежность трудный час и кризисы, но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают. Ломбарды наше все.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01
Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?
Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.
Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вас нельзя читать ближе к ночи. Как в том анекдоте - зря вы кошек не любите - вы их просто готовить не умеете !!!
На золото можно купить курицу, говядину, да что хотите, однажды ел птичку дикую , перепелку кажется - много таких птичек есть - фазаны, утки дикие и тп, рыба в реках водится. У людей сады и огороды. Почему сразу кошку покупать и даже - сварить из нее именно холодец?! У вас большой опыт - как вкусно готовить кошек
За золото можно купить все. Если у вас золота достаточно - то вполне обеспечить нормальную жизнь семье.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:54
Да, выкупают. Но дело не в факте, а в цене этого самого удовольствия...
Ваше всё это НБУ и Нацфинуслуг.
Ломбарды - дело вторичное...
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