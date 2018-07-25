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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1788178917901791
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 19:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Кто-то переживает, что в трудный час нельзя будет продать золото. Не верьте. В Украине всю незалежность трудный час и кризисы, но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают. Ломбарды наше все. :D
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01

  Дядюшка Скрудж написав:
  наблюдательный написав:И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...

Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.
Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.


Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?

Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.



Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:За золото можно купить например кошку и сварить холодец

Вас нельзя читать ближе к ночи. Как в том анекдоте - зря вы кошек не любите - вы их просто готовить не умеете !!!
На золото можно купить курицу, говядину, да что хотите, однажды ел птичку дикую , перепелку кажется - много таких птичек есть - фазаны, утки дикие и тп, рыба в реках водится. У людей сады и огороды. Почему сразу кошку покупать и даже - сварить из нее именно холодец?! У вас большой опыт - как вкусно готовить кошек :roll:

За золото можно купить все. Если у вас золота достаточно - то вполне обеспечить нормальную жизнь семье.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:54

  Дядюшка Скрудж написав:... но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают.

Да, выкупают. Но дело не в факте, а в цене этого самого удовольствия...

  Дядюшка Скрудж написав: Ломбарды наше все. :D

Ваше всё это НБУ и Нацфинуслуг.
Ломбарды - дело вторичное...
наблюдательный
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