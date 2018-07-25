Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01

Дядюшка Скрудж написав: наблюдательный написав: И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой... И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...

Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.

Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью. Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене.Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.

Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.