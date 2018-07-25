Кто-то переживает, что в трудный час нельзя будет продать золото. Не верьте. В Украине всю незалежность трудный час и кризисы, но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают. Ломбарды наше все.
наблюдательный написав:И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене. Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.
Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?
Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.
Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.
gleb написав:За золото можно купить например кошку и сварить холодец
Вас нельзя читать ближе к ночи. Как в том анекдоте - зря вы кошек не любите - вы их просто готовить не умеете !!! На золото можно купить курицу, говядину, да что хотите, однажды ел птичку дикую , перепелку кажется - много таких птичек есть - фазаны, утки дикие и тп, рыба в реках водится. У людей сады и огороды. Почему сразу кошку покупать и даже - сварить из нее именно холодец?! У вас большой опыт - как вкусно готовить кошек
За золото можно купить все. Если у вас золота достаточно - то вполне обеспечить нормальную жизнь семье.
Как утверждают астрологи, грядущее затмение на долгое время сделает людей агрессивнее, причем проявляться это может как в межличностных отношениях, так и в росте международной напряженности. В этой связи самопровозглашенные специалисты по влиянию на человечество небесных светил призывают людей остерегаться каких бы то ни было конфликтов.
Стоит отметить, что грядущее астрономическое событие может оказаться любопытным и для тех, кто не верит в мистику или слова астрологов. Даже если в действительности положение светил не слишком влияет на судьбы людей, лунное затмение будет представлять собой любопытное явление по объективным причинам. Во-первых, оно станет самым продолжительным за сто лет — продолжительность его полной фазы составит 1 час 44 минуты, с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Более того, лунное затмение выпадет на одну ночь с так называемым полномарсием — событием, при котором Марс вступит в противостояние с Солнцем (то есть окажется примерно на той же линии, что Солнце и Земля), а также приблизится к Земле на минимальное расстояние, став третьей по яркости точкой в ночном небе после Луны и Венеры. На один день лунное затмение и «полномарсие» выпадут впервые с 1830 года.
28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика стефана земля налетит на небесную ось... (с)