Кто-то переживает, что в трудный час нельзя будет продать золото. Не верьте. В Украине всю незалежность трудный час и кризисы, но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают. Ломбарды наше все.
наблюдательный написав:И неважно в какой стране. Ибо мировой кризис он и есть мировой...
Понятно, что мировой кризис на короткое время продавит золото вниз, но по мере выхода из кризиса золото будет приподыматься в цене. Тут интересно другое: назревает война между Ираном и США. Иран уже сделал заявления о готовности перекрыть осенью (сентябрь) поставки нефти на мировой рынок для некоторых стран Персидского залива. США, естественно, вступится за своих сателлитов. Назревающие события грозят резко поднять цену нефти уже осенью этого года. Так как, золото является материальной ценностью наподобие нефти, следует ожидать и существенного подъема цены на золото осенью вслед за нефтью.
Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?
Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.
Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.
gleb написав:За золото можно купить например кошку и сварить холодец
Вас нельзя читать ближе к ночи. Как в том анекдоте - зря вы кошек не любите - вы их просто готовить не умеете !!! На золото можно купить курицу, говядину, да что хотите, однажды ел птичку дикую , перепелку кажется - много таких птичек есть - фазаны, утки дикие и тп, рыба в реках водится. У людей сады и огороды. Почему сразу кошку покупать и даже - сварить из нее именно холодец?! У вас большой опыт - как вкусно готовить кошек
За золото можно купить все. Если у вас золота достаточно - то вполне обеспечить нормальную жизнь семье.
Как утверждают астрологи, грядущее затмение на долгое время сделает людей агрессивнее, причем проявляться это может как в межличностных отношениях, так и в росте международной напряженности. В этой связи самопровозглашенные специалисты по влиянию на человечество небесных светил призывают людей остерегаться каких бы то ни было конфликтов.
Стоит отметить, что грядущее астрономическое событие может оказаться любопытным и для тех, кто не верит в мистику или слова астрологов. Даже если в действительности положение светил не слишком влияет на судьбы людей, лунное затмение будет представлять собой любопытное явление по объективным причинам. Во-первых, оно станет самым продолжительным за сто лет — продолжительность его полной фазы составит 1 час 44 минуты, с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Более того, лунное затмение выпадет на одну ночь с так называемым полномарсием — событием, при котором Марс вступит в противостояние с Солнцем (то есть окажется примерно на той же линии, что Солнце и Земля), а также приблизится к Земле на минимальное расстояние, став третьей по яркости точкой в ночном небе после Луны и Венеры. На один день лунное затмение и «полномарсие» выпадут впервые с 1830 года.
28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика стефана земля налетит на небесную ось... (с)
наблюдательный написав:Один десятки раз повторяет, что за золото в блокаду можно было выменять хлеб...Как будто тут этого никто не знает. Другой о гривне гутарит, как будто эта гривна чудным образом влияет на мировую цену золота. Третьи доказывают какие они мудрецы, влупашив в него кучу денег па 1550+ и нифига об этом не жалеют...Четвёртый уже 10 лет страху нагоняет очередным дефолтом устояшегося государства..Да вы успокойтесь... Наблюдательный не против золота и любит его даже побольше вас
Да мы оч. спокойны. Это вы очень беспокойный, из-за того, что вдруг вы ил мы не сможем продать золото с выгодой. Потому вам все и пишут успокоительные байки. Всех денег не заработать никогда. Золото - стабилизационный фонд, средство обеспечить себе благополучную жизнь - ( а не сорвать куш) , так как с ним минимальные риски остаться без средств на жизнь. Смысл золота не в погоне за большим кушем. Хотя и такой шанс есть , но это как выйдет. А вот гарантированный личный пенсионный фонд себе самому- золото обеспечит, не зависимо какие будут на момент вашей старости деньги и войны, и политика. Все остальной может обнулиться совсем. Это в ы не беспокойтесь. Тот кто играет - не должен дергаться, понимать что какие-то потери неизбежны, важно их минимизировать, или что бы хоть плюсы перекрывали минусы. Такое впечатление, что вы в золото вкладываете последние копейки, которые скопили на дешевых "не свежих пирожках. И прям голодаете там у себя за компом. Так и мы не голодаем.... И всех денег не заработать все равно. Мне не нравится , что я перестал совсем чувствовать тему , даже Лба стал почитывать, хотя у него сложновато для меня написано. А куда идет цена в каждый конкретный момент не так и важно. Мы же не продаем золото каждый день. Это тема Жабы. А остальным вряд ли стоит печалиться, и можно продавать - когда цена пойдет на взлет, а если не пойдет - так и не продавать - это ж стабилизационный фонд.
Ukrainian написав:Южнокорейская компания Shinil Group начала подъем со дна Японского моря остова затонувшего в 1905 году российского крейсера «Дмитрий Донской». Предполагается, что на борту судна может находиться груз из золотых слитков и монет общей стоимостью 133,4 млрд долларов, пишет The Korea Times.
Компания Shinil извинилась за сообщения о золоте на российском крейсере.