Додано: Чет 26 лип, 2018 14:11

наблюдательный написав: Один десятки раз повторяет, что за золото в блокаду можно было выменять хлеб...Как будто тут этого никто не знает. Другой о гривне гутарит, как будто эта гривна чудным образом влияет на мировую цену золота. Третьи доказывают какие они мудрецы, влупашив в него кучу денег па 1550+ и нифига об этом не жалеют...Четвёртый уже 10 лет страху нагоняет очередным дефолтом устояшегося государства..Да вы успокойтесь... Наблюдательный не против золота и любит его даже побольше вас Один десятки раз повторяет, что за золото в блокаду можно было выменять хлеб...Как будто тут этого никто не знает. Другой о гривне гутарит, как будто эта гривна чудным образом влияет на мировую цену золота. Третьи доказывают какие они мудрецы, влупашив в него кучу денег па 1550+ и нифига об этом не жалеют...Четвёртый уже 10 лет страху нагоняет очередным дефолтом устояшегося государства..Да вы успокойтесь... Наблюдательный не против золота и любит его даже побольше вас

Да мы оч. спокойны. Это вы очень беспокойный, из-за того, что вдруг вы ил мы не сможем продать золото с выгодой. Потому вам все и пишут успокоительные байки. Всех денег не заработать никогда. Золото - стабилизационный фонд, средство обеспечить себе благополучную жизнь - ( а не сорвать куш) , так как с ним минимальные риски остаться без средств на жизнь. Смысл золота не в погоне за большим кушем. Хотя и такой шанс есть , но это как выйдет. А вот гарантированный личный пенсионный фонд себе самому- золото обеспечит, не зависимо какие будут на момент вашей старости деньги и войны, и политика. Все остальной может обнулиться совсем.Это в ы не беспокойтесь. Тот кто играет - не должен дергаться, понимать что какие-то потери неизбежны, важно их минимизировать, или что бы хоть плюсы перекрывали минусы. Такое впечатление, что вы в золото вкладываете последние копейки, которые скопили на дешевых "не свежих пирожках.И прям голодаете там у себя за компом. Так и мы не голодаем.... И всех денег не заработать все равно.Мне не нравится , что я перестал совсем чувствовать тему , даже Лба стал почитывать, хотя у него сложновато для меня написано. А куда идет цена в каждый конкретный момент не так и важно. Мы же не продаем золото каждый день. Это тема Жабы. А остальным вряд ли стоит печалиться, и можно продавать - когда цена пойдет на взлет, а если не пойдет - так и не продавать - это ж стабилизационный фонд.