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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 25 лип, 2018 19:21
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кто-то переживает, что в трудный час нельзя будет продать золото. Не верьте. В Украине всю незалежность трудный час и кризисы, но ломбарды везде и народ тянется к ломбардам, золото продает, а ломбарды с удовольствием выкупают. Ломбарды наше все.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:01
Я помню только кризис 2008 и то, очень приблизительно. Золото падало в самом начале кризиса или даже накануне. И очень не долго. А потом золото стало расти не дожидаясь "выхода из кризиса" ?
Золото связано с нефтью - но не так линейно, как с долларом. Если США втянутся в войну - то имхо - вероятность есть большая , что доллар -вниз - а нефть и золото вверх.
Про пирожки - на которые у народа нет денег ? Ну не знаю. "Наблюдала" считает , что золото покупают люди на последние "потные" копейки ? И кроме золота совсем люди ничего не имеют даж на пирожок ? Понятно что "на пирожок " есть у людей карманные деньги , и то, если их не хватает - так то времена очень ужасные и люди как-то может перебиваются. Золото нужно в серьезных и основательных ситуациях.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вас нельзя читать ближе к ночи. Как в том анекдоте - зря вы кошек не любите - вы их просто готовить не умеете !!!
На золото можно купить курицу, говядину, да что хотите, однажды ел птичку дикую , перепелку кажется - много таких птичек есть - фазаны, утки дикие и тп, рыба в реках водится. У людей сады и огороды. Почему сразу кошку покупать и даже - сварить из нее именно холодец?! У вас большой опыт - как вкусно готовить кошек
За золото можно купить все. Если у вас золота достаточно - то вполне обеспечить нормальную жизнь семье.
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:54
Да, выкупают. Но дело не в факте, а в цене этого самого удовольствия...
Ваше всё это НБУ и Нацфинуслуг.
Ломбарды - дело вторичное...
Додано: Сер 25 лип, 2018 22:31
28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика
стефана земля налетит на небесную ось... (с)
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Да мы оч. спокойны. Это вы очень беспокойный, из-за того, что вдруг вы ил мы не сможем продать золото с выгодой. Потому вам все и пишут успокоительные байки. Всех денег не заработать никогда. Золото - стабилизационный фонд, средство обеспечить себе благополучную жизнь - ( а не сорвать куш) , так как с ним минимальные риски остаться без средств на жизнь. Смысл золота не в погоне за большим кушем. Хотя и такой шанс есть , но это как выйдет. А вот гарантированный личный пенсионный фонд себе самому- золото обеспечит, не зависимо какие будут на момент вашей старости деньги и войны, и политика. Все остальной может обнулиться совсем.
Это в ы не беспокойтесь. Тот кто играет - не должен дергаться, понимать что какие-то потери неизбежны, важно их минимизировать, или что бы хоть плюсы перекрывали минусы. Такое впечатление, что вы в золото вкладываете последние копейки, которые скопили на дешевых "не свежих пирожках. И прям голодаете там у себя за компом. Так и мы не голодаем.... И всех денег не заработать все равно.
Мне не нравится , что я перестал совсем чувствовать тему , даже Лба стал почитывать, хотя у него сложновато для меня написано. А куда идет цена в каждый конкретный момент не так и важно. Мы же не продаем золото каждый день. Это тема Жабы. А остальным вряд ли стоит печалиться, и можно продавать - когда цена пойдет на взлет, а если не пойдет - так и не продавать - это ж стабилизационный фонд.
Додано: Чет 26 лип, 2018 14:29
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Компания Shinil извинилась за сообщения о золоте на российском крейсере.
Уже и так ужасный бюджетный прогноз федерального правительства США только что ухудшился еще на 106%.
Додано: Чет 26 лип, 2018 15:25
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:08
Я точно не покупаю " на все оставшиеся" , последние пару лет так вообще трачу все уходит на хоз.нужды и тп. и все, поэтому " цена не имеет значения " Ну а если без шуток - стаб.фонд пополняют постоянно, как есть возможность и есть "оставшиеся " деньги , выходит что даже если купил чел 1 раз по 1500 - а когда-то и по 800 покупал, то "средняя цена" - если чел понемногу покупает систематически выходит 960. Правильнее в долларах цены указывать. Это серьезный подход к теме. У такого человека есть не плохие шансы пусть через несколько лет - но все равно вернуть даже 1500 - если его чисто психологически давит жаба за одну неудачную покупку - в целом-то это не важно.
Тут важен алгоритм покупок , смысл и цель. Если другой алгоритм - чел все, что имел - вбухал в золото на хаях одноразово - и цель была спекульнуть резко-быстро - то он в пролете. И спекуляция не удалась. Итог печальный. Но он имеет право гордо и красиво проиграть - если играл на свои деньги, а не на ваши Не всякий способен на риск. А кто рискует - имеет шанс проиграть .... Важно , что бы чел это понимал и рисковал соразмеренно своим возможностям финансовым и психологическим.
Додано: Чет 26 лип, 2018 18:32
Скажу больше...
Он имеет полное право продолжать проигрывать и дальше.
И тоже гордо. При этом всем втирать в мозги что именно он всё делает исключительно правильно, а не согласные с ним недалёкие лохи и лузеры...
P.S.
Разберитесь со своим патефоном или сдайте его в утиль...
Он уже который раз ездит по ушам о 2000-летней истории золота, о его вечной ценности, золотом накоплении к пенсии, блокадном хлебе, о долгосроке и что всё будет только дорожать....
Вы что, попали в детсад? Кроме вас тут этого никто не знает и вы открыли всем Америку?
Если жалко выбросить такую ценную вещь, то хоть пыль вековую на нём протрите, поменяйте пластинку на более полезную. Если она, конечно, у вас есть....
Почитайте название ветки. Тут НО-ВО-СТИ!
А не ваша постоянная демагогия.
Можете не отвечать... Труба трубит в дальние походы...
Удачи.
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