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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1789179017911792
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:22

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Вы что, попали в детсад? Кроме вас тут этого никто не знает и вы открыли всем Америку?


Вы так пишете , как будто это не понимаете. Вот и выходит - "каков вопрос - таков и ответ".
Кто-то тут продолжает закупать золото на хаях ? Так сейчас вовсе не хаи. И когда те хаи бывают - никто это не знает - даже Сорос с Демурой. В том то и суть, что никто это точно знать не может, даже вы. А пишете так, как будто только вы это и знаете. Вы тоже можете ошибаться, хотя я к вашему мнению прислушиваюсь, но тем не менее случается, что вы ошибаетесь. Пишите не так "авторитарно" .

Истина в том, что люди хотят и имеют право совершать свои ошибки, а не ваши ошибки , и платить свои деньги за свои ошибки, а не за ваши. А ваше мнение все имеют право уважать и воспринимать как интересное и осмыслять его, но не как истину в последней инстанции.

По этой теме не бывает "самого умного" - тема такая , все ошибаются бывает. Хотя ваши посты - на ветке из самых верных и интересных, но не истина в последней инстанции.
Если бы вы меня стали упрекать что я не верно что-то купил моему возмущению не было бы предела, когда покупаем актив - не знаем какой будет завтра цена. Но завтра ошибку видят все уже - не только вы. Конечно есть элементарные истины - типа "не покупать на последние деньги" и на краткосрок. Это люди знать должны. Ну и еще многое. Важно что бы каждый сам обдумывал принимал решение.

Не упрекайте меня, что мои посты малоинформативные. Формально вы правы. Но я пишу - отчасти из вежливости - отчасти пообщаться с "братьями по разуму" :mrgreen: . А вы бы хотели писать посты тут сам- один на ветке и что бы никто на них не отвечал ? :lol:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Не плохо так, почти 7 бюджетов Украины испарили за один день, только один Хфейсбук...

Facebook: Самая большая суточная аннигиляция акционерного капитала в истории США - $120 ярдов!

Много раз обсуждали, что биржевые показатели США совершенно оторваны от реальной экономики, а в эпоху QE это стало уже не просто разрывом, а какой-то параллельной вселенной. Очевидно и закончится это финансовым крахом просто эпических пропорций, когда все это безобразие придется приводить в соответствие.

Из свежих рекордов.

Опубликованная сегодня квартальная отчетность Facebook навела такое уныние на лохов-инвесторов, что акции моментально обесценились примерно на 19%. Это эквивалентно единомоментной аннигиляции акционерного капитала на $120 ярдов резаной, что является историческим рекордом за все существование США.

Понятно, что это был совершенно дутый капитал, виртуальный пузырь, но он был обеспечением для чьих-то пенсий, для чьих-то банковских вкладов, мог быть залогом для чьих-то кредитов. И вот $120 ярдов этого фейкового обеспечения единомоментно испарилось. Обесценивание такого масштаба вполне может стать триггером для дальнейшего раскручивания процесса по спирали, особенно если будет сопровождаться переоценкой рисков прочих компаний этого сектора.

И прошу не забывать о непропорционально большой доле, которую занимают компании "новой" экономики среди других по капитализации. Если этот пузырь накроется, зловоние накроет всю экономику США.

https://aftershock.news/?q=node/668207
Чукча2
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