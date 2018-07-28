Вы так пишете , как будто это не понимаете. Вот и выходит - "каков вопрос - таков и ответ".
Кто-то тут продолжает закупать золото на хаях ? Так сейчас вовсе не хаи. И когда те хаи бывают - никто это не знает - даже Сорос с Демурой. В том то и суть, что никто это точно знать не может, даже вы. А пишете так, как будто только вы это и знаете. Вы тоже можете ошибаться, хотя я к вашему мнению прислушиваюсь, но тем не менее случается, что вы ошибаетесь. Пишите не так "авторитарно" .
Истина в том, что люди хотят и имеют право совершать свои ошибки, а не ваши ошибки , и платить свои деньги за свои ошибки, а не за ваши. А ваше мнение все имеют право уважать и воспринимать как интересное и осмыслять его, но не как истину в последней инстанции.
По этой теме не бывает "самого умного" - тема такая , все ошибаются бывает. Хотя ваши посты - на ветке из самых верных и интересных, но не истина в последней инстанции.
Если бы вы меня стали упрекать что я не верно что-то купил моему возмущению не было бы предела, когда покупаем актив - не знаем какой будет завтра цена. Но завтра ошибку видят все уже - не только вы. Конечно есть элементарные истины - типа "не покупать на последние деньги" и на краткосрок. Это люди знать должны. Ну и еще многое. Важно что бы каждый сам обдумывал принимал решение.
Не упрекайте меня, что мои посты малоинформативные. Формально вы правы. Но я пишу - отчасти из вежливости - отчасти пообщаться с "братьями по разуму" . А вы бы хотели писать посты тут сам- один на ветке и что бы никто на них не отвечал ?