наблюдательный написав:Вы что, попали в детсад? Кроме вас тут этого никто не знает и вы открыли всем Америку?
Вы так пишете , как будто это не понимаете. Вот и выходит - "каков вопрос - таков и ответ". Кто-то тут продолжает закупать золото на хаях ? Так сейчас вовсе не хаи. И когда те хаи бывают - никто это не знает - даже Сорос с Демурой. В том то и суть, что никто это точно знать не может, даже вы. А пишете так, как будто только вы это и знаете. Вы тоже можете ошибаться, хотя я к вашему мнению прислушиваюсь, но тем не менее случается, что вы ошибаетесь. Пишите не так "авторитарно" .
Истина в том, что люди хотят и имеют право совершать свои ошибки, а не ваши ошибки , и платить свои деньги за свои ошибки, а не за ваши. А ваше мнение все имеют право уважать и воспринимать как интересное и осмыслять его, но не как истину в последней инстанции.
По этой теме не бывает "самого умного" - тема такая , все ошибаются бывает. Хотя ваши посты - на ветке из самых верных и интересных, но не истина в последней инстанции. Если бы вы меня стали упрекать что я не верно что-то купил моему возмущению не было бы предела, когда покупаем актив - не знаем какой будет завтра цена. Но завтра ошибку видят все уже - не только вы. Конечно есть элементарные истины - типа "не покупать на последние деньги" и на краткосрок. Это люди знать должны. Ну и еще многое. Важно что бы каждый сам обдумывал принимал решение.
Не упрекайте меня, что мои посты малоинформативные. Формально вы правы. Но я пишу - отчасти из вежливости - отчасти пообщаться с "братьями по разуму" . А вы бы хотели писать посты тут сам- один на ветке и что бы никто на них не отвечал ?
Не плохо так, почти 7 бюджетов Украины испарили за один день, только один Хфейсбук...
Facebook: Самая большая суточная аннигиляция акционерного капитала в истории США - $120 ярдов!
Много раз обсуждали, что биржевые показатели США совершенно оторваны от реальной экономики, а в эпоху QE это стало уже не просто разрывом, а какой-то параллельной вселенной. Очевидно и закончится это финансовым крахом просто эпических пропорций, когда все это безобразие придется приводить в соответствие.
Из свежих рекордов.
Опубликованная сегодня квартальная отчетность Facebook навела такое уныние на лохов-инвесторов, что акции моментально обесценились примерно на 19%. Это эквивалентно единомоментной аннигиляции акционерного капитала на $120 ярдов резаной, что является историческим рекордом за все существование США.
Понятно, что это был совершенно дутый капитал, виртуальный пузырь, но он был обеспечением для чьих-то пенсий, для чьих-то банковских вкладов, мог быть залогом для чьих-то кредитов. И вот $120 ярдов этого фейкового обеспечения единомоментно испарилось. Обесценивание такого масштаба вполне может стать триггером для дальнейшего раскручивания процесса по спирали, особенно если будет сопровождаться переоценкой рисков прочих компаний этого сектора.
И прошу не забывать о непропорционально большой доле, которую занимают компании "новой" экономики среди других по капитализации. Если этот пузырь накроется, зловоние накроет всю экономику США.
Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.
Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали.
kalinavalera1 написав:Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.
Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали.
Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился?
kalinavalera1 написав:Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.
Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали.
Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился?
1.Замечание я написал - не простое, а "золотое". Обыватель или лох ликует читая , что из-за падения цены акций - лидеры списка Форбс "потеряли огромные суммы" - так на деле это не так, и ничего они не потеряли, если за ними стоят реальные предприятия. Как упали - как и поднимутся. Если владелец только не продаст свое предприятие на самом низу как раз в момент максимального падения. Это точно как с золотом - если купить его на долгосрок - нет смысла убиваться из-за падения цены сегодня, и каждый день - как упала - так и вырастет. Это не "краткосрочный актив"
2. За 2 дня - на золотой ветке другой мысли ни у кого не появилось , как у вас - и то - обсуждать мою роль "домохозяина". Типа вас это почему-то не устраивает. Суть вашего поста - писать вам не о чем. А кто-то еще подумает что вам скучно, и вы хотите со мной пообщаться, жаль что на тему "поругаться". Мы с вами земляки из Днепра - поэтому предлагаю "дружить".
3. Последнее время стал читать Лба про золото, так как и правда писать не о чем и ничего не ясно на перспективу. Но такая ситуация. Это не моя вина, что в мире такой макроэкономический процесс "мутный".
4.Тема мне интересна и на общем уровне я вполне разобрался. И у меня как всегда есть еще и свои мысли. Если человек не совсем нищий - то любые финансовые темы его интересуют. Тем более - получать актуальную инфу, особенно практическую - мне негде.
То что любой человек ведет свое домашнее хозяйство - это нормально для всякого , кто имеет свой дом. Если чел своего дома не имеет - то тогда - может не заморачиваться своим "хозяйством". Так или иначе этим занимаются все. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. А за вас кто думает о вашем быте ? У вас наверное есть прислуга, прачка, повариха, экономка и мажордом имеется ? Некоторые мужчины все это сваливают на жену - типа имеют как бы "бесплатную прислугу". Есть вариант - человек живет очень скромно и аскетично, скудно - примитивно, и тогда хозяйством особо не заморачивается. А если человек любит вкусно и полезно поесть, и живет со вкусом к жизни - то забот у него каждый день море. Особенно проблемами быта и хозяйства - озабочены владельцы домохозяйств. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. Это нормально. Напишу вам еще в личку - есть вопрос.