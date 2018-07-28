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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1789179017911792 Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:22 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Вы что, попали в детсад? Кроме вас тут этого никто не знает и вы открыли всем Америку? Вы что, попали в детсад? Кроме вас тут этого никто не знает и вы открыли всем Америку?



Вы так пишете , как будто это не понимаете. Вот и выходит - "каков вопрос - таков и ответ".

Кто-то тут продолжает закупать золото на хаях ? Так сейчас вовсе не хаи. И когда те хаи бывают - никто это не знает - даже Сорос с Демурой. В том то и суть, что никто это точно знать не может, даже вы. А пишете так, как будто только вы это и знаете. Вы тоже можете ошибаться, хотя я к вашему мнению прислушиваюсь, но тем не менее случается, что вы ошибаетесь. Пишите не так "авторитарно" .



Истина в том, что люди хотят и имеют право совершать свои ошибки, а не ваши ошибки , и платить свои деньги за свои ошибки, а не за ваши. А ваше мнение все имеют право уважать и воспринимать как интересное и осмыслять его, но не как истину в последней инстанции.



По этой теме не бывает "самого умного" - тема такая , все ошибаются бывает. Хотя ваши посты - на ветке из самых верных и интересных, но не истина в последней инстанции.

Если бы вы меня стали упрекать что я не верно что-то купил моему возмущению не было бы предела, когда покупаем актив - не знаем какой будет завтра цена. Но завтра ошибку видят все уже - не только вы. Конечно есть элементарные истины - типа "не покупать на последние деньги" и на краткосрок. Это люди знать должны. Ну и еще многое. Важно что бы каждый сам обдумывал принимал решение.



Не упрекайте меня, что мои посты малоинформативные. Формально вы правы. Но я пишу - отчасти из вежливости - отчасти пообщаться с "братьями по разуму" . А вы бы хотели писать посты тут сам- один на ветке и что бы никто на них не отвечал ? Вы так пишете , как будто это не понимаете. Вот и выходит - "каков вопрос - таков и ответ".Кто-то тут продолжает закупать золото на хаях ? Так сейчас вовсе не хаи. И когда те хаи бывают - никто это не знает - даже Сорос с Демурой. В том то и суть, что никто это точно знать не может, даже вы. А пишете так, как будто только вы это и знаете. Вы тоже можете ошибаться, хотя я к вашему мнению прислушиваюсь, но тем не менее случается, что вы ошибаетесь. Пишите не так "авторитарно" .Истина в том, что люди хотят и имеют право совершать свои ошибки, а не ваши ошибки , и платить свои деньги за свои ошибки, а не за ваши. А ваше мнение все имеют право уважать и воспринимать как интересное и осмыслять его, но не как истину в последней инстанции.По этой теме не бывает "самого умного" - тема такая , все ошибаются бывает. Хотя ваши посты - на ветке из самых верных и интересных, но не истина в последней инстанции.Если бы вы меня стали упрекать что я не верно что-то купил моему возмущению не было бы предела, когда покупаем актив - не знаем какой будет завтра цена. Но завтра ошибку видят все уже - не только вы. Конечно есть элементарные истины - типа "не покупать на последние деньги" и на краткосрок. Это люди знать должны. Ну и еще многое. Важно что бы каждый сам обдумывал принимал решение.Не упрекайте меня, что мои посты малоинформативные. Формально вы правы. Но я пишу - отчасти из вежливости - отчасти пообщаться с "братьями по разуму". А вы бы хотели писать посты тут сам- один на ветке и что бы никто на них не отвечал ? kalinavalera1

Повідомлень: 4551 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:02 Re: Горячие новости по драгоценным металлам



Facebook: Самая большая суточная аннигиляция акционерного капитала в истории США - $120 ярдов!



Много раз обсуждали, что биржевые показатели США совершенно оторваны от реальной экономики, а в эпоху QE это стало уже не просто разрывом, а какой-то параллельной вселенной. Очевидно и закончится это финансовым крахом просто эпических пропорций, когда все это безобразие придется приводить в соответствие.



Из свежих рекордов.



Опубликованная сегодня квартальная отчетность Facebook навела такое уныние на лохов-инвесторов, что акции моментально обесценились примерно на 19%. Это эквивалентно единомоментной аннигиляции акционерного капитала на $120 ярдов резаной, что является историческим рекордом за все существование США.



Понятно, что это был совершенно дутый капитал, виртуальный пузырь, но он был обеспечением для чьих-то пенсий, для чьих-то банковских вкладов, мог быть залогом для чьих-то кредитов. И вот $120 ярдов этого фейкового обеспечения единомоментно испарилось. Обесценивание такого масштаба вполне может стать триггером для дальнейшего раскручивания процесса по спирали, особенно если будет сопровождаться переоценкой рисков прочих компаний этого сектора.



И прошу не забывать о непропорционально большой доле, которую занимают компании "новой" экономики среди других по капитализации. Если этот пузырь накроется, зловоние накроет всю экономику США.



https://aftershock.news/?q=node/668207 Не плохо так, почти 7 бюджетов Украины испарили за один день, только один Хфейсбук...Facebook: Самая большая суточная аннигиляция акционерного капитала в истории США - $120 ярдов!Много раз обсуждали, что биржевые показатели США совершенно оторваны от реальной экономики, а в эпоху QE это стало уже не просто разрывом, а какой-то параллельной вселенной. Очевидно и закончится это финансовым крахом просто эпических пропорций, когда все это безобразие придется приводить в соответствие.Из свежих рекордов.Опубликованная сегодня квартальная отчетность Facebook навела такое уныние на лохов-инвесторов, что акции моментально обесценились примерно на 19%. Это эквивалентно единомоментной аннигиляции акционерного капитала на $120 ярдов резаной, что является историческим рекордом за все существование США.Понятно, что это был совершенно дутый капитал, виртуальный пузырь, но он был обеспечением для чьих-то пенсий, для чьих-то банковских вкладов, мог быть залогом для чьих-то кредитов. И вот $120 ярдов этого фейкового обеспечения единомоментно испарилось. Обесценивание такого масштаба вполне может стать триггером для дальнейшего раскручивания процесса по спирали, особенно если будет сопровождаться переоценкой рисков прочих компаний этого сектора.И прошу не забывать о непропорционально большой доле, которую занимают компании "новой" экономики среди других по капитализации. Если этот пузырь накроется, зловоние накроет всю экономику США. Чукча2

Повідомлень: 1404 З нами з: 03.12.13 Подякував: 241 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:01 Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.



Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали. kalinavalera1

Повідомлень: 4551 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лип, 2018 18:23 kalinavalera1 написав: Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.



Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали. Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали.

Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился? Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился? jabba

Повідомлень: 5090 З нами з: 18.12.08 Подякував: 303 раз. Подякували: 293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 16:11 jabba написав: kalinavalera1 написав: Чукча2 Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.



Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали. Я чего-то сильно не понимаю ? Вот когда сообщают , что у Цукерберга или типа того , капитал уменьшился аж на Х миллионов - о чем это ? Обычно в таких случаях само предприятие - как правило в том же состоянии остается в собственности того же хозяина. А кто и во сколько его оценивает -то уже лирика. Хотя если чел основную прибыль получал от торговли дутыми акциями - то будет ощутимый отток капитала. А если нормальное предприятие - то все на своих местах. Вы хотите сказать , что мы получаем более чем сомнительную инфу ? Это да. Я вообще утратил "компас" внутренний в теме.Оч. не люблю Фэйсбук. Они пользователей множили за счет - глюков с паролем - меня лично там регистрировали раз 5 по новой , так как старый пароль не принимали.

Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился? Вы вообще мало что тут понимаете - это же финансовый форум, а не профильный для вас форум домохозяек. Непонятно только чем этот форум так вам полюбился?





1.Замечание я написал - не простое, а "золотое". Обыватель или лох ликует читая , что из-за падения цены акций - лидеры списка Форбс "потеряли огромные суммы" - так на деле это не так, и ничего они не потеряли, если за ними стоят реальные предприятия. Как упали - как и поднимутся. Если владелец только не продаст свое предприятие на самом низу как раз в момент максимального падения. Это точно как с золотом - если купить его на долгосрок - нет смысла убиваться из-за падения цены сегодня, и каждый день - как упала - так и вырастет. Это не "краткосрочный актив"



2. За 2 дня - на золотой ветке другой мысли ни у кого не появилось , как у вас - и то - обсуждать мою роль "домохозяина". Типа вас это почему-то не устраивает. Суть вашего поста - писать вам не о чем. А кто-то еще подумает что вам скучно, и вы хотите со мной пообщаться, жаль что на тему "поругаться". Мы с вами земляки из Днепра - поэтому предлагаю "дружить".



3. Последнее время стал читать Лба про золото, так как и правда писать не о чем и ничего не ясно на перспективу. Но такая ситуация. Это не моя вина, что в мире такой макроэкономический процесс "мутный".



4.Тема мне интересна и на общем уровне я вполне разобрался. И у меня как всегда есть еще и свои мысли. Если человек не совсем нищий - то любые финансовые темы его интересуют. Тем более - получать актуальную инфу, особенно практическую - мне негде.



То что любой человек ведет свое домашнее хозяйство - это нормально для всякого , кто имеет свой дом. Если чел своего дома не имеет - то тогда - может не заморачиваться своим "хозяйством". Так или иначе этим занимаются все. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. А за вас кто думает о вашем быте ? У вас наверное есть прислуга, прачка, повариха, экономка и мажордом имеется ? Некоторые мужчины все это сваливают на жену - типа имеют как бы "бесплатную прислугу". Есть вариант - человек живет очень скромно и аскетично, скудно - примитивно, и тогда хозяйством особо не заморачивается. А если человек любит вкусно и полезно поесть, и живет со вкусом к жизни - то забот у него каждый день море. Особенно проблемами быта и хозяйства - озабочены владельцы домохозяйств. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. Это нормально. Напишу вам еще в личку - есть вопрос. 1.Замечание я написал - не простое, а "золотое". Обыватель или лох ликует читая , что из-за падения цены акций - лидеры списка Форбс "потеряли огромные суммы" - так на деле это не так, и ничего они не потеряли, если за ними стоят реальные предприятия. Как упали - как и поднимутся.Если владелец только не продаст свое предприятие на самом низу как раз в момент максимального падения. Это точно как с золотом - если купить его на долгосрок - нет смысла убиваться из-за падения цены сегодня, и каждый день - как упала - так и вырастет. Это не "краткосрочный актив"2. За 2 дня - на золотой ветке другой мысли ни у кого не появилось , как у вас - и то - обсуждать мою роль "домохозяина".Типа вас это почему-то не устраивает. Суть вашего поста - писать вам не о чем. А кто-то еще подумает что вам скучно, и вы хотите со мной пообщаться, жаль что на тему "поругаться". Мы с вами земляки из Днепра - поэтому предлагаю "дружить".3. Последнее время стал читать Лба про золото, так как и правда писать не о чем и ничего не ясно на перспективу. Но такая ситуация. Это не моя вина, что в мире такой макроэкономический процесс "мутный".4.Тема мне интересна и на общем уровне я вполне разобрался. И у меня как всегда есть еще и свои мысли. Если человек не совсем нищий - то любые финансовые темы его интересуют. Тем более - получать актуальную инфу, особенно практическую - мне негде.То что любой человек ведет свое домашнее хозяйство - это нормально для всякого , кто имеет свой дом. Если чел своего дома не имеет - то тогда - может не заморачиваться своим "хозяйством". Так или иначе этим занимаются все. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. А за вас кто думает о вашем быте ? У вас наверное есть прислуга, прачка, повариха, экономка и мажордом имеется ? Некоторые мужчины все это сваливают на жену - типа имеют как бы "бесплатную прислугу". Есть вариант - человек живет очень скромно и аскетично, скудно - примитивно, и тогда хозяйством особо не заморачивается. А если человек любит вкусно и полезно поесть, и живет со вкусом к жизни - то забот у него каждый день море. Особенно проблемами быта и хозяйства - озабочены владельцы домохозяйств. Сочувствую тем, кто сдает квартиры и имеет даже не одну квартиру. Это нормально. Напишу вам еще в личку - есть вопрос. kalinavalera1

Повідомлень: 4551 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1789179017911792 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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