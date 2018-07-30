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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1790179117921793
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:38

kalinavalera1 Когда вам при 1350 писали что надо продавать ( я уже молчу когда писали продавать по 1550) - это было понятно не убедительно. Камлания ульманисов, вбгдтьфу и детские страхи Глебов и прочих Ричи были понятно куда убедительнее.
Котировки 1222 на моменте я надеюсь хоть убедительны или расскажите шо то бумажное а реальные слитки вдвое дороже?
jabba
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