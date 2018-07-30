Додано: Вів 31 лип, 2018 00:08
jabba написав:Richi
Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь.
Да я в отличии от вас и не напрягаюсь. Вы реально узкозаточенный или прикидываетесь? Вы действительно считаете, что люди покупают золото чтобы потом через границу,тайными тропами покидать страну? Какой режим? Что вы мелите?
Золото нужно чтобы пережить времена потрясения (резких перемен в жизни, экономике и т.п.)Когда меняют валюту, замораживают вклады, когда в стране замирает активность из-за кардинальных изменений. Если нет подушки безопасности, то такие времена жизнь многих выкидывает на обочину. Кому-то удается вернуться быстро, а кому-то нет. Такую подушку обязан иметь каждый, чтобы погасить кредит и не потерять имущество в сотни тысяч из-за мелочного неплатежа, чтобы ребенок смог продолжить учету а не был отчислен из-за неспособности оплатить учёбу в связи с ситуацией, чтобы родителям сделали операцию когда она нужна, а не когда закончатся тяжелые времена и т.д.
Такая же подушка нужна и для компании которую вы создали. Чтобы при наступлении сложного времени можно было взять паузу, платить зарплату и принимать решения, а не затыкать дыры за увольняющимися сотрудниками и смотреть как все рушится за недели, что создавалось годами.
К вопросу о 100,200 или 300. Все люди еле-еле сводят концы с концами, только концы у всех разные. Думаю что 10-15 % нужно держать в золоте. Это касается как личных сбережений, так и активов компании. Для кого-то это 20 грамм, а для кого-то 200 кг.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1