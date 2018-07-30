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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1790179117921793 Додано: Пон 30 лип, 2018 21:38 kalinavalera1 Когда вам при 1350 писали что надо продавать ( я уже молчу когда писали продавать по 1550) - это было понятно не убедительно. Камлания ульманисов, вбгдтьфу и детские страхи Глебов и прочих Ричи были понятно куда убедительнее.

Котировки 1222 на моменте я надеюсь хоть убедительны или расскажите шо то бумажное а реальные слитки вдвое дороже? jabba

Повідомлень: 5097 З нами з: 18.12.08 Подякував: 306 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 00:08 jabba написав: Richi Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь. Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь.

Да я в отличии от вас и не напрягаюсь. Вы реально узкозаточенный или прикидываетесь? Вы действительно считаете, что люди покупают золото чтобы потом через границу,тайными тропами покидать страну? Какой режим? Что вы мелите?

Золото нужно чтобы пережить времена потрясения (резких перемен в жизни, экономике и т.п.)Когда меняют валюту, замораживают вклады, когда в стране замирает активность из-за кардинальных изменений. Если нет подушки безопасности, то такие времена жизнь многих выкидывает на обочину. Кому-то удается вернуться быстро, а кому-то нет. Такую подушку обязан иметь каждый, чтобы погасить кредит и не потерять имущество в сотни тысяч из-за мелочного неплатежа, чтобы ребенок смог продолжить учету а не был отчислен из-за неспособности оплатить учёбу в связи с ситуацией, чтобы родителям сделали операцию когда она нужна, а не когда закончатся тяжелые времена и т.д.

Такая же подушка нужна и для компании которую вы создали. Чтобы при наступлении сложного времени можно было взять паузу, платить зарплату и принимать решения, а не затыкать дыры за увольняющимися сотрудниками и смотреть как все рушится за недели, что создавалось годами.

К вопросу о 100,200 или 300. Все люди еле-еле сводят концы с концами, только концы у всех разные. Думаю что 10-15 % нужно держать в золоте. Это касается как личных сбережений, так и активов компании. Для кого-то это 20 грамм, а для кого-то 200 кг. Да я в отличии от вас и не напрягаюсь. Вы реально узкозаточенный или прикидываетесь? Вы действительно считаете, что люди покупают золото чтобы потом через границу,тайными тропами покидать страну? Какой режим? Что вы мелите?Золото нужно чтобы пережить времена потрясения (резких перемен в жизни, экономике и т.п.)Когда меняют валюту, замораживают вклады, когда в стране замирает активность из-за кардинальных изменений. Если нет подушки безопасности, то такие времена жизнь многих выкидывает на обочину. Кому-то удается вернуться быстро, а кому-то нет. Такую подушку обязан иметь каждый, чтобы погасить кредит и не потерять имущество в сотни тысяч из-за мелочного неплатежа, чтобы ребенок смог продолжить учету а не был отчислен из-за неспособности оплатить учёбу в связи с ситуацией, чтобы родителям сделали операцию когда она нужна, а не когда закончатся тяжелые времена и т.д.Такая же подушка нужна и для компании которую вы создали. Чтобы при наступлении сложного времени можно было взять паузу, платить зарплату и принимать решения, а не затыкать дыры за увольняющимися сотрудниками и смотреть как все рушится за недели, что создавалось годами.К вопросу о 100,200 или 300. Все люди еле-еле сводят концы с концами, только концы у всех разные. Думаю что 10-15 % нужно держать в золоте. Это касается как личных сбережений, так и активов компании. Для кого-то это 20 грамм, а для кого-то 200 кг. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1217 З нами з: 25.09.08 Подякував: 448 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 лип, 2018 01:30 Richi Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.

Бред с русских зомбосайтов про скорый но неизбежный конфискационный обмен долларов пропустим - шото я ни одного обмена долларов с 1928 года не припомню - все доллары с 1928 выпуска до сих пор практически принимаются во всем мире и теоретически даже в Украине обязательны к приему.

С наличными франками не все так радужно как с долларами - их каждые 20 лет меняют - но предупреждают заранее, меняют постепенно и после прекращения хождения еще лет 30 меняют в центробанке.



Ну насчет покидать страну тайными тропами - так это ж не я а свидетели песца предрекают всяческие катаклизмы в стране. В случае их наступления выпотрошат и подушку и не подушку, и в нале и в безнале и в чем угодно - даже в биткойнах. Так шо у свидетелей песца тут - подушка полюбому должна храниться там. jabba

Повідомлень: 5097 З нами з: 18.12.08 Подякував: 306 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1790179117921793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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