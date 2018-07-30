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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 30 лип, 2018 21:38
kalinavalera1 Когда вам при 1350 писали что надо продавать ( я уже молчу когда писали продавать по 1550) - это было понятно не убедительно. Камлания ульманисов, вбгдтьфу и детские страхи Глебов и прочих Ричи были понятно куда убедительнее.
Котировки 1222 на моменте я надеюсь хоть убедительны или расскажите шо то бумажное а реальные слитки вдвое дороже?
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jabba
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Додано: Вів 31 лип, 2018 00:08
jabba написав:Richi
Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь.
Да я в отличии от вас и не напрягаюсь. Вы реально узкозаточенный или прикидываетесь? Вы действительно считаете, что люди покупают золото чтобы потом через границу,тайными тропами покидать страну? Какой режим? Что вы мелите?
Золото нужно чтобы пережить времена потрясения (резких перемен в жизни, экономике и т.п.)Когда меняют валюту, замораживают вклады, когда в стране замирает активность из-за кардинальных изменений. Если нет подушки безопасности, то такие времена жизнь многих выкидывает на обочину. Кому-то удается вернуться быстро, а кому-то нет. Такую подушку обязан иметь каждый, чтобы погасить кредит и не потерять имущество в сотни тысяч из-за мелочного неплатежа, чтобы ребенок смог продолжить учету а не был отчислен из-за неспособности оплатить учёбу в связи с ситуацией, чтобы родителям сделали операцию когда она нужна, а не когда закончатся тяжелые времена и т.д.
Такая же подушка нужна и для компании которую вы создали. Чтобы при наступлении сложного времени можно было взять паузу, платить зарплату и принимать решения, а не затыкать дыры за увольняющимися сотрудниками и смотреть как все рушится за недели, что создавалось годами.
К вопросу о 100,200 или 300. Все люди еле-еле сводят концы с концами, только концы у всех разные. Думаю что 10-15 % нужно держать в золоте. Это касается как личных сбережений, так и активов компании. Для кого-то это 20 грамм, а для кого-то 200 кг.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Вів 31 лип, 2018 01:30
Richi Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.
Бред с русских зомбосайтов про скорый но неизбежный конфискационный обмен долларов пропустим - шото я ни одного обмена долларов с 1928 года не припомню - все доллары с 1928 выпуска до сих пор практически принимаются во всем мире и теоретически даже в Украине обязательны к приему.
С наличными франками не все так радужно как с долларами - их каждые 20 лет меняют - но предупреждают заранее, меняют постепенно и после прекращения хождения еще лет 30 меняют в центробанке.
Ну насчет покидать страну тайными тропами - так это ж не я а свидетели песца предрекают всяческие катаклизмы в стране. В случае их наступления выпотрошат и подушку и не подушку, и в нале и в безнале и в чем угодно - даже в биткойнах. Так шо у свидетелей песца тут - подушка полюбому должна храниться там.
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jabba
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Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
jabba написав:
По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.
На франках большая маржа - и купить их на много проблемнее, чем металл. Подушка безопасности - неизвестно когда нужна будет - мож лет через 5 или 10. А бумажные деньги - подвергаются инфляции и со временем умирают.
Пока ЗВР государств держат золото - не думаю , что оно не правильное вложение на долгосрок.
Конечно на краткосрок ваше мнение интересно.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:23
Долгосрок для золота начинается лет от 30. А 5-10 это и есть краткосрок.
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jabba
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Додано: Вів 31 лип, 2018 12:25
И если что - по франку маржа меньше и купить намного проще даже в Днепре , я молчу уже за киев
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jabba
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