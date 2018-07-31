Додано: Вів 31 лип, 2018 00:08

jabba написав: Richi Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь. Оставьте себе 100-200-300 грамм тут за которые вас переправят отсюда туда при любом режиме (если не прирежут по дороге за них же) и расслабьтесь.

Да я в отличии от вас и не напрягаюсь. Вы реально узкозаточенный или прикидываетесь? Вы действительно считаете, что люди покупают золото чтобы потом через границу,тайными тропами покидать страну? Какой режим? Что вы мелите?Золото нужно чтобы пережить времена потрясения (резких перемен в жизни, экономике и т.п.)Когда меняют валюту, замораживают вклады, когда в стране замирает активность из-за кардинальных изменений. Если нет подушки безопасности, то такие времена жизнь многих выкидывает на обочину. Кому-то удается вернуться быстро, а кому-то нет. Такую подушку обязан иметь каждый, чтобы погасить кредит и не потерять имущество в сотни тысяч из-за мелочного неплатежа, чтобы ребенок смог продолжить учету а не был отчислен из-за неспособности оплатить учёбу в связи с ситуацией, чтобы родителям сделали операцию когда она нужна, а не когда закончатся тяжелые времена и т.д.Такая же подушка нужна и для компании которую вы создали. Чтобы при наступлении сложного времени можно было взять паузу, платить зарплату и принимать решения, а не затыкать дыры за увольняющимися сотрудниками и смотреть как все рушится за недели, что создавалось годами.К вопросу о 100,200 или 300. Все люди еле-еле сводят концы с концами, только концы у всех разные. Думаю что 10-15 % нужно держать в золоте. Это касается как личных сбережений, так и активов компании. Для кого-то это 20 грамм, а для кого-то 200 кг.