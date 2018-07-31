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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:54
hxbbgaf написав:
https://aftershock.news/?q=node/668811
Крис Мартенсон произносит следующие зловещие слова: “Мы все находимся на тонущем авианосце в тот момент, когда приходит осознание, что американский доллар — это афера”.
Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке.
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kalinavalera1
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