jabba написав:Richi
Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.
Я так понимаю, что у вас даже семейный бюджет ведет жена?
На пальца: если Ваши сбережения составляют 100 000, то 10% (каждый определяет сам) от них должны быть НЗ. Т.е. 10 000. Эти 10 000 должны состоять из долларов, рублей, евро, золота, шкурок шанхайского барса или патронов - каждый сам определяет из чего и в каких пропорциях. Я считаю что 15% НЗ должно быть в золоте, 60% -в долларе, 20% - в Евро, 5% - в гривне (считаю, но так не делаю. Может потому, что не могу смотреть как обесценивается гривна, может потому что не большой запас гривен в кармане всегда есть ... вообщем, как есть). Таким образом, в золоте при таком раскладе должно быть 1500$. Эта сумма никак не повлияет на общее состояние дел, но в случае серьёзных проблем может быть весьма кстати.
Такая же ситуация с пенсионным фондом. Если Вы откладываете определённую сумму себе на пенсию, то она не должна никак пересекаться с вашим бизнесом. Если отложили 20-30-50 т. то опять же 10-20% НЗ, а остальное - на ваше усмотрение (акции, недвижимость, бизнес, но не свой и т.д.). Из этих 20% НЗ - 15% золото, остальные валюты.
Такая же история и с бизнесом - 10-30% (в зависимости от рискованности бизнеса и количества денег которое может понадобиться чтобы закрыть горячку или начать с асфальта) в НЗ которое так же ....
Вообщем как-то так. Вроде и золота не много надо, но считаю, что оно должно быть именно там где написал. Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото. Я так сделал. У меня нет времени заниматься этими деньгами и понадобятся они мне, может быть, лет через много, если прям все пойдёт наперекосяк. Если все будет в елочку, то меня бизнес будет кормить. Если что, то бизнес для меня - это не там где зарабатываешь деньги (это работа), а выстроенная система, которая приносит деньги. Так же считаю, что машина должна быть не больше 10% денег которые есть свободные, квартира не более 20-30%, телефон должен стоить столько, чтобы когда он упал и разбился, можно было пойти и без особых сожалений купить другой забыв об этом уже к вечеру. На отпуск тратить 1 месячную зарплату. Я прошел текст на адекватность или не вкладываюсь в ваши каноны? Сразу признаюсь, мне плевать на Ваше мнение и оно никак не влияет на мою жизнь. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Наблюдательный умничает - все идёт по плану и предсказуемо ... Уверяю, что в один прекрасный момент всех так вынесет, что не успеем в лодки сесть и поднять голову, чтобы понять в какую сторону плыть. На моей памяти подобное уже случалось неоднократно. Это надо быть либо мазохистом, либо идиотом, чтобы по граблям ходить.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1