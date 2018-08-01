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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1791179217931794
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 21:54

  hxbbgaf написав:
Крис Мартенсон произносит следующие зловещие слова: “Мы все находимся на тонущем авианосце в тот момент, когда приходит осознание, что американский доллар — это афера”.

https://aftershock.news/?q=node/668811

Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:57

  jabba написав:Richi Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.

Я так понимаю, что у вас даже семейный бюджет ведет жена?
На пальца: если Ваши сбережения составляют 100 000, то 10% (каждый определяет сам) от них должны быть НЗ. Т.е. 10 000. Эти 10 000 должны состоять из долларов, рублей, евро, золота, шкурок шанхайского барса или патронов - каждый сам определяет из чего и в каких пропорциях. Я считаю что 15% НЗ должно быть в золоте, 60% -в долларе, 20% - в Евро, 5% - в гривне (считаю, но так не делаю. Может потому, что не могу смотреть как обесценивается гривна, может потому что не большой запас гривен в кармане всегда есть ... вообщем, как есть). Таким образом, в золоте при таком раскладе должно быть 1500$. Эта сумма никак не повлияет на общее состояние дел, но в случае серьёзных проблем может быть весьма кстати.
Такая же ситуация с пенсионным фондом. Если Вы откладываете определённую сумму себе на пенсию, то она не должна никак пересекаться с вашим бизнесом. Если отложили 20-30-50 т. то опять же 10-20% НЗ, а остальное - на ваше усмотрение (акции, недвижимость, бизнес, но не свой и т.д.). Из этих 20% НЗ - 15% золото, остальные валюты.
Такая же история и с бизнесом - 10-30% (в зависимости от рискованности бизнеса и количества денег которое может понадобиться чтобы закрыть горячку или начать с асфальта) в НЗ которое так же ....
Вообщем как-то так. Вроде и золота не много надо, но считаю, что оно должно быть именно там где написал. Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото. Я так сделал. У меня нет времени заниматься этими деньгами и понадобятся они мне, может быть, лет через много, если прям все пойдёт наперекосяк. Если все будет в елочку, то меня бизнес будет кормить. Если что, то бизнес для меня - это не там где зарабатываешь деньги (это работа), а выстроенная система, которая приносит деньги. Так же считаю, что машина должна быть не больше 10% денег которые есть свободные, квартира не более 20-30%, телефон должен стоить столько, чтобы когда он упал и разбился, можно было пойти и без особых сожалений купить другой забыв об этом уже к вечеру. На отпуск тратить 1 месячную зарплату. Я прошел текст на адекватность или не вкладываюсь в ваши каноны? Сразу признаюсь, мне плевать на Ваше мнение и оно никак не влияет на мою жизнь. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Наблюдательный умничает - все идёт по плану и предсказуемо ... Уверяю, что в один прекрасный момент всех так вынесет, что не успеем в лодки сесть и поднять голову, чтобы понять в какую сторону плыть. На моей памяти подобное уже случалось неоднократно. Это надо быть либо мазохистом, либо идиотом, чтобы по граблям ходить.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:47

  prgauto2 написав:
  Richi написав:Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:02

  kalinavalera1 написав:
  prgauto2 написав:
  Richi написав:Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.


Хотелось бы, всё-таки, мнение Richi
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:39

  prgauto2 написав:
  Richi написав:Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.
Вроде бы даже коммерческие пенсионные фонды в цивилизованном мире - держат большую долю пенсионных вкладов в золоте ? Читал об этом, но сейчас не помню конкретно где.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:46

  kalinavalera1 написав:
  hxbbgaf написав:
Крис Мартенсон произносит следующие зловещие слова: “Мы все находимся на тонущем авианосце в тот момент, когда приходит осознание, что американский доллар — это афера”.

https://aftershock.news/?q=node/668811

Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке.

Ну, кто в золоте, будут наблюдать за всем этим со стороны с попкорном, если только большой войны не будет. Конечно, на будущие доходы это повлияет, но хоть сбережения не пропадут.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:26

  Richi написав: Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации.

Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?
Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит. :mrgreen: И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете.
jabba
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