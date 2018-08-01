Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1791179217931794 Додано: Вів 31 лип, 2018 21:54 hxbbgaf написав: Крис Мартенсон произносит следующие зловещие слова: “Мы все находимся на тонущем авианосце в тот момент, когда приходит осознание, что американский доллар — это афера”.

https://aftershock.news/?q=node/668811

Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке. Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке. kalinavalera1

Повідомлень: 4559 З нами з: 07.05.11 Подякував: 647 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 16:57 jabba написав: Richi Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело. Подушка безопасности на почти все выше описанные случаи - это наличные доллары. Для особых эстетов и свидетелей краха доллара - наличные франки. А уж для компании 10% держать в бесполезных брусках - это вообще жестяк. По крайней мере пока золото фундаментально переоценено использовать его для хранения подушки безопасности - неразумно. Если бы было недооценено - тогда другое дело.

Я так понимаю, что у вас даже семейный бюджет ведет жена?

На пальца: если Ваши сбережения составляют 100 000, то 10% (каждый определяет сам) от них должны быть НЗ. Т.е. 10 000. Эти 10 000 должны состоять из долларов, рублей, евро, золота, шкурок шанхайского барса или патронов - каждый сам определяет из чего и в каких пропорциях. Я считаю что 15% НЗ должно быть в золоте, 60% -в долларе, 20% - в Евро, 5% - в гривне (считаю, но так не делаю. Может потому, что не могу смотреть как обесценивается гривна, может потому что не большой запас гривен в кармане всегда есть ... вообщем, как есть). Таким образом, в золоте при таком раскладе должно быть 1500$. Эта сумма никак не повлияет на общее состояние дел, но в случае серьёзных проблем может быть весьма кстати.

Такая же ситуация с пенсионным фондом. Если Вы откладываете определённую сумму себе на пенсию, то она не должна никак пересекаться с вашим бизнесом. Если отложили 20-30-50 т. то опять же 10-20% НЗ, а остальное - на ваше усмотрение (акции, недвижимость, бизнес, но не свой и т.д.). Из этих 20% НЗ - 15% золото, остальные валюты.

Такая же история и с бизнесом - 10-30% (в зависимости от рискованности бизнеса и количества денег которое может понадобиться чтобы закрыть горячку или начать с асфальта) в НЗ которое так же ....

Вообщем как-то так. Вроде и золота не много надо, но считаю, что оно должно быть именно там где написал. Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото. Я так сделал. У меня нет времени заниматься этими деньгами и понадобятся они мне, может быть, лет через много, если прям все пойдёт наперекосяк. Если все будет в елочку, то меня бизнес будет кормить. Если что, то бизнес для меня - это не там где зарабатываешь деньги (это работа), а выстроенная система, которая приносит деньги. Так же считаю, что машина должна быть не больше 10% денег которые есть свободные, квартира не более 20-30%, телефон должен стоить столько, чтобы когда он упал и разбился, можно было пойти и без особых сожалений купить другой забыв об этом уже к вечеру. На отпуск тратить 1 месячную зарплату. Я прошел текст на адекватность или не вкладываюсь в ваши каноны? Сразу признаюсь, мне плевать на Ваше мнение и оно никак не влияет на мою жизнь. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Наблюдательный умничает - все идёт по плану и предсказуемо ... Уверяю, что в один прекрасный момент всех так вынесет, что не успеем в лодки сесть и поднять голову, чтобы понять в какую сторону плыть. На моей памяти подобное уже случалось неоднократно. Это надо быть либо мазохистом, либо идиотом, чтобы по граблям ходить. Я так понимаю, что у вас даже семейный бюджет ведет жена?На пальца: если Ваши сбережения составляют 100 000, то 10% (каждый определяет сам) от них должны быть НЗ. Т.е. 10 000. Эти 10 000 должны состоять из долларов, рублей, евро, золота, шкурок шанхайского барса или патронов - каждый сам определяет из чего и в каких пропорциях. Я считаю что 15% НЗ должно быть в золоте, 60% -в долларе, 20% - в Евро, 5% - в гривне (считаю, но так не делаю. Может потому, что не могу смотреть как обесценивается гривна, может потому что не большой запас гривен в кармане всегда есть ... вообщем, как есть). Таким образом, в золоте при таком раскладе должно быть 1500$. Эта сумма никак не повлияет на общее состояние дел, но в случае серьёзных проблем может быть весьма кстати.Такая же ситуация с пенсионным фондом. Если Вы откладываете определённую сумму себе на пенсию, то она не должна никак пересекаться с вашим бизнесом. Если отложили 20-30-50 т. то опять же 10-20% НЗ, а остальное - на ваше усмотрение (акции, недвижимость, бизнес, но не свой и т.д.). Из этих 20% НЗ - 15% золото, остальные валюты.Такая же история и с бизнесом - 10-30% (в зависимости от рискованности бизнеса и количества денег которое может понадобиться чтобы закрыть горячку или начать с асфальта) в НЗ которое так же ....Вообщем как-то так. Вроде и золота не много надо, но считаю, что оно должно быть именно там где написал. Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото. Я так сделал. У меня нет времени заниматься этими деньгами и понадобятся они мне, может быть, лет через много, если прям все пойдёт наперекосяк. Если все будет в елочку, то меня бизнес будет кормить. Если что, то бизнес для меня - это не там где зарабатываешь деньги (это работа), а выстроенная система, которая приносит деньги. Так же считаю, что машина должна быть не больше 10% денег которые есть свободные, квартира не более 20-30%, телефон должен стоить столько, чтобы когда он упал и разбился, можно было пойти и без особых сожалений купить другой забыв об этом уже к вечеру. На отпуск тратить 1 месячную зарплату. Я прошел текст на адекватность или не вкладываюсь в ваши каноны? Сразу признаюсь, мне плевать на Ваше мнение и оно никак не влияет на мою жизнь. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Наблюдательный умничает - все идёт по плану и предсказуемо ... Уверяю, что в один прекрасный момент всех так вынесет, что не успеем в лодки сесть и поднять голову, чтобы понять в какую сторону плыть. На моей памяти подобное уже случалось неоднократно. Это надо быть либо мазохистом, либо идиотом, чтобы по граблям ходить. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1218 З нами з: 25.09.08 Подякував: 448 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 19:36 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Richi написав: Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? prgauto2 Повідомлень: 330 З нами з: 12.05.11 Подякував: 334 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 19:47 prgauto2 написав: Richi написав: Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними. Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними. kalinavalera1

Повідомлень: 4559 З нами з: 07.05.11 Подякував: 647 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 20:02 kalinavalera1 написав: prgauto2 написав: Richi написав: Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними. Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.



Хотелось бы, всё-таки, мнение Richi Хотелось бы, всё-таки, мнение Richi prgauto2 Повідомлень: 330 З нами з: 12.05.11 Подякував: 334 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 20:39 prgauto2 написав: Richi написав: Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.

Вроде бы даже коммерческие пенсионные фонды в цивилизованном мире - держат большую долю пенсионных вкладов в золоте ? Читал об этом, но сейчас не помню конкретно где. Я считаю, что именно пенсионные сбережения - на долгосрок - так золото - самый минимальный риск из всех возможных. Это классика. Деньги - любые- подвергаются инфляции и даже закономерно умирают рано или поздно - любые бумажные деньги. Это не я придумал, это классики так считают. Я согласен с ними.Вроде бы даже коммерческие пенсионные фонды в цивилизованном мире - держат большую долю пенсионных вкладов в золоте ? Читал об этом, но сейчас не помню конкретно где. kalinavalera1

Повідомлень: 4559 З нами з: 07.05.11 Подякував: 647 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 21:46 kalinavalera1 написав: hxbbgaf написав: Крис Мартенсон произносит следующие зловещие слова: “Мы все находимся на тонущем авианосце в тот момент, когда приходит осознание, что американский доллар — это афера”.

https://aftershock.news/?q=node/668811

Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке. Оно то так. Только мы же все на одном авианосце - и разделим все "прелести" катастрофы. Не радует даже то, что заначка из металла - кому-то может и поможет немного. Все равно - мы все в одной лодке.

Ну, кто в золоте, будут наблюдать за всем этим со стороны с попкорном, если только большой войны не будет. Конечно, на будущие доходы это повлияет, но хоть сбережения не пропадут. Ну, кто в золоте, будут наблюдать за всем этим со стороны с попкорном, если только большой войны не будет. Конечно, на будущие доходы это повлияет, но хоть сбережения не пропадут. hxbbgaf Повідомлень: 19909 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1143 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 22:26 Richi написав: Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации.

Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?

Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит. И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете. Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит.И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете. jabba

Повідомлень: 5104 З нами з: 18.12.08 Подякував: 305 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1791179217931794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_