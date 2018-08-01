Никто не знает насколько длинен наш путь и на какой цене застанет необходимость продавать золото. Опять же, идеальный вариант, когда деньги работают, приносят прибыль, увеличивают капитал. Чтобы деньги работали, они должны быстро оборачиваться или перетекать из менее прибыльного предприятия в более прибыльное и т.д. Как недвижимость в которой живете нельзя оставлять под залог, так и с пенсионными нельзя рисковать. Для этого есть другие деньги. Все должно быть в меру и процент пенсионного вложения в золото не исключение.