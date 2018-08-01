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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1792179317941795
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:18

  prgauto2 написав:
  Richi написав:Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Никто не знает насколько длинен наш путь и на какой цене застанет необходимость продавать золото. Опять же, идеальный вариант, когда деньги работают, приносят прибыль, увеличивают капитал. Чтобы деньги работали, они должны быстро оборачиваться или перетекать из менее прибыльного предприятия в более прибыльное и т.д. Как недвижимость в которой живете нельзя оставлять под залог, так и с пенсионными нельзя рисковать. Для этого есть другие деньги. Все должно быть в меру и процент пенсионного вложения в золото не исключение.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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