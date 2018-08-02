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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1792179317941795 Додано: Чет 02 сер, 2018 16:18 prgauto2 написав: Richi написав: Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото

А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ? А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?

Никто не знает насколько длинен наш путь и на какой цене застанет необходимость продавать золото. Опять же, идеальный вариант, когда деньги работают, приносят прибыль, увеличивают капитал. Чтобы деньги работали, они должны быстро оборачиваться или перетекать из менее прибыльного предприятия в более прибыльное и т.д. Как недвижимость в которой живете нельзя оставлять под залог, так и с пенсионными нельзя рисковать. Для этого есть другие деньги. Все должно быть в меру и процент пенсионного вложения в золото не исключение. Никто не знает насколько длинен наш путь и на какой цене застанет необходимость продавать золото. Опять же, идеальный вариант, когда деньги работают, приносят прибыль, увеличивают капитал. Чтобы деньги работали, они должны быстро оборачиваться или перетекать из менее прибыльного предприятия в более прибыльное и т.д. Как недвижимость в которой живете нельзя оставлять под залог, так и с пенсионными нельзя рисковать. Для этого есть другие деньги. Все должно быть в меру и процент пенсионного вложения в золото не исключение. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1220 З нами з: 25.09.08 Подякував: 448 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 16:35 jabba написав: Richi написав: Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации. Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации.

Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?

Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит. И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете. Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит.И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете.

Давайте каждый будет отвечать за свои слова.

1) Я прогнозы не даю.

2) В Ваших рекомендациях не нуждаюсь.

3) Выражаю только свое мнение.

Это вы, с наблюдательным, советы и рекомендации раздаете направо и налево.

Относительно форума, то Вы правы. Как говорила моя бабушка: привыкла собака за обозом бежать и за пустыми санями бежит. Вот и я по привычке захожу на форум. Пошел я на море, пока солнце не село ...

P.S. Вы же взрослый человек... Цепура, гайка, котлы - сленг, как у гопника, но зато рекомендации раздаете. Давайте каждый будет отвечать за свои слова.1) Я прогнозы не даю.2) В Ваших рекомендациях не нуждаюсь.3) Выражаю только свое мнение.Это вы, с наблюдательным, советы и рекомендации раздаете направо и налево.Относительно форума, то Вы правы. Как говорила моя бабушка: привыкла собака за обозом бежать и за пустыми санями бежит. Вот и я по привычке захожу на форум. Пошел я на море, пока солнце не село ...P.S. Вы же взрослый человек... Цепура, гайка, котлы - сленг, как у гопника, но зато рекомендации раздаете. в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1 Richi Повідомлень: 1220 З нами з: 25.09.08 Подякував: 448 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 17:13 kalinavalera1 написав: Вы ж сами написали, что все мы на одном авианосце ? тут согласен. Но если с авианосцем случится катастрофа- то сидеть с попкорном и наблюдать как все идут ко дну - это не получится ни у кого. Законы физики никто еще не отменял. Когда большая масса погружается в воду - образуется воронка , которая затягивает под воду все вокруг - и "близко плывущие шлюпки со спасенными ". Нужно успеть отплыть на большое расстояние до того как.... Вы ж сами написали, что все мы на одном авианосце ? тут согласен. Но если с авианосцем случится катастрофа- то сидеть с попкорном и наблюдать как все идут ко дну - это не получится ни у кого. Законы физики никто еще не отменял. Когда большая масса погружается в воду - образуется воронка , которая затягивает под воду все вокруг - и "близко плывущие шлюпки со спасенными ". Нужно успеть отплыть на большое расстояние до того как....

Он об американцах говорил. Ну, и о больших корпорациях, которые тоже в первое время пострадают, но потом поймут, что избавились от нахлебника в виде США. И заживут лучше чем раньше, так как заработанные деньги будут направлять на свое развитие, а лишние - вкладывать в реальные осязаемые средства сбережения, а не в трутней и в финансовые пузыри. Он об американцах говорил. Ну, и о больших корпорациях, которые тоже в первое время пострадают, но потом поймут, что избавились от нахлебника в виде США. И заживут лучше чем раньше, так как заработанные деньги будут направлять на свое развитие, а лишние - вкладывать в реальные осязаемые средства сбережения, а не в трутней и в финансовые пузыри. hxbbgaf Повідомлень: 19916 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1143 раз. Подякували: 1895 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1792179317941795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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