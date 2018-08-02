|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:18
prgauto2 написав: Richi написав:
Если хотите рискнуть - можно пенсионные больше зашарашить в золото
А почему Вы считаете, что "зашарашить" больше пенсионных в золото это риск ?
Никто не знает насколько длинен наш путь и на какой цене застанет необходимость продавать золото. Опять же, идеальный вариант, когда деньги работают, приносят прибыль, увеличивают капитал. Чтобы деньги работали, они должны быстро оборачиваться или перетекать из менее прибыльного предприятия в более прибыльное и т.д. Как недвижимость в которой живете нельзя оставлять под залог, так и с пенсионными нельзя рисковать. Для этого есть другие деньги. Все должно быть в меру и процент пенсионного вложения в золото не исключение.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:35
jabba написав: Richi написав:
Не надо умничать относительно недооцененное или переоцененное. Цену определяет спрос. И Вы никогда не сможете просчитать куда пойдет движение т.к. на это влияют множество факторов и у вас банально не хватит знаний и информации.
Ну может не надо мне приписывать свои "достижения"? Мои прогнозы тут уже много лет оправдываются а ваши - пока ни разу. И не говорите что не было моих рекомендаций агрессивно продавать когда сверху вниз пробили 1550 и после этого цена не достигла озвученных сразу уровней?
Но вам это вообще не нужно - имея в золоте 1,5% ( это аж целых 15 штук баксов на миллион баксов капитала) на цену золота можно вообще смотреть раз в три года( а в этот форум заходить раз в пятилетку) и абсолютно не париться потому что золота у вас можно сказать что вообще нет - это в даже меньше, чем обручалки и цепочка жены у простого пересичного. С такой долей золота в портфеле даже будучи уверенным долларовым миллионером толком и прибарахлиться прилично не сможете - ну там цепура, браслет, котлы на золотом браслете, гайка еще может впритык и хватит а уж на жену точно не хватит.
И никак Вам 1,5% золота в портфеле не поможет в случае тех бед и катаклизьмов что вы тут ожидаете.
Давайте каждый будет отвечать за свои слова.
1) Я прогнозы не даю.
2) В Ваших рекомендациях не нуждаюсь.
3) Выражаю только свое мнение.
Это вы, с наблюдательным, советы и рекомендации раздаете направо и налево.
Относительно форума, то Вы правы. Как говорила моя бабушка: привыкла собака за обозом бежать и за пустыми санями бежит. Вот и я по привычке захожу на форум. Пошел я на море, пока солнце не село ...
P.S. Вы же взрослый человек... Цепура, гайка, котлы - сленг, как у гопника, но зато рекомендации раздаете.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:13
kalinavalera1 написав:
Вы ж сами написали, что все мы на одном авианосце ? тут согласен. Но если с авианосцем случится катастрофа- то сидеть с попкорном и наблюдать как все идут ко дну - это не получится ни у кого. Законы физики никто еще не отменял. Когда большая масса погружается в воду - образуется воронка , которая затягивает под воду все вокруг - и "близко плывущие шлюпки со спасенными ". Нужно успеть отплыть на большое расстояние до того как....
Он об американцах говорил. Ну, и о больших корпорациях, которые тоже в первое время пострадают, но потом поймут, что избавились от нахлебника в виде США. И заживут лучше чем раньше, так как заработанные деньги будут направлять на свое развитие, а лишние - вкладывать в реальные осязаемые средства сбережения, а не в трутней и в финансовые пузыри.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 19916
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1143 раз.
- Подякували: 1895 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|