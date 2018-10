Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 1807180818091810 Додано: Пон 01 жов, 2018 14:52 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: ЗВР - это хорошо, но о каких инвестициях в рубль можно говорить, когда вы на нас напали. Немного отойду от темы, но вы тоже считаете, что "украинство надо уничтожить и оставить 10-15 миллионов украинцев", как пишут рашисты на афтершоке

Рублем мало кто интересуется, но по другим причинам, он не стабилен и слаб, и плохо предсказуем.



Рублем мало кто интересуется, но по другим причинам, он не стабилен и слаб, и плохо предсказуем.



Не знаю такой сайт, и к чему вы тут политику приплели ? а вот про то что ""украинство надо уничтожить и оставить 10-15 миллионов украинцев", и аналогично " советских нужно уничтожить и оставить миллионов 10-15 - читал уже давно, более 30 лет назад , и принадлежит идея кажется Бжезинскому или из руководителей и спонсоров этого круга людей, известно кем финансированных. Писать от имени якобы "русских" может кто угодно на любом сайте. Вы так же прекрасно понимаете - что подкупить и поставить у власти в любой стране можно своего человека. Были бы доллары. За рубли это провернуть очень сложно. И никому не нужно. А вот стравить русских с украинцами - это еще Бисмарк замышлял - что бы захватить и поработить и тех и других,и украинцев, их русских. Надеялся на дурачков в России и Украине , которые начнут уничтожать друг друга на корысть Европе, и извлечь из этого выгоду. Идея не нова и придумана отнюдь не русскими и не вчера. Не верю, что обычные русские люди нас ненавидят, их 200 млн. , наши там работают, никто их не пытается там "уничтожать". Не пишите ерунду. Большинство русских и украинцев не питают ненависти к друг другу. Разжечь вражду между нами пытаются наши реальные враги. Врагом к примеру русского народа может оказаться даже их президент- подкупленный кем-то. Аналогично и у нас такое возможно. Не разделяйте людей по национальному признаку - это смешно, отстало, дико и глупо. Политические убеждения не зависят от нации, а зависят от степени развития и культуры человека. И не приписывайте идеи исходящие от представителей немецких и американских политических кругов - россиянам. Это общеизвестные идеи уже более 100 лет, это нелепо. kalinavalera1

Повідомлень: 4613 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 15:13 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Проблемка то не в том, что такое мнение имеет народ на ресурсе. Я привожу конкретные фамилии Хазин, Делягин. Убедите меня в том, что Волгарь имеет тот же уровня профессионализма, что бы на равных спорить с вышеуказанными персонами. )



Не знаю таких - кроме Демуры - и нашего Охрименко.

Но с контекстом вашего заявления категорически не согласен. Не знаю таких финансовых экспертов, которые заслуживают доверия и к которым я бы прислушивался - обычно это люди заангажированные , и далеко не семи пядей во лбу.



Из россиян мое мнение часто совпадало с мнением Виттеля. Но он просто журналист. И то..... интересуюсь чужими мнениями - если мое мнение совпадает с другими - это поддержка моему мнению, а так всегда нужно думать своим умом.

Не знаю таких финансовых экспертов, которые заслуживают доверия и к которым я бы прислушивался - обычно это люди заангажированные , и далеко не семи пядей во лбу.

Из россиян мое мнение часто совпадало с мнением Виттеля. Но он просто журналист. И то..... интересуюсь чужими мнениями - если мое мнение совпадает с другими - это поддержка моему мнению, а так всегда нужно думать своим умом.

Для меня мнения форумчан тут точно более значимы, чем мнения Демуры и тп. И кстати на много чаще были верные предсказания именно у нас тут, чем у известных авторитетов в СМИ. Я не имею ввиду именно Волгаря, в первую очередь Жабу, потом Опытного, но к мнению Волгаря прислушиваюсь более внимательно чем к "признанным авторитетам". Тем боле ваши авторитеты - это просто умело раскрученные люди - продвигающие нужны кому-то мнения, как раз тому, кто их раскручивал. Так устроена жизнь и СМИ тоже. kalinavalera1

Повідомлень: 4613 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 15:14

Вы заблуждаетесь. Я тут в теме Экономика России приводил данные валютных торгов - только за август объем прямых сделок на валютном рынке в парах рубль-доллар/евро и т.д. превысил 400 (ЧЕТЫРЕСТА) миллиардов долларов. Волгарь Повідомлень: 5462 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 15:32



По поводу вашей инфы - не думаю , что это будет постоянно явление - громкий интерес к рублю. Кстати интересно чем это было мотивировано ? Очень удивлюсь, если кто-то выходит из доллара и заходит в рубль? Мой интерес к российским финансам начинается на уровне макроэкономики и возможного влияния на цену золота. Если можете раскрыть тему в этом контексте - будет интересно. kalinavalera1

Повідомлень: 4613 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 15:47 kalinavalera1 написав: Волгарь Я имею ввиду уровень частных лиц и именно для инвестиций. Для меня РФ соседняя страна - с не самой надежной валютой. Глубоко не вникаю. Очень надеюсь - что между нами установится мир. Он необходим для нормальной жизни людей и развития экономики.



Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity
EXECUTION METHOD FOR FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
Turnover in nominal or notional principal amounts in July 2018
(in millions of USD)



EXECUTION METHOD FOR FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

Turnover in nominal or notional principal amounts in July 2018

(in millions of USD)

I. Прямые сделки 337 986

с кредитными организациями-респондентами 108 770

резидентами 27 055

нерезидентами 81 715

с прочими финансовыми организациями 125 624

с клиентами (нефинансовыми организациями) 103 592

II. Через биржи

российские 123 569

Всего 461 555

http://www.cbr.ru/statistics/default.as ... heckedItem

Только в июле на российской валютной бирже было продано и куплено (физически) 461!!! млрд. долларов в эквиваленте (больше 20 млрд. долларов в день). Из них 81 млрд. - зарубежными покупателями.

http://www.cbr.ru/statistics/default.as ... heckedItem

Только в июле на российской валютной бирже было продано и куплено (физически) 461!!! млрд. долларов в эквиваленте (больше 20 млрд. долларов в день). Из них 81 млрд. - зарубежными покупателями.

А если учесть свопы и форварды 1 триллион 253 млрд. Однако...

Как видите еще как ВЫХОДЯТ ИЗ ДОЛЛАРА - совокупно аж на 40 млрд. долларов В ДЕНЬ! И входят - это биржа, именно так, не обувая кед (кедов?), на финансовых рынках зарабатывают деньги. Волгарь Повідомлень: 5462 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 17:45

Как видите еще как ВЫХОДЯТ ИЗ ДОЛЛАРА - совокупно аж на 40 млрд. долларов В ДЕНЬ! И входят - это биржа, именно так, не обувая кед (кедов?), на финансовых рынках зарабатывают деньги. Как видите еще как ВЫХОДЯТ ИЗ ДОЛЛАРА - совокупно аж на 40 млрд. долларов В ДЕНЬ! И входят - это биржа, именно так, не обувая кед (кедов?), на финансовых рынках зарабатывают деньги. Волгарь Повідомлень: 5462 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 17:45 Волгарь Я в биржевых тонкостях не особо разбираюсь - поэтому хотелось бы вашу оценку этому процессу? Я знаю, что кратковременные ( иногда и не кратковременные) процессы на бирже бывают имитированными - подставными. Не стану утверждать, что в данном случае РФ сама сбрасывает доллар и закупает рубль, тк не вижу перспектив и смысла финансового для таких действий. Поясните - что происходит с точки зрения макроэкономики ? Доллар становится менее надежен ? Если так - это обязательно скажется на золоте. Как вы сами это поясняете ? Прорыв РФ-промышленности мирового уровня вроде бы не слышен? kalinavalera1

Повідомлень: 4613 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 жов, 2018 21:11 kalinavalera1 написав: Писать от имени якобы "русских" может кто угодно на любом сайте. Вы так же прекрасно понимаете - что подкупить и поставить у власти в любой стране можно своего человека.Врагом к примеру русского народа может оказаться даже их президент- подкупленный кем-то.

То есть клоните к тому, что путин - агент запада? hxbbgaf Повідомлень: 19987 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1924 раз. Профіль ВідповістиЦитата

