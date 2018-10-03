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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1808180918101811 Додано: Вів 02 жов, 2018 14:34 hxbbgaf написав: kalinavalera1 написав: Писать от имени якобы "русских" может кто угодно на любом сайте. Вы так же прекрасно понимаете - что подкупить и поставить у власти в любой стране можно своего человека.Врагом к примеру русского народа может оказаться даже их президент- подкупленный кем-то. Писать от имени якобы "русских" может кто угодно на любом сайте. Вы так же прекрасно понимаете - что подкупить и поставить у власти в любой стране можно своего человека.Врагом к примеру русского народа может оказаться даже их президент- подкупленный кем-то.

То есть клоните к тому, что путин - агент запада? То есть клоните к тому, что путин - агент запада?



Откуда у вас голова забита советскими штампами ? Агентом США был вроде бы Ельцин ? Это как бы и не скрывали ? и с подачи его , под руководством США пошло распределение - т.е. разграбление - всех богатств СССР ?



Продажный человек - он не чей-то агент. Ему платят - он делает работу, за которую ему платят. Как альтернативный вариант - иметь на человека компромат - и принуждать его шантажом что-то делать. Но это в особых случаях. Говорят , что депутатам платят - коррупционные взятки - за "правильное" голосование по каждому закону - заинтересованные в нем лица. В следующий раз - тот же депутат может проголосовать наоборот, смотря кто больше заплатит. Поэтому формулировки типа "клейма" - навсегда - тут не работают. Продажные люди - как проститутки. ( Почему "как"? - они и есть проститутки ) Кто им сегодня платит - того и обслуживают на данный момент. А что вы так удивляетесь - я многократно об этом писал и размещал открытое заявление об этом Катасонова, Демуры и.... всех не помню. наберите на ютубе -" путин - ротшильды нефть Катасонов Демура" - там о дарении BР российских месторождений нефти. Или о передаче этих месторождений Ротшильдам "в слепой траст"? Не помню под каким предлогом - уточните сами.



А что вас так удивляет ? разве это не очевидно ? Вчера только писали - что нацбанком РФ управляет МВФ. Что еще добавить ? Сам факт войны украинцев и русских - это как нужно было постараться ? Для разграбления обеих стран нужна война, революции , перестройки и всякие "реформы", "майданы" - короче нужна нестабильность, в "мутной воде" не видно кто и сколько украл. Мы же дружили с русскими - и с выгодой для нас дружили. Я не хочу искать "врагов" с привязкой к национальности - это глупо и так не бывает. Наши враги - все , кто хочет нас обобрать, нажиться на нас, сделать нас бедными. ( это могут быть и русские тоже, и даже сами украинцы- некоторые, и американцы - у них на это огромные институты работают и программы составляют уже лет 70 , а они умеют показывать результаты).





Главный признак врага Украины - не национальность какая-то, а то, что этот человек агитирует или конкретно делает украинцев беднее, чем они были. Обедняет. Когда к этому лепят честь - уже первый признак врага. Типа" мы вас сделаем нищими - но дадим вам "честь". Или русские вас унижали и отняли честь, а мы вам ее вернем. Но придется поголодать, позамерзать и обеднеть. И стать нашими должниками. Ну прямо Коты Базилио и лисы Алисы на поле дураков. Честь можно иметь только свою. Ее нельзя украсть , отнять или выдать. Пока вы сами ее не отдадите - честь нельзя отнять - и выдать вам честь- тоже никто не может. Бедность никому чести не добавляет. Для чести и излишнее богатство тоже не плюс. Тут прямой зависимости нет. Для чести нужен и благоприятствует просто достаток всего необходимого. В нищете сберечь честь практически не реально. Можно гордо ходить в рваных носках и потертых старомодных туфлях , с голодным желудком держать своих детей - в холоде , и даже уважать себя за это ,но это больше похоже уже не на честь и достоинство- а на шизу и неадекватность в быту. Враги - все , кто делает нас бедными , кто отнимает наш обычный достаток, тепло в домах, качественную еду - тот пытается отнять и нашу честь. Честь это личное дело каждого и напрямую с бедностью или богатством не связана, но отсутствие всего необходимого для жизни - особенно у ваших детей и у вашей семьи - никому чести не делает. И гордиться тут точно не чем. Можно ли гордиться долгами ? О какой чести можно говорить у человека, который имеет неподъемные для него долги и при этом живет впроголодь ?

Одного путина мало , что бы устроить войну. Тут нужно подогревать обе стороны. Например, что бы рядовой русский человек поверил во врагов -украинцев и пошел на войну ( не сам же путин лично стреляет в нас) - для этого сами украинцы должны активно выкрикивать - что ненавидят русских и что русские наши враги и мы, украинцы хотим с ними воевать. Мы сами русских убеждаем во вражде, ненависти и призываем к войне. Я имею ввиду пересичных русских - с которыми повода воевать и ненавидеть их, у нас нет. Для войны нужны солдаты.



Если речь идет не о призывниках на войне - а чисто о воюющих наемниках, которые воюют не бесплатно в патриотическом порыве, а за деньги - то переходим на следующий уровень понимания происходящего и ближе к сути. Кстати наши богатства, русские и украинские земли давно уже в частных владениях , и война нужна разве что - для передела этих богатств между олигархами. Народу все это давно не принадлежит. Добавить мне нечего.... Кто в патриотическом порыве пойдет воевать за Крым - если там давно все было перегорожено - простые люди не имели доступ на пляж - и не могли им пользоваться - как своим? А только в некоторых местах имели доступ и за большие деньги, которые были далеко не у всех украинцев - которые платили за вход "хозяину пляжа" - те морского берега ? Так кто пойдет защищать и отдавать свою жизнь за чужую собственность ? правильно подумали. Кстати в ЕС давно нет никаких границ и никто не орет про "оккупацию". И как это случилось без войны ? Почему никто - из утративших границы - не орет - про утрату чести ?!



Вывод простой. Не ищите агентов и врагов - типа русских, американцев, немцев или афроамериканцев. Не ищите агентов и заговоры. Просто - если человек - лидер , сосед - делает вашу жизнь здесь и сейчас хуже и беднее - он ваш враг сегодня главный - не зависимо от остальных его признаков. Как только вам коты Базилио говорят - русские отняли у вас что-то - подумайте - что у вас лично они отняли и как ухудшили вашу жизнь ? А потом вспомните фамилию того кто это сделал - он ваш враг. Если это было 10 лети назад или 70 лет назад - то эти люди были вашими врагами 10 или 70 лет назад. Враг тот, кто сегодня у вас отнимает кусок изо рта и сегодня вас обедняет и показывает пальцем на Ваню, что его дед , якобы обокрал твоего деда 70 лет назад..... Ты иди с ним воюй , а пока здесь и сейчас я сам тебя сегодня ограблю Откуда у вас голова забита советскими штампами ? Агентом США был вроде бы Ельцин ? Это как бы и не скрывали ? и с подачи его , под руководством США пошло распределение - т.е. разграбление - всех богатств СССР ?Продажный человек - он не чей-то агент. Ему платят - он делает работу, за которую ему платят. Как альтернативный вариант - иметь на человека компромат - и принуждать его шантажом что-то делать. Но это в особых случаях. Говорят , что депутатам платят - коррупционные взятки - за "правильное" голосование по каждому закону - заинтересованные в нем лица. В следующий раз - тот же депутат может проголосовать наоборот, смотря кто больше заплатит. Поэтому формулировки типа "клейма" - навсегда - тут не работают. Продажные люди - как проститутки. ( Почему "как"? - они и есть проститутки) Кто им сегодня платит - того и обслуживают на данный момент. А что вы так удивляетесь - я многократно об этом писал и размещал открытое заявление об этом Катасонова, Демуры и.... всех не помню. наберите на ютубе -" путин - ротшильды нефть Катасонов Демура" - там о дарении BР российских месторождений нефти. Или о передаче этих месторождений Ротшильдам "в слепой траст"? Не помню под каким предлогом - уточните сами.А что вас так удивляет ? разве это не очевидно ? Вчера только писали - что нацбанком РФ управляет МВФ. Что еще добавить ? Сам факт войны украинцев и русских - это как нужно было постараться ? Для разграбления обеих стран нужна война, революции , перестройки и всякие "реформы", "майданы" - короче нужна нестабильность, в "мутной воде" не видно кто и сколько украл. Мы же дружили с русскими - и с выгодой для нас дружили. Я не хочу искать "врагов" с привязкой к национальности - это глупо и так не бывает. Наши враги - все , кто хочет нас обобрать, нажиться на нас, сделать нас бедными. ( это могут быть и русские тоже, и даже сами украинцы- некоторые, и американцы - у них на это огромные институты работают и программы составляют уже лет 70 , а они умеют показывать результаты).Главный признак врага Украины - не национальность какая-то, а то, что этот человек агитирует или конкретно делает украинцев беднее, чем они были. Обедняет. Когда к этому лепят честь - уже первый признак врага. Типа" мы вас сделаем нищими - но дадим вам "честь". Или русские вас унижали и отняли честь, а мы вам ее вернем. Но придется поголодать, позамерзать и обеднеть. И стать нашими должниками. Ну прямо Коты Базилио и лисы Алисы на поле дураков. Честь можно иметь только свою. Ее нельзя украсть , отнять или выдать. Пока вы сами ее не отдадите - честь нельзя отнять - и выдать вам честь- тоже никто не может. Бедность никому чести не добавляет. Для чести и излишнее богатство тоже не плюс. Тут прямой зависимости нет. Для чести нужен и благоприятствует просто достаток всего необходимого. В нищете сберечь честь практически не реально. Можно гордо ходить в рваных носках и потертых старомодных туфлях , с голодным желудком держать своих детей - в холоде , и даже уважать себя за это ,но это больше похоже уже не на честь и достоинство- а на шизу и неадекватность в быту. Враги - все , кто делает нас бедными , кто отнимает наш обычный достаток, тепло в домах, качественную еду - тот пытается отнять и нашу честь. Честь это личное дело каждого и напрямую с бедностью или богатством не связана, но отсутствие всего необходимого для жизни - особенно у ваших детей и у вашей семьи - никому чести не делает. И гордиться тут точно не чем. Можно ли гордиться долгами ? О какой чести можно говорить у человека, который имеет неподъемные для него долги и при этом живет впроголодь ?Одного путина мало , что бы устроить войну. Тут нужно подогревать обе стороны. Например, что бы рядовой русский человек поверил во врагов -украинцев и пошел на войну ( не сам же путин лично стреляет в нас) - для этого сами украинцы должны активно выкрикивать - что ненавидят русских и что русские наши враги и мы, украинцы хотим с ними воевать. Мы сами русских убеждаем во вражде, ненависти и призываем к войне. Я имею ввиду пересичных русских - с которыми повода воевать и ненавидеть их, у нас нет. Для войны нужны солдаты.Если речь идет не о призывниках на войне - а чисто о воюющих наемниках, которые воюют не бесплатно в патриотическом порыве, а за деньги - то переходим на следующий уровень понимания происходящего и ближе к сути. Кстати наши богатства, русские и украинские земли давно уже в частных владениях , и война нужна разве что - для передела этих богатств между олигархами. Народу все это давно не принадлежит. Добавить мне нечего.... Кто в патриотическом порыве пойдет воевать за Крым - если там давно все было перегорожено - простые люди не имели доступ на пляж - и не могли им пользоваться - как своим? А только в некоторых местах имели доступ и за большие деньги, которые были далеко не у всех украинцев - которые платили за вход "хозяину пляжа" - те морского берега ? Так кто пойдет защищать и отдавать свою жизнь за чужую собственность ? правильно подумали. Кстати в ЕС давно нет никаких границ и никто не орет про "оккупацию". И как это случилось без войны ? Почему никто - из утративших границы - не орет - про утрату чести ?!Вывод простой. Не ищите агентов и врагов - типа русских, американцев, немцев или афроамериканцев. Не ищите агентов и заговоры. Просто - если человек - лидер , сосед - делает вашу жизнь здесь и сейчас хуже и беднее - он ваш враг сегодня главный - не зависимо от остальных его признаков. Как только вам коты Базилио говорят - русские отняли у вас что-то - подумайте - что у вас лично они отняли и как ухудшили вашу жизнь ? А потом вспомните фамилию того кто это сделал - он ваш враг. Если это было 10 лети назад или 70 лет назад - то эти люди были вашими врагами 10 или 70 лет назад. Враг тот, кто сегодня у вас отнимает кусок изо рта и сегодня вас обедняет и показывает пальцем на Ваню, что его дед , якобы обокрал твоего деда 70 лет назад..... Ты иди с ним воюй , а пока здесь и сейчас я сам тебя сегодня ограблю Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 02 жов, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4616 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 15:31 Ну, тут вы немного неправы. Деньги - это еще не все. Вот потеряли мы 100 лет назад государственность и чем это обернулось? Сперва резней, потом расстрелалми, потом искусственным Голодомором, который забрал миллионы жизней (только у меня тогда погибли 9 родственников), потом опять расстрелами. И деньги тогда волновали людей в последнюю очередь. Я думаю, и сейчас кремлевским правителям нужны наши смешные деньги в последнюю очередь, им нужна наша земля, наши моря, наши души. Надо показать свое превосходство над нами, даже такими дикими способами как вспарывание животов за украинский флаг как горловскому депутату, обстрелы домов гражданских людей и колонн военных, которым пообещали зеленый коридор, пытки и расстрелы пленных, вождения их по площади как в прошлом веке... А денег у них сейчас и так хватает. Вот зачем россияне выбирают таких правителей, это вопрос. Я понимаю, их зазомбировали, но что-то человеческое у них должно остаться? По-моему, в цивилизованном обществе так не принято поступать даже с врагами. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20011 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 жов, 2018 16:04 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Сперва резней, потом расстрелалми, потом искусственным Голодомором, который забрал миллионы жизней (только у меня тогда погибли 9 родственников), потом опять расстрелами. И деньги тогда волновали людей в последнюю очередь Сперва резней, потом расстрелалми, потом искусственным Голодомором, который забрал миллионы жизней (только у меня тогда погибли 9 родственников), потом опять расстрелами. И деньги тогда волновали людей в последнюю очередь



Ну давайте по порядку и лучше в личку. Ветка тут не о том. Резня - это было не с русскими - а с поляками - и кажется украинцы резали поляков. Возможно было и наоборот ? У меня там погибли родственники - реально. Нужно через 100 лет с Польшей воевать ? Вы нормальный ?!



Кстати - во время украинско-польской резни - мою бабушку украинку спасли поляки - ее отца и мать убили, и польская семья вывезли на территорию России от всей этой резни ее вместе со своими детьми -ей не было и 5 лет, она плохо что помнит - там, в России было спокойно, и там поляки и вырастили ее вместе со своими детьми. Это было правильное решение вопроса. И жили они все там и тогда - в текущем моменте. И не поддавались на гнилые провокации.



Первый признак психически больного - не адекватность происходящему. То есть жить можно только здесь и сейчас. Нельзя жить 100 лет назад. Обидчики ваших родственников давно умерли. Мы даже отомстить им уже не можем за вас! А вы под предлогом бреда "отставания во времени на 100 лет" агитируете мстить умершим 100 лет назад врагам , не ясно кому конкретно даже тогда кто был виноват - Сталин лично ? Или те украинцы - которые конфисковали у своих же украинцев урожай в угоду грузинскому правителю Сталину !!!! вот суть - вы требуете из-за вашего бреда - нам самим из-за этого голодать, мерзнуть , и становиться должниками невесть кому и почему СЕЙЧАС. Ваши родственники не могли жить в текущем моменте, как и вы, они должны были спасаться тогда, и оставить фамилии виновных хотя бы в их смерти.... Сегодня ничего не изменить. Сегодня можно изменить только сегодняшнюю жизнь. И никто не имеет право менять ее в худшую сторону. А вы хотите именно нагадить в сегодняшней жизни украинцев - из-за 100 летней давности преступлений или не знаю даже как это назвать. Тогда и в России голодали, и в Португалии, и в Южной Америке . Засуха была стихийное бедствие.



Мы можем жить только сегодня и сейчас . ФИЗИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО ЖИТЬ В ПРОШЛОМ ИЛИ БДУЩЕМ. Любой политик или активист - кто болтает про прошлое и месть, как вы, или " светлое будущее " и все хорошее будет - когда-нибудь потом - мошенник, предатель и враг людям Украины. Любой политик избран и может изменить нашу жизнь только сегодня и сейчас и отвечает перед украинцами за это , за нашу теперешнюю жизнь. Которую вы похабите в угоду вашему ущербному бреду. Или вам платят ? Вы же постоянно пишите - что деньги - это бумага, а ценность это владение природными богатствами - и управление денежными потоками. К чему вдруг приплели украинские деньги тут ?



Почему вас не возмущают теперешние власти, которые устроили голодомор пенсионерам- сегодня и сейчас , молодежь хоть спасается выезжает на заработки - их не угробят, а кто в преклонных годах и с малыми детьми- как им выживать СЕГОДНЯ? Вас так волнуют враги, которые устраивали голодомор 80 лет назад - их уже нет. Им не возможно отомстить. Вы проплаченный кот Базилио ? И почему мы должны голодать сегодня и воевать за ваших родственников - которые погибли 80 лет назад ? А не думать про сегодняшний день и про наших детей сегодня, а про ваших предков 100 лет назад ?



На самом деле во времена того голодомора был неурожай по все планете, так что был перегиб и да беда - но голодали тогда большинство на планете. Тем более в самой России тоже. Мои все выжили. Мой прадед по деду помогал моей бабушке , которая в разводе была с его сыном, и воспитывала 2 детей в то время - но бабушка не проела те серебряные полтинники , а сберегла на память для меня - то есть для будущих внуков... Выкручивались как-то люди. Она даже не съела своих детей в голод. А были и такие . Давайте мстить и за них ? За тех украинцев, которые сожрали своих украинских детей ? Если ваши родня не справились - жаль - скорблю с вами.... Но вы их не знали.... И нечего не изменить уже. Такова реальность. Но почему мы все, сегодняшние люди, сегодня должны страдать и платить за их слабость - вашей родни 80 лет назад ? Это плохой аргумент - бредовый. Мои во время украино-польской вражды спасали друг друга, помогали друг другу , и даже родили позже в спокойной России украино-польских детей. Это правильно и нормальная жизнь.



Если вы претендуете на здравый смысл - то давайте жить здесь и сейчас, по-другому физически не возможно. Мы не сможем воскресить вашу семью, ваших предков....

Желать зла бедности и войны -нам - реально живым, сегодняшним украинцам - это для вас ничего святого нет. И при этом рассказывать басни про умерших сто лет назад людей, ваших родственников, которых вы не знали и которых спасти не возможно ?! Мои родственники старались выживать тогда - как могли - - а кто не смог не пытались перегадить жизнь своим потомкам нагрузив их местью. От меня всю эту историю скрывали много лет аж до развала СССР и перестройки которая - уже с 1991года под разными предлогами все тянется во вред стабильной жизни населения почти 30 лет. И все разжигают ненависть и вражду - вместо нормальной жизни. И поступали мои предки так ради своих детей , что бы дети и внуки жили благополучно здесь и сейчас , и я в том числе, что бы жили нормально.



Я 2 года назад был на куполе Рейхстага и меня впустили ( там пропускной режим), там работает правительство Германии - посчитали естественно меня нормальным человеком, и конечно я не вынашивал ненависти за брата матери, убитого на прошлой войне немецкими фашистами. Я не считаю сегодняшних немцев - врагами, ВСЕХ тем более. Жизнь продолжается. Может по вашему с ними станем воевать ? Та война ближе по времени - и полегло на много больше людей наших, и с национальностью "врага" яснее ? А то там в Росии Сталин был - грузин - страна многонациональная, большинство и вовсе евреи делали революцию.... А зерно в Голодомор конфисковали сами украинцы у своих же украинцев. Вы опасный псих ! Вы это понимаете ?!

У вас всегда было сильно нарушено чувство меры, но не до такой же степени ?

Такие как вы - сильно не стабильные, с извращенной шкалой жизненных ценностей - устраивали войны, резню, голодоморы , революции и тп. А такие как я и ми предки - говорили "быть добру" и старались строить добро , а не зло.

Хотите воевать ? Воюйте с сегодняшним злом. Только сегодняшнее зло можно победить. А прошлое нельзя изменить.... Ну давайте по порядку и лучше в личку. Ветка тут не о том. Резня - это было не с русскими - а с поляками - и кажется украинцы резали поляков. Возможно было и наоборот ? У меня там погибли родственники - реально. Нужно через 100 лет с Польшей воевать ? Вы нормальный ?!Кстати - во время украинско-польской резни - мою бабушку украинку спасли поляки - ее отца и мать убили, и польская семья вывезли на территорию России от всей этой резни ее вместе со своими детьми -ей не было и 5 лет, она плохо что помнит - там, в России было спокойно, и там поляки и вырастили ее вместе со своими детьми. Это было правильное решение вопроса. И жили они все там и тогда - в текущем моменте. И не поддавались на гнилые провокации.Первый признак психически больного - не адекватность происходящему. То есть жить можно только здесь и сейчас. Нельзя жить 100 лет назад. Обидчики ваших родственников давно умерли. Мы даже отомстить им уже не можем за вас! А вы под предлогом бреда "отставания во времени на 100 лет" агитируете мстить умершим 100 лет назад врагам , не ясно кому конкретно даже тогда кто был виноват - Сталин лично ? Или те украинцы - которые конфисковали у своих же украинцев урожай в угоду грузинскому правителю Сталину !!!! вот суть - вы требуете из-за вашего бреда - нам самим из-за этого голодать, мерзнуть , и становиться должниками невесть кому и почему СЕЙЧАС. Ваши родственники не могли жить в текущем моменте, как и вы, они должны были спасаться тогда, и оставить фамилии виновных хотя бы в их смерти.... Сегодня ничего не изменить. Сегодня можно изменить только сегодняшнюю жизнь. И никто не имеет право менять ее в худшую сторону. А вы хотите именно нагадить в сегодняшней жизни украинцев - из-за 100 летней давности преступлений или не знаю даже как это назвать. Тогда и в России голодали, и в Португалии, и в Южной Америке . Засуха была стихийное бедствие.Мы можем жить только сегодня и сейчас . ФИЗИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО ЖИТЬ В ПРОШЛОМ ИЛИ БДУЩЕМ. Любой политик или активист - кто болтает про прошлое и месть, как вы, или " светлое будущее " и все хорошее будет - когда-нибудь потом - мошенник, предатель и враг людям Украины. Любой политик избран и может изменить нашу жизнь только сегодня и сейчас и отвечает перед украинцами за это , за нашу теперешнюю жизнь. Которую вы похабите в угоду вашему ущербному бреду. Или вам платят ? Вы же постоянно пишите - что деньги - это бумага, а ценность это владение природными богатствами - и управление денежными потоками. К чему вдруг приплели украинские деньги тут ?Почему вас не возмущают теперешние власти, которые устроили голодомор пенсионерам- сегодня и сейчас , молодежь хоть спасается выезжает на заработки - их не угробят, а кто в преклонных годах и с малыми детьми- как им выживать СЕГОДНЯ? Вас так волнуют враги, которые устраивали голодомор 80 лет назад - их уже нет. Им не возможно отомстить. Вы проплаченный кот Базилио ? И почему мы должны голодать сегодня и воевать за ваших родственников - которые погибли 80 лет назад ? А не думать про сегодняшний день и про наших детей сегодня, а про ваших предков 100 лет назад ?На самом деле во времена того голодомора был неурожай по все планете, так что был перегиб и да беда - но голодали тогда большинство на планете. Тем более в самой России тоже. Мои все выжили. Мой прадед по деду помогал моей бабушке , которая в разводе была с его сыном, и воспитывала 2 детей в то время - но бабушка не проела те серебряные полтинники , а сберегла на память для меня - то есть для будущих внуков... Выкручивались как-то люди. Она даже не съела своих детей в голод. А были и такие . Давайте мстить и за них ? За тех украинцев, которые сожрали своих украинских детей ? Если ваши родня не справились - жаль - скорблю с вами.... Но вы их не знали.... И нечего не изменить уже. Такова реальность. Но почему мы все, сегодняшние люди, сегодня должны страдать и платить за их слабость - вашей родни 80 лет назад ? Это плохой аргумент - бредовый. Мои во время украино-польской вражды спасали друг друга, помогали друг другу , и даже родили позже в спокойной России украино-польских детей. Это правильно и нормальная жизнь.Если вы претендуете на здравый смысл - то давайте жить здесь и сейчас, по-другому физически не возможно. Мы не сможем воскресить вашу семью, ваших предков....Желать зла бедности и войны -нам - реально живым, сегодняшним украинцам - это для вас ничего святого нет. И при этом рассказывать басни про умерших сто лет назад людей, ваших родственников, которых вы не знали и которых спасти не возможно ?! Мои родственники старались выживать тогда - как могли - - а кто не смог не пытались перегадить жизнь своим потомкам нагрузив их местью. От меня всю эту историю скрывали много лет аж до развала СССР и перестройки которая - уже с 1991года под разными предлогами все тянется во вред стабильной жизни населения почти 30 лет. И все разжигают ненависть и вражду - вместо нормальной жизни. И поступали мои предки так ради своих детей , что бы дети и внуки жили благополучно здесь и сейчас , и я в том числе, что бы жили нормально.Я 2 года назад был на куполе Рейхстага и меня впустили ( там пропускной режим), там работает правительство Германии - посчитали естественно меня нормальным человеком, и конечно я не вынашивал ненависти за брата матери, убитого на прошлой войне немецкими фашистами. Я не считаю сегодняшних немцев - врагами, ВСЕХ тем более. Жизнь продолжается. Может по вашему с ними станем воевать ? Та война ближе по времени - и полегло на много больше людей наших, и с национальностью "врага" яснее ? А то там в Росии Сталин был - грузин - страна многонациональная, большинство и вовсе евреи делали революцию.... А зерно в Голодомор конфисковали сами украинцы у своих же украинцев. Вы опасный псих ! Вы это понимаете ?!У вас всегда было сильно нарушено чувство меры, но не до такой же степени ?Такие как вы - сильно не стабильные, с извращенной шкалой жизненных ценностей - устраивали войны, резню, голодоморы , революции и тп. А такие как я и ми предки - говорили "быть добру" и старались строить добро , а не зло.Хотите воевать ? Воюйте с сегодняшним злом. Только сегодняшнее зло можно победить. А прошлое нельзя изменить.... kalinavalera1

Повідомлень: 4616 З нами з: 07.05.11 Подякував: 649 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 11:01 Каких поляков, муравьев резал киевлян в 1918-м году.

А с олигархами надо бороться, а не рассуждать, сгоре сарай, гори и хата, захватили олигархи, пусть захватят оккупанты с соседней страны. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20011 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 12:40 Key metals player Bank of Nova Scotia admits rigging gold and silver futures. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20011 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 13:00 kalinavalera1 написав: Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видите и хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.

Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря .... Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видитеи хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря ....



І що це за словесне виділення на багато постів ?

Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ... І що це за словесне виділення на багато постів ?Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ... Puente Повідомлень: 1453 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 20:35 Ставки по трежерям пошли бить рекорды. Нефть на максимуме за 4 года. При этом бакс стабилен и драг. металлы на низах. На инвестинге спекули удивляются, кто продает, а боты трещат одно и то же - 800, 900, 700, продавайте конфиденциально, бесполезный металл и т.д. При этом большие дяди тарят и сливают фонду, накручивая цену рекордными обратными выкупами за корпоративные деньги и покупками центробанками как минимум Японии и Швейцарии с печатных станков. Ситуация настолько кричащая, что вот-вот выстрелит. Похоже, что-то будет в самое ближайшее время. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20011 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 жов, 2018 20:43 Ф. Уильям Энгдаль. Для тех, кто внимательно следит за основными финансовыми рынками, может заметить тревожные признаки следующего крупного цунами на финансовом рынке США, сигналы об этом приходят все чаще. Несколько недель назад внимание уделялось так называемым развивающимся рынкам, особенно Турции, Аргентине, Индонезии, Индии или Мексике. В средствах массовой информации редко упоминается связь этих событий с намеренным выводом долларов из мировой финансовой системы “создателем ” долларов – Федеральной резервной системой США. Теперь этот процесс угрожает вызвать резкое падение не только американских акций, но и высокорисковых мусорных облигаций, долга США по недвижимости, автокредитованию, задолженности по кредитным картам. Трамп надеется на продолжение экономического успеха и победы на выборах 2020 года, а так же на ноябрьские промежуточные выборы. ФРС может помешать этим планам.



Интересным фактом, мало обсуждаемым за пределами профессиональных финансовых кругов, является тот факт, что каждая крупная финансовая паника или крах, начиная, по крайней мере, с паники 1893 года в США, были организованы в пользу доминирующей фракции в финансах за счет конкурентов. Это было в случае с крушением 1907 года, когда ”Федеральная Резервная Система ” того времени, фракция на Уолл-Стрит вокруг J. P. Morgan, вызвала панику, чтобы получить определенное преимущество над проблемными конкурентами. Поскольку JP Morgan, Рокфеллеры и банки Уолл-Стрит с помощью манипуляций создали частную Федеральную Резервную Системы в 1913 году, то именно ФРС проектирует периодические обвалы рынка после того, как та же политика ФРС создала спекулятивный бум в активах ранее.



Великий крах 1929 года на Уолл-Стрит был преднамеренно вызван политикой процентных ставок ФРС, привязанной к давлению Банка Англии Монтегю Нормана после 1927 года, чтобы снизить процентные ставки в США и стимулировать приток золота в Лондон. Когда ставки США создали опасный пузырь на фондовом рынке, ФРС повысила ставки в 1929 году и пузырь лопнул, вызвав Великий крах и Великую депрессию. В 1990-х годах ФРС Гринспена намеренно поощряла еще один спекулятивный пузырь на Уолл-Стрит, известный как Dot.com, председатель ФРС выступил с речами, восхваляющими “новую экономику”, и накормил фондовый пузырь сниженными процентными ставками, прежде чем снова поднять их и лопнуть пузырь в марте 2000 года. После крушения доткомов, тот же Гринспен резко снизил ставки снова, всего лишь до 1% в 2003 году, явно поощряя бум недвижимости и восхваляя создание на Уолл-Стрит ипотечных ценных бумаг и “безпроцентных кредитов”. Когда тот же Гринспен начал сознательно повышать ставки ФРС с 2006 по сентябрь 2007 года, начался полномасштабный ипотечный коллапс в США. Он удачно уволился незадолго до этого.



Сейчас ФРС находится на ранней стадии очередного цикла ужесточения процентных ставок, повышения ставок после беспрецедентных десяти лет нулевых ставок и количественного смягчения. В дополнение к повышению ставок, она также разматывает QE это стало называться количественное ужесточение -продажа казначейских и других облигаций, которые она приобрела в течение последнего десятилетия QE, фактически уменьшая доступный банковский кредит. Ставки стали робко расти в 2017 году с постепенно повышения процентных ставок ФРС с нулевых уровней за последние восемь лет. Теперь с новым председателем ФРС, Джеромом Пауэллом, ставки, похоже, значительно возрастут в ближайшие месяцы.



В то же время ФРС начала возвращать купленные ранее на $4 трлн казначейских и корпоративных облигаций, активов США в течение последнего десятилетия. На сегодняшний день они продали $231 млрд казначейских и ипотечных ценных бумаг, выведя эквивалент из ликвидности банковской системы.



Объединенное воздействие возрастающих ставок ФРС и ликвидация ее Казначейских активов из QE создают сжатие долларовой ликвидности во всем мире. Это в основном ощущалось на уязвимых развивающихся рынках, таких как Турция или Аргентина, в последние недели начали расти внутренние процентные ставки США это угрожает положить конец эйфории Уолл-Стрит и его фондовому пузырю. С начала кризиса в 2008 году фондовый индекс S&P 500 вырос на беспрецедентные 387%.



Теперь, мы добавляем в эту жуткую смесь тот факт, что благодаря щедрости Трампа, снижения налогов и рост военных и иных расходов, федеральный дефицит США подскочит до почти $1 трлн в этом году, и останется на этом уровне, по крайней мере, десять лет.



Долговой пузырь США



Десятилетие самых низких процентных ставок ФРС в истории создало гротескное искажение в заимствованиях в большинстве секторов экономики США от федерального правительства до корпораций и домашних хозяйств. Долг федерального правительства в настоящее время составляет рекордные $ 21 трлн, более чем в два раза больше, чем в 2008 году, когда разразился кризис банка Lehman. Корпоративный долг США является беспрецедентным 6,3 триллиона долларов, а единственным условием такой долгой устойчивости, являются низкие процентные ставки на запредельно низком уровне.



Долг домашних хозяйств США составляет более $ 13,3 трлн, что значительно выше пика 2008 года. Из них большая часть-это опять же ипотечный долг, более 9 триллионов долларов, почти на уровне 2008 года. Из этого долга домохозяйств беспрецедентный $ 1,5 трлн студенческий кредит. В 2008 году эта цифра составляла менее половины или 611 млрд. долл. Добавьте еще 1,25 трлн. доллара в автокредиты и запишите задолженность по кредитным картам, и США попадут в классическую долговую ловушку, как только рост процентных ставок ФРС вызовет банкротства в стиле домино, поскольку компании и владельцы ипотечных кредитов не смогут удовлетворить долговые платежи и итог – рост количества дефолтов.



Хотя нет уверенности, что повышение процентных ставок ФРС вызовет обвал фондового рынка к ноябрьским промежуточным выборам, ясно, что к 2020 году ФРС поставит экономику США в тяжелую рецессию или депрессию. Это завершит президентство Трампа, если власти решат, что другой вариант более полезен для их глобальной повестки дня.



“Мы не сможем назвать это рецессией, это будет хуже, чем Великая депрессия”,-сказал Питер Шифф, менеджер фонда, который ожидал краха 2007 года. Шифф прогнозирует крупный экономический спад до окончания первого срока президентства Трампа. “Экономика США находится в гораздо худшем состоянии, чем десять лет назад.”Только на этот раз ФРС находится в гораздо более слабом положении, чем в 2008 году, а общий долг США намного превышает уровень десятилетней давности. Экономика США и правительство США не так непобедимы, как кажется некоторым. Вопрос в том, что его заменит? Китайско-российско-иранская альтернатива Евразии, наиболее перспективная альтернатива, должна предпринять гораздо более последовательные шаги, чтобы изолировать свои экономики от доллара, если они хотят добиться успеха. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20011 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1171 раз. Подякували: 1937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 08:56 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Похоже, что-то будет в самое ближайшее время. Похоже, что-то будет в самое ближайшее время.



Возможно...

Американцы получили экстренное оповещение от Трампа.

https://korrespondent.net/world/4018368 ... -ot-trampa Возможно...Американцы получили экстренное оповещение от Трампа. Чукча2

Повідомлень: 1471 З нами з: 03.12.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 09:09 Ф. Уильям Энгдаль.



Интересный комент под эту новость...



очень многие совершают ошибку, считая ФРС какой-то демонической, вселенско-важной структурой.



на деле это далеко не так.



ФРС - это совсем не государственная (слово федеральная - для понтов и красоты), частная акционерная структурка, которой Конгресс США делегировал (не навсегдаsmileyв истории США были и другие нацбанки, в начале 19 века, например Первый банк Соединённых Штатов — Википедия ) право выпускать дензнаки для расчетов.



в начале 20 века собрались крутые пацаны и решили, что хватит кризисам быть случайными - от таких кризисов одни убытки (для пацанов), надо, чтобы кризисы были рукотворными и приносили профит.



и создали ФРС, вложившись в нее понемногу - и с тех пор ФРС своей политикой вброса ликвидности, а затем ее изымания, стабильно раз в 7-10 лет генерирует кризисы, в результате которых акционеры в свои ручонки все более концентрируют национальные (а с 1944 года и мировые) богатства.



если сейчас, спустя 100 лет, ФРС устарела, профита не приносит - то ничего страшного, одну конторку прикроют, другую откроют, лошки типа влошенцев в бакс, останутся с билетами МММ на руках и покроют убытки правильных американских пацанов.



во времена Кеннеди система работала как часы, правда временно стала давать сбои - но ее отремонтировали сначала Рейганомикой, а потом поеданием Соцлагеря, сейчас же - куда проще не ремонтировать, а купить новые часики. Чукча2

Повідомлень: 1471 З нами з: 03.12.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1808180918101811 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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