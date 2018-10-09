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Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1809181018111812 Додано: Чет 04 жов, 2018 11:06 kalinavalera1 написав: Не был там с тех пор как перекрыли у нас доступ. Но помню туда имели доступ как украинские ярые националисты.. Не был там с тех пор как перекрыли у нас доступ. Но помню туда имели доступ как украинские ярые националисты.. Это вы о ворлдкризисе хазинском? Помню, там мощная тема была, кажется, "что с золотом?" и кучей хомячков пасущихся. Из реально крутых персонажей там был только один серьезный с инвестконторы Штатовской, звали "Исаев Максим Максимович". Когда он пропал с сайта (2011), я выпилился. Это вы о ворлдкризисе хазинском? Помню, там мощная тема была, кажется, "что с золотом?" и кучей хомячков пасущихся. Из реально крутых персонажей там был только один серьезный с инвестконторы Штатовской, звали "Исаев Максим Максимович". Когда он пропал с сайта (2011), я выпилился. sequence Повідомлень: 1356 З нами з: 29.12.15 Подякував: 109 раз. Подякували: 372 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 12:20 Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Папенькин сынок? СМИ узнали, как разбогател Трамп.

https://korrespondent.net/world/4018514 ... atel-tramp Опять стул шатают, шайтаны...это не с актрисой работать...там за такое можно охорошо отгрестиПапенькин сынок? СМИ узнали, как разбогател Трамп. Чукча2

Повідомлень: 1473 З нами з: 03.12.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 15:57 Puente написав: kalinavalera1 написав: Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видите и хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.

Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря .... Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видитеи хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря ....



І що це за словесне виділення на багато постів ?

Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ... І що це за словесне виділення на багато постів ?Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ...

Знов пре в порохоботів радянська совкова облуда.Єдине що було погане в СРСР - зберігли ?! В світі існуює комунізм, наприклад в Кітаї - це зараз 1 перша чи 2 країна у світі ? тут можна посперечатися... І комунізм не заважає... А Україні, українській владі - щоб народ жив у добробуті - завжди щось "заважає". Наприклад "комунізм", погані сусіди - Румунія, Угорщина, Польща, РФ.... Заважає завжди відсутність коштів на все необхідно для країни, а мінистри їздять на авто, що коштують мільон долярів, премії мільонні одержують ,та президент - мільярдер доларовий. Владі українській жити в розкошах нічого не заважає. Навіть війна!!! Україні, точніше - українській владі - навіть різні мови, на яких розмовляють українці - ЗАВАЖАЮТЬ. Навіть розмовляти вільно - зась.



Щось було недолуге та не гарне в часи СРСР. Та тоді КРАЩЕ БУЛО , хоч країна була 1 перша в світі по косміЧній індустрії, та 2 по іншим показникам. А зараз все погане зберігли, все добре зруйнували.

Вам не подобається "соціалізм" ? зараз у всіх странах ЕС, у всіх цивілізованих розвинутих капіталістичних та навіть монархічних країнах світу - не задекларований може - але соціалізм, то політика всіх процвітаючих країн - базуються на соціальному забезпеченні та гарантіях населенню. Це реальність. Хто хоче володіти національними морями та ставками , лісами та землями - хай докаже, що він гідний цього, докаже виплатою податків достатніх для процвітання нації. І володіння приватне "морями та лісами" повинно буте обмежене рамками здорового глузду, як це у світі. Навіщо роздавати у власність берегові смуги? Як що влада наша не може керувати в рамках здорового глузду - то потрібно ввести механізм як її швидко позбутися без " революцій" через референдуми державні - потрібно все вирішувати - та й годі. Наша влада себе дескридитувала.



Те, що вам це не подобається - то байдуже. Але як що ви б знали економіку - то знали б, що буває в стадії розквіту капіталізму. Буває соціалізм - почитайте Форда.Буває навіть комунізм. У стадії розквіту - зараз у Франції, Швеції, Німеччині, Норвегії та більшості розвинутих країн світу - всім дають по потребам, навіть не працюючим. А ті, що там привласнили землю та моря в капіталістичних країнах - повинні мати великі прибутки - та платити податки - яких вистачіть для всієї нації. Якщо ні- втрачають право власності за невиплату податку на власність. Поцікавтеся. То ж я не хочу війни та рволюції. Хочу цивілізоване законодавство. Хто не може сплачувати достатні податки - що б утримувати націю - втрачає право власності на її " моря та змлі". Це капіталізм. Це неминуче





Але ж вам розвиток та добробут України не подабається ? Красти заважатиме ? Та хочете бути богатими на тлі голодного населення знедоленного ?



Будь ласка не узагальнюйте - чому це ви чипляєте до мене "бірку" ? Ні з ким я не збираюся боротися. Навпаки - я пишу - що війни та рволюції корисні для крадіїв та ворогів народу України.



Але я констатую факти - і кажу - що захищати на війні майно тих , хто нас пограбував - це може тільки психічно хворий. А далі - вже кожний на свій розсуд. Я пишу - війна - та - революція - нестабільність - це дуже погано. Та навряд щось вирішить.



В СРСР - берегова смуга належала - всім. Моря належали - всім. Доступ мали всі до моря - де завгодно. Це при оккупації було! Я особисто, в СРСР в Сочі заплив за сімволічну огорожу в санаторій "Совета министров СССР" і мені сказали - що тут пляж тільки для мешканців санаторію, але ніхто мене не виштовхав, а залишили на вільному пляжі відпочивати. Поряд було багато народу на міському пляжі - а я полюбляю простір. Я потім переїхав у Дагомис. Там вільніше. Не зачащав до міністрів Але ж не вигнали українця ... А зараз в нас ? Років п"ять тому був на мисі Кап де Фера - там вілли королівські , мільярдерів світових найбагатших , Ротшильдів є вілла - там теж можна погуляти українцям. Гуляв у саду князя Монако. - Там погуляти може кожен українець - біля ставка з золотими рибками. Так тож українець може - біля ставка князя Монако в Монте-Карло. Це вам не Україна " вільна"- де українця вбили - за те, що наблизився до свого місцевого ставка в свойому селищі. Вбив не "власник" - поки що арендар!!! В нас поняття про " приватну власність" дуже дикі та дурні. О це так воля та свобода! Українець не може сам обирати кого йому слухати та на якій мові. В нас є 1 ОДНА людина - яка всім вказує - що вони мають думати. Ця людина - "приватизувала" - " істину у останній інстанції". Більш ніхто не має право на свою думку. А він українцям вкаже - кого слухати чи читати можна - а кого ні. З ким спілкуватися можно - а з ким - він забороняє. Всі - хто н допомогає розкрадати країну йому- то "агенти Кремля".



Різницю потрібно бачити між приватними власниками та бандюганими національними. А це - різниця - виплата податків на велику власність - великих податків. І тоді народ підтримає таких "власників". Власність на моря та землю дуже відносна.... вона як би символічна - та має бути доказана правом на володіння майном нації - великими податками до казни . А не забороною розмовляти на різних мовах - як до вподоби людям.



А зараз навіть у нашій Піщанці- селі - приїхав з Монако - поїхав туди на природу - все перегорожено - до річки людям - зась !!! Все теж у "приватній власності". Це вам не садок князя Монако -де краса та відпочинок для всіх. В нас не розуміють навіть - що таке власність. Зараз селянина місцевого розстріляв арендар ставка - за те, що він підійшов до ставка, бо там "його риба" . Це вам не князь Монако зі своїми золотими рибками. Це вже зовсім страшне в країні стало. То я кажу - що захищати чужу власність - шизофренія, тим більш - коли ця власність була твоєю - - та її в тебе забрали ні за що - навіщо ж захищати таку сумнівну "власність" чужу ? Я нікого не закликаю до боротьби - ви ж читали ? Кажу, навпаки - що всі війни , революції - це погано. Зручне середовище для крадіїв та злодіїв.



А що до СРСР - там була безкоштовна медицина, освіта та тп. Вона була дуже посередня , недолуга - але зараз навіть цього немає. Навіщо було розкрадати - все що мали ? Треба було покращувати та розвивати. Була епідемічна безпека добра напрклад, вакцини безкоштовні для всіх. Комуналка коштувала символічні смішні 2 крабоввнця за все, фактично комуналка була безкоштовною, як і все необхідне для життя - хліб, молоко , яйця та тп. Так було в часи Брежнєва - та коли прийшов Горбачєв та Єльцин - це стало все "дуже погано" . Стали згадувати як було погано - в часи Сталіна - та дикий висновок - потрібно все гарне та добре, що було - порушити , а рушити нічого не було потрібно - потрібно це , що б все добре розкрасти було зручно!



Чому б владі не покращувати медицину безкоштовну, освіту та таке інше, та зберігати все добре, що було? На той час було зовсім не так погано, як ви кажете. Українскькій мові мене навчили в Радянській школі до речі. А зараз багато книжок видають на українській мові ? В нас в СРСР було 4 газети українських у місті - виходили 5 п"ять разів на тиждень. А зараз в нас є хоч одна українська газета - видають в нас українські книжки ? А украінські та україномовні інтрнет ресурси дуже популярні ? Я заходив - там нікого. Знов пре в порохоботів радянська совкова облуда.Єдине що було погане в СРСР - зберігли ?! В світі існуює комунізм, наприклад в Кітаї - це зараз 1 перша чи 2 країна у світі ? тут можна посперечатися... І комунізм не заважає... А Україні, українській владі - щоб народ жив у добробуті - завжди щось "заважає". Наприклад "комунізм", погані сусіди - Румунія, Угорщина, Польща, РФ.... Заважає завжди відсутність коштів на все необхідно для країни, а мінистри їздять на авто, що коштують мільон долярів, премії мільонні одержують ,та президент - мільярдер доларовий. Владі українській жити в розкошах нічого не заважає. Навіть війна!!! Україні, точніше - українській владі - навіть різні мови, на яких розмовляють українці - ЗАВАЖАЮТЬ. Навіть розмовляти вільно - зась.Щось було недолуге та не гарне в часи СРСР. Та тоді КРАЩЕ БУЛО , хоч країна була 1 перша в світі по косміЧній індустрії, та 2 по іншим показникам. А зараз все погане зберігли, все добре зруйнували.Вам не подобається "соціалізм" ? зараз у всіх странах ЕС, у всіх цивілізованих розвинутих капіталістичних та навіть монархічних країнах світу - не задекларований може - але соціалізм, то політика всіх процвітаючих країн - базуються на соціальному забезпеченні та гарантіях населенню. Це реальність. Хто хоче володіти національними морями та ставками , лісами та землями - хай докаже, що він гідний цього, докаже виплатою податків достатніх для процвітання нації. І володіння приватне "морями та лісами" повинно буте обмежене рамками здорового глузду, як це у світі. Навіщо роздавати у власність берегові смуги? Як що влада наша не може керувати в рамках здорового глузду - то потрібно ввести механізм як її швидко позбутися без " революцій" через референдуми державні - потрібно все вирішувати - та й годі. Наша влада себе дескридитувала.Те, що вам це не подобається - то байдуже. Але як що ви б знали економіку - то знали б, що буває в стадії розквіту капіталізму. Буває соціалізм - почитайте Форда.Буває навіть комунізм. У стадії розквіту - зараз у Франції, Швеції, Німеччині, Норвегії та більшості розвинутих країн світу - всім дають по потребам, навіть не працюючим. А ті, що там привласнили землю та моря в капіталістичних країнах - повинні мати великі прибутки - та платити податки - яких вистачіть для всієї нації. Якщо ні- втрачають право власності за невиплату податку на власність. Поцікавтеся. То ж я не хочу війни та рволюції. Хочу цивілізоване законодавство. Хто не може сплачувати достатні податки - що б утримувати націю - втрачає право власності на її " моря та змлі". Це капіталізм. Це неминучеАле ж вам розвиток та добробут України не подабається ? Красти заважатиме ? Та хочете бути богатими на тлі голодного населення знедоленного ?Будь ласка не узагальнюйте - чому це ви чипляєте до мене "бірку" ? Ні з ким я не збираюся боротися. Навпаки - я пишу - що війни та рволюції корисні для крадіїв та ворогів народу України.Але я констатую факти - і кажу - що захищати на війні майно тих , хто нас пограбував - це може тільки психічно хворий. А далі - вже кожний на свій розсуд. Я пишу - війна - та - революція - нестабільність - це дуже погано. Та навряд щось вирішить.В СРСР - берегова смуга належала - всім. Моря належали - всім. Доступ мали всі до моря - де завгодно. Це при оккупації було! Я особисто, в СРСР в Сочі заплив за сімволічну огорожу в санаторій "Совета министров СССР" і мені сказали - що тут пляж тільки для мешканців санаторію, але ніхто мене не виштовхав, а залишили на вільному пляжі відпочивати. Поряд було багато народу на міському пляжі - а я полюбляю простір. Я потім переїхав у Дагомис. Там вільніше. Не зачащав до міністрівАле ж не вигнали українця ... А зараз в нас ? Років п"ять тому був на мисі Кап де Фера - там вілли королівські , мільярдерів світових найбагатших , Ротшильдів є вілла - там теж можна погуляти українцям. Гуляв у саду князя Монако. - Там погуляти може кожен українець - біля ставка з золотими рибками. Так тож українець може - біля ставка князя Монако в Монте-Карло. Це вам не Україна " вільна"- де українця вбили - за те, що наблизився до свого місцевого ставка в свойому селищі. Вбив не "власник" - поки що арендар!!! В нас поняття про " приватну власність" дуже дикі та дурні. О це так воля та свобода! Українець не може сам обирати кого йому слухати та на якій мові. В нас є 1 ОДНА людина - яка всім вказує - що вони мають думати. Ця людина - "приватизувала" - " істину у останній інстанції". Більш ніхто не має право на свою думку. А він українцям вкаже - кого слухати чи читати можна - а кого ні. З ким спілкуватися можно - а з ким - він забороняє. Всі - хто н допомогає розкрадати країну йому- то "агенти Кремля".Різницю потрібно бачити між приватними власниками та бандюганими національними. А це - різниця - виплата податків на велику власність - великих податків. І тоді народ підтримає таких "власників". Власність на моря та землю дуже відносна.... вона як би символічна - та має бути доказана правом на володіння майном нації - великими податками до казни . А не забороною розмовляти на різних мовах - як до вподоби людям.А зараз навіть у нашій Піщанці- селі - приїхав з Монако - поїхав туди на природу - все перегорожено - до річки людям - зась !!! Все теж у "приватній власності". Це вам не садок князя Монако -де краса та відпочинок для всіх. В нас не розуміють навіть - що таке власність. Зараз селянина місцевого розстріляв арендар ставка - за те, що він підійшов до ставка, бо там "його риба" . Це вам не князь Монако зі своїми золотими рибками. Це вже зовсім страшне в країні стало. То я кажу - що захищати чужу власність - шизофренія, тим більш - коли ця власність була твоєю - - та її в тебе забрали ні за що - навіщо ж захищати таку сумнівну "власність" чужу ? Я нікого не закликаю до боротьби - ви ж читали ? Кажу, навпаки - що всі війни , революції - це погано. Зручне середовище для крадіїв та злодіїв.А що до СРСР - там була безкоштовна медицина, освіта та тп. Вона була дуже посередня , недолуга - але зараз навіть цього немає. Навіщо було розкрадати - все що мали ? Треба було покращувати та розвивати. Була епідемічна безпека добра напрклад, вакцини безкоштовні для всіх. Комуналка коштувала символічні смішні 2 крабоввнця за все, фактично комуналка була безкоштовною, як і все необхідне для життя - хліб, молоко , яйця та тп. Так було в часи Брежнєва - та коли прийшов Горбачєв та Єльцин - це стало все "дуже погано" . Стали згадувати як було погано - в часи Сталіна - та дикий висновок - потрібно все гарне та добре, що було - порушити , а рушити нічого не було потрібно - потрібно це , що б все добре розкрасти було зручно!Чому б владі не покращувати медицину безкоштовну, освіту та таке інше, та зберігати все добре, що було? На той час було зовсім не так погано, як ви кажете. Українскькій мові мене навчили в Радянській школі до речі. А зараз багато книжок видають на українській мові ? В нас в СРСР було 4 газети українських у місті - виходили 5 п"ять разів на тиждень. А зараз в нас є хоч одна українська газета - видають в нас українські книжки ? А украінські та україномовні інтрнет ресурси дуже популярні ? Я заходив - там нікого. kalinavalera1

Повідомлень: 4627 З нами з: 07.05.11 Подякував: 650 раз. Подякували: 469 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 жов, 2018 15:13 Голд

Какие там правила перевозки драг, никто не подскажет?

Вроде было до 500грм на человека без декларирования.

https://www.segodnya.ua/regions/kharkov ... 77848.html Бомбанули женщину на 76грам аурума!Какие там правила перевозки драг, никто не подскажет?Вроде было до 500грм на человека без декларирования. vladus17 Повідомлень: 508 З нами з: 21.03.14 Подякував: 103 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 жов, 2018 22:51 vladus17

Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявление

точных и достоверных сведений....)

влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.

-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и

большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричали

остальные, бросаясь на Остапа. ritual

Повідомлень: 280 З нами з: 03.12.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 жов, 2018 23:37 vladus17 написав: Бомбанули женщину на 76грам аурума!

Какие там правила перевозки драг, никто не подскажет?

Вроде было до 500грм на человека без декларирования.

https://www.segodnya.ua/regions/kharkov ... 77848.html Бомбанули женщину на 76грам аурума!Какие там правила перевозки драг, никто не подскажет?Вроде было до 500грм на человека без декларирования.

Было до 500 грамм на условии письменного декларирования в полном объеме но без предоставления документов о происхождении. А свыше 500 грамм хоть и отменили уже требовавшуюся ранее индивидуальную лицензию НБУ но оставили требование о документах подтверждающих покупку в банке. Было до 500 грамм на условии письменного декларирования в полном объеме но без предоставления документов о происхождении. А свыше 500 грамм хоть и отменили уже требовавшуюся ранее индивидуальную лицензию НБУ но оставили требование о документах подтверждающих покупку в банке. jabba

Повідомлень: 5177 З нами з: 18.12.08 Подякував: 334 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1809181018111812 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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