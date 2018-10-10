Додано: Чет 04 жов, 2018 15:57

Puente написав: kalinavalera1 написав: Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видите и хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.

Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря .... Вы не заметили, что мы, украинцы - давно не владеем "нашими землями и морями"? У нас их давно отняли ! Еще во время перестройки ! Все отняли у украинцев, что они строили 70 лет, за что умирали в войну, и присвоили себе несколько человек. И ваши предки строили кстати тоже что-то в СССР. Тогда все работали. Потом это все отняли у нас и у вас - сегодня и сейчас - при вашей жизни - наследие ваших же предков - которым удалось выжить, а вы этого не видите ?! Это все на ваших глазах ? А то, что было 100 лет назад - вы видитеи хотите нас вовлечь в те времена ?! А в теперешние времена ваши хозяева нас грабить будут.Вот не уважаю наших пропагандистов - такое фуфло несут. Как же.... "Наши" земли и моря ....



І що це за словесне виділення на багато постів ?

Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ... І що це за словесне виділення на багато постів ?Що забрали і що було 100 чи 50 років тому ? Марксист , соціаліст чи комуніст по поглядам ? Хочете боротися з олігархатом - на здоров"я - ніхто з рядових не проти ... Вічна дружба з росіянами ? У росіян з росіянами - і то не дуже виходить ...

Знов пре в порохоботів радянська совкова облуда.Єдине що було погане в СРСР - зберігли ?! В світі існуює комунізм, наприклад в Кітаї - це зараз 1 перша чи 2 країна у світі ? тут можна посперечатися... І комунізм не заважає... А Україні, українській владі - щоб народ жив у добробуті - завжди щось "заважає". Наприклад "комунізм", погані сусіди - Румунія, Угорщина, Польща, РФ.... Заважає завжди відсутність коштів на все необхідно для країни, а мінистри їздять на авто, що коштують мільон долярів, премії мільонні одержують ,та президент - мільярдер доларовий. Владі українській жити в розкошах нічого не заважає. Навіть війна!!! Україні, точніше - українській владі - навіть різні мови, на яких розмовляють українці - ЗАВАЖАЮТЬ. Навіть розмовляти вільно - зась.Щось було недолуге та не гарне в часи СРСР. Та тоді КРАЩЕ БУЛО , хоч країна була 1 перша в світі по косміЧній індустрії, та 2 по іншим показникам. А зараз все погане зберігли, все добре зруйнували.Вам не подобається "соціалізм" ? зараз у всіх странах ЕС, у всіх цивілізованих розвинутих капіталістичних та навіть монархічних країнах світу - не задекларований може - але соціалізм, то політика всіх процвітаючих країн - базуються на соціальному забезпеченні та гарантіях населенню. Це реальність. Хто хоче володіти національними морями та ставками , лісами та землями - хай докаже, що він гідний цього, докаже виплатою податків достатніх для процвітання нації. І володіння приватне "морями та лісами" повинно буте обмежене рамками здорового глузду, як це у світі. Навіщо роздавати у власність берегові смуги? Як що влада наша не може керувати в рамках здорового глузду - то потрібно ввести механізм як її швидко позбутися без " революцій" через референдуми державні - потрібно все вирішувати - та й годі. Наша влада себе дескридитувала.Те, що вам це не подобається - то байдуже. Але як що ви б знали економіку - то знали б, що буває в стадії розквіту капіталізму. Буває соціалізм - почитайте Форда.Буває навіть комунізм. У стадії розквіту - зараз у Франції, Швеції, Німеччині, Норвегії та більшості розвинутих країн світу - всім дають по потребам, навіть не працюючим. А ті, що там привласнили землю та моря в капіталістичних країнах - повинні мати великі прибутки - та платити податки - яких вистачіть для всієї нації. Якщо ні- втрачають право власності за невиплату податку на власність. Поцікавтеся. То ж я не хочу війни та рволюції. Хочу цивілізоване законодавство. Хто не може сплачувати достатні податки - що б утримувати націю - втрачає право власності на її " моря та змлі". Це капіталізм. Це неминучеАле ж вам розвиток та добробут України не подабається ? Красти заважатиме ? Та хочете бути богатими на тлі голодного населення знедоленного ?Будь ласка не узагальнюйте - чому це ви чипляєте до мене "бірку" ? Ні з ким я не збираюся боротися. Навпаки - я пишу - що війни та рволюції корисні для крадіїв та ворогів народу України.Але я констатую факти - і кажу - що захищати на війні майно тих , хто нас пограбував - це може тільки психічно хворий. А далі - вже кожний на свій розсуд. Я пишу - війна - та - революція - нестабільність - це дуже погано. Та навряд щось вирішить.В СРСР - берегова смуга належала - всім. Моря належали - всім. Доступ мали всі до моря - де завгодно. Це при оккупації було! Я особисто, в СРСР в Сочі заплив за сімволічну огорожу в санаторій "Совета министров СССР" і мені сказали - що тут пляж тільки для мешканців санаторію, але ніхто мене не виштовхав, а залишили на вільному пляжі відпочивати. Поряд було багато народу на міському пляжі - а я полюбляю простір. Я потім переїхав у Дагомис. Там вільніше. Не зачащав до міністрівАле ж не вигнали українця ... А зараз в нас ? Років п"ять тому був на мисі Кап де Фера - там вілли королівські , мільярдерів світових найбагатших , Ротшильдів є вілла - там теж можна погуляти українцям. Гуляв у саду князя Монако. - Там погуляти може кожен українець - біля ставка з золотими рибками. Так тож українець може - біля ставка князя Монако в Монте-Карло. Це вам не Україна " вільна"- де українця вбили - за те, що наблизився до свого місцевого ставка в свойому селищі. Вбив не "власник" - поки що арендар!!! В нас поняття про " приватну власність" дуже дикі та дурні. О це так воля та свобода! Українець не може сам обирати кого йому слухати та на якій мові. В нас є 1 ОДНА людина - яка всім вказує - що вони мають думати. Ця людина - "приватизувала" - " істину у останній інстанції". Більш ніхто не має право на свою думку. А він українцям вкаже - кого слухати чи читати можна - а кого ні. З ким спілкуватися можно - а з ким - він забороняє. Всі - хто н допомогає розкрадати країну йому- то "агенти Кремля".Різницю потрібно бачити між приватними власниками та бандюганими національними. А це - різниця - виплата податків на велику власність - великих податків. І тоді народ підтримає таких "власників". Власність на моря та землю дуже відносна.... вона як би символічна - та має бути доказана правом на володіння майном нації - великими податками до казни . А не забороною розмовляти на різних мовах - як до вподоби людям.А зараз навіть у нашій Піщанці- селі - приїхав з Монако - поїхав туди на природу - все перегорожено - до річки людям - зась !!! Все теж у "приватній власності". Це вам не садок князя Монако -де краса та відпочинок для всіх. В нас не розуміють навіть - що таке власність. Зараз селянина місцевого розстріляв арендар ставка - за те, що він підійшов до ставка, бо там "його риба" . Це вам не князь Монако зі своїми золотими рибками. Це вже зовсім страшне в країні стало. То я кажу - що захищати чужу власність - шизофренія, тим більш - коли ця власність була твоєю - - та її в тебе забрали ні за що - навіщо ж захищати таку сумнівну "власність" чужу ? Я нікого не закликаю до боротьби - ви ж читали ? Кажу, навпаки - що всі війни , революції - це погано. Зручне середовище для крадіїв та злодіїв.А що до СРСР - там була безкоштовна медицина, освіта та тп. Вона була дуже посередня , недолуга - але зараз навіть цього немає. Навіщо було розкрадати - все що мали ? Треба було покращувати та розвивати. Була епідемічна безпека добра напрклад, вакцини безкоштовні для всіх. Комуналка коштувала символічні смішні 2 крабоввнця за все, фактично комуналка була безкоштовною, як і все необхідне для життя - хліб, молоко , яйця та тп. Так було в часи Брежнєва - та коли прийшов Горбачєв та Єльцин - це стало все "дуже погано" . Стали згадувати як було погано - в часи Сталіна - та дикий висновок - потрібно все гарне та добре, що було - порушити , а рушити нічого не було потрібно - потрібно це , що б все добре розкрасти було зручно!Чому б владі не покращувати медицину безкоштовну, освіту та таке інше, та зберігати все добре, що було? На той час було зовсім не так погано, як ви кажете. Українскькій мові мене навчили в Радянській школі до речі. А зараз багато книжок видають на українській мові ? В нас в СРСР було 4 газети українських у місті - виходили 5 п"ять разів на тиждень. А зараз в нас є хоч одна українська газета - видають в нас українські книжки ? А украінські та україномовні інтрнет ресурси дуже популярні ? Я заходив - там нікого.