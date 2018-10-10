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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1810181118121813
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 23:11

  ritual написав:vladus17
Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявление
точных и достоверных сведений....)
влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.
-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и
большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричали
остальные, бросаясь на Остапа.

Так что же это выходит, что ей еще и сумму штрафа прийдеться заплатить размером в 76грм в эквиваленте в грн + конфискация металла?
vladus17
 
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