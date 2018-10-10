ritual написав:vladus17
Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявление
точных и достоверных сведений....)
влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.
-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и
большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричали
остальные, бросаясь на Остапа.
Так что же это выходит, что ей еще и сумму штрафа прийдеться заплатить размером в 76грм в эквиваленте в грн + конфискация металла?