hxbbgaf написав: vladus17 написав: ewqewrwr написав:
Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают?
Грядет очередной мировой финансовый кризись.
Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.
А по поводу цены на золото - так ею манипулируют.
Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?
Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:
Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.
Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)
На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.
Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.
Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)
Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.
Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика...