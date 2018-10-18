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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 10 жов, 2018 23:11
ritual написав:vladus17
Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявление
точных и достоверных сведений....)
влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.
-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и
большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричали
остальные, бросаясь на Остапа.
Так что же это выходит, что ей еще и сумму штрафа прийдеться заплатить размером в 76грм в эквиваленте в грн + конфискация металла?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:20
vladus17 написав: ewqewrwr написав:
Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают?
Грядет очередной мировой финансовый кризись.
Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.
А по поводу цены на золото - так ею манипулируют.
Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?
Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:24
hxbbgaf написав: vladus17 написав: ewqewrwr написав:
Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают?
Грядет очередной мировой финансовый кризись.
Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.
А по поводу цены на золото - так ею манипулируют.
Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?
Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:
Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.
Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)
На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.
Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.
Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)
Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.
Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика...
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vladus17
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Додано: Нед 14 жов, 2018 20:40
vladus17 написав:
Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.
Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)
На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.
Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.
Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)
Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.
Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика...
Трамп явно ускоряет процесс - уже с саудитами решил поссориться вместе с британцами. Что-то таки будет.
А пузырь на рынке недвиги на Западе, понятно, что не у нас, где недвига рухнула в разы за последние несколько лет. Когд будет гиперок, то недвига при этом будет падать, потом что людям нужны будут бензин, жратва и хлопок.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:12
В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был
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Nickmess
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:10
Nickmess написав:
В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был
Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.
У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.
Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 18 жов, 2018 23:10
kalinavalera1 написав: Nickmess написав:
В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был
Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.
У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.
Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго.
Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент.
Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень
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vladus17
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Додано: Чет 18 жов, 2018 23:12
Nickmess написав:
В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был
Какие номиналы интересуют? Мог бы продать вам пару не больших монет, за правильную цену.
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vladus17
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