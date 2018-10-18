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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1810181118121813 Додано: Сер 10 жов, 2018 23:11 ritual написав: vladus17

Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявление

точных и достоверных сведений....)

влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.

-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и

большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричали

остальные, бросаясь на Остапа. Статья 472 Таможенного кодекса Украины (Не декларирование товаров, не заявлениеточных и достоверных сведений....)влечет наложение штрафа в размере 100% стоимости этого товара и конфискацию.-- Бранзулетка! -- взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником ибольшими металлическими пуговицами на выпуклом заду. -- Бранзулетка! -- закричалиостальные, бросаясь на Остапа.

Так что же это выходит, что ей еще и сумму штрафа прийдеться заплатить размером в 76грм в эквиваленте в грн + конфискация металла? Так что же это выходит, что ей еще и сумму штрафа прийдеться заплатить размером в 76грм в эквиваленте в грн + конфискация металла? vladus17 Повідомлень: 520 З нами з: 21.03.14 Подякував: 104 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:20 vladus17 написав: ewqewrwr написав: Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают? Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают?

Грядет очередной мировой финансовый кризись.

Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.

А по поводу цены на золото - так ею манипулируют. Грядет очередной мировой финансовый кризись.Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.А по поводу цены на золото - так ею манипулируют.

Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?

Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:

Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?Тем временем грядет еще и ипотечный кризис: hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20018 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1173 раз. Подякували: 1948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:24 hxbbgaf написав: vladus17 написав: ewqewrwr написав: Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают? Что за ерунда происходит? Доллар падает ко всем фалютам, фонда падает и драг. металлы падают?

Грядет очередной мировой финансовый кризись.

Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.

А по поводу цены на золото - так ею манипулируют. Грядет очередной мировой финансовый кризись.Изза поднятия учетной ставки ФРС США грядут много дефолтов по всему миру.А по поводу цены на золото - так ею манипулируют.

Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?

Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:

Сколько ж они еще будут манипулировать? Все кинутся скупать, когда физики уже просто не будет? Почему весь мир на это ведется?Тем временем грядет еще и ипотечный кризис:



Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.

Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)



На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.

Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.



Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)



Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.

Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика... Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика... vladus17 Повідомлень: 520 З нами з: 21.03.14 Подякував: 104 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 20:40 vladus17 написав: Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.

Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)



На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.

Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.



Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)



Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.

Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика... Большинство стран ЗА нынешний рассклад дел - поэтому системя пока живет.Кто знает сколько это может продлиться, может 1 год, а может и 10. Но в конечном итоге это игра в одни ворота, на девал ден знаков...(Смотрим расспад СССР и рубль)На данный момент, что то мне подсказывает что выход на новый уровень по голде уже близок. Выйдем на него после или во время нового кризиса.Так же как и вышли на новый уровень после кризиса 2008го.Что остаеться нам простым смертным так это тариться пока на низах(Физ. мет.)Пузырь на недвиж возможно и вовсе не пузырь, а просто рост цены изза обесценивания ден знаков.Оф. статистика инфляции в топку. Нету ничего более лживого чем статистика...



Трамп явно ускоряет процесс - уже с саудитами решил поссориться вместе с британцами. Что-то таки будет.

А пузырь на рынке недвиги на Западе, понятно, что не у нас, где недвига рухнула в разы за последние несколько лет. Когд будет гиперок, то недвига при этом будет падать, потом что людям нужны будут бензин, жратва и хлопок. Трамп явно ускоряет процесс - уже с саудитами решил поссориться вместе с британцами. Что-то таки будет.А пузырь на рынке недвиги на Западе, понятно, что не у нас, где недвига рухнула в разы за последние несколько лет. Когд будет гиперок, то недвига при этом будет падать, потом что людям нужны будут бензин, жратва и хлопок. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20018 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1173 раз. Подякували: 1948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 16:12 Re: Горячие новости по драгоценным металлам В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был Nickmess Повідомлень: 3415 З нами з: 16.12.09 Подякував: 73 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 20:10 Nickmess написав: В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был

Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.

У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.



Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго. Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго. kalinavalera1

Повідомлень: 4642 З нами з: 07.05.11 Подякував: 650 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 23:10 kalinavalera1 написав: Nickmess написав: В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был

Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.

У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.



Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго. Как только ситуация с золотом оживится - отделы откроют.У большинства людей нет денег в Украине чем-то тариться. Жалуются вообще продавцы - мало что продается, торговля не идет.Но золото оживится только в случае каких-то форс-мажоров. Поскольку все страны более или менее устраивает сегодняшний расклад - то тянуться это может очень долго.



Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент.

Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент.Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень vladus17 Повідомлень: 520 З нами з: 21.03.14 Подякував: 104 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 жов, 2018 23:12 Nickmess написав: В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был В нбу закрыли отдел продающий архистратиги? тел не отвечает. В юнексе поувольнялись все сотрудники металла нет. последний банк был

Какие номиналы интересуют? Мог бы продать вам пару не больших монет, за правильную цену. Какие номиналы интересуют? Мог бы продать вам пару не больших монет, за правильную цену. vladus17 Повідомлень: 520 З нами з: 21.03.14 Подякував: 104 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1810181118121813 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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