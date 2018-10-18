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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1811181218131814
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:44

ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:01

  Nickmess написав:ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь


Какие документы выдают, вы о чем? Всмысле квитанции?

Бракованые слитки продают в вскрытых упаковках что ли?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:41

Новость

Кому то попандос!
https://ru.tsn.ua/ukrayina/vo-lvove-tam ... 35070.html

Интересно, конфискуют ли все + наверное штраф огромный.
vladus17
 
Повідомлень: 523
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  #<1 ... 1811181218131814
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