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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:44
ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь
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Nickmess
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:01
Nickmess написав:ewqewrwr
посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь
Какие документы выдают, вы о чем? Всмысле квитанции?
Бракованые слитки продают в вскрытых упаковках что ли?
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vladus17
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:41
Кому то попандос! https://ru.tsn.ua/ukrayina/vo-lvove-tam ... 35070.html
Интересно, конфискуют ли все + наверное штраф огромный.
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vladus17
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