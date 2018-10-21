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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:44
ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:01
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:41
Новость
Кому то попандос!
Интересно, конфискуют ли все + наверное штраф огромный.
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:02
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15
Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает .
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:32
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:37
Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.
На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры.
Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.
ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.
Так что если не до конца года то в следующем, будем посмотреть.
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