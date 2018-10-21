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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1811181218131814
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:44

ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:01

  Nickmess написав:ewqewrwr посмотрите какие выдают документы))) ну и с ними много проблем то брак то вскрыто то очередь


Какие документы выдают, вы о чем? Всмысле квитанции?

Бракованые слитки продают в вскрытых упаковках что ли?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:41

Новость

Кому то попандос!
https://ru.tsn.ua/ukrayina/vo-lvove-tam ... 35070.html

Интересно, конфискуют ли все + наверное штраф огромный.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:02

  vladus17 написав:
Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. :roll:
Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень :idea:

Неужели ниже 1000? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15

  jabba написав:
  vladus17 написав:
Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. :roll:
Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень :idea:

Неужели ниже 1000? :mrgreen:


Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает :) .
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:32

  jabba написав:
  vladus17 написав:
Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. :roll:
Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень :idea:

Неужели ниже 1000? :mrgreen:


Пилите, Шура, пилите! (с) :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:37

  kalinavalera1 написав:
  jabba написав:
  vladus17 написав:
Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. :roll:
Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень :idea:

Неужели ниже 1000? :mrgreen:


Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает :) .


Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.
На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры.
Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл. :idea:

ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.
Так что если не до конца года то в следующем, будем посмотреть.
vladus17
 
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