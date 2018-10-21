Додано: Пон 22 жов, 2018 10:37

kalinavalera1 написав: jabba написав: vladus17 написав:

Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент.

Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент.Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень

Неужели ниже 1000? Неужели ниже 1000?



Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает . Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает

Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры.Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.Так что если не до конца года то в следующем, будем посмотреть.