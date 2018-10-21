Додано: Пон 22 жов, 2018 20:06

vladus17 написав: Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры. Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл. Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры. Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.

Я обычно так и рассчитываю - на свой компас и плюсом конечно холодный расчет. Это вам так кажется, что компас - прибор чисто на эмоциях. А по факту - компас - чистая физика. Хотя разные дополнительные физические факторы - заставляют компас ошибаться - например - если рядом залежи железной руды. Это тоже нужно понимать. Чистый расчет - то само собой - но все не возможно просчитать. Что бы точно просчитать - нужно знать все факторы влияния - и точную их дозировку - по жизни точно мы их никогда не знаем.А это ваше - "когда все расслабятся" - тут как раз и "нежданчик" - это да - именно так часто бывает. Посмотрим. Но я так чувствую пока что. При этом захожу на ветку регулярно поглядываю