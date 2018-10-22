vladus17 написав: Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень
Неужели ниже 1000?
Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает .
vladus17 написав: Та как то движа особого по золоту не только в Украине, а и в Мире, особо не наблюдаеться, на данный момент. Но есть такое чувство что выйдем скоро на новый уровень
Неужели ниже 1000?
Юморист! У меня есть чувство - что ниже 1200 далеко не уйдем, может потопчемся чуть ниже не долго. А вот новый уровень в плане роста конечно имеется ввиду - никакого ощущения у меня нет. Возможно нет - так как рост будет не скоро, или просто внутренний компас отдыхает .
Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-. На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры. Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.
ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так. Так что если не до конца года то в следующем, будем посмотреть.
vladus17 написав:Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры. Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.
Я обычно так и рассчитываю - на свой компас и плюсом конечно холодный расчет. Это вам так кажется, что компас - прибор чисто на эмоциях. А по факту - компас - чистая физика. Хотя разные дополнительные физические факторы - заставляют компас ошибаться - например - если рядом залежи железной руды. Это тоже нужно понимать. Чистый расчет - то само собой - но все не возможно просчитать. Что бы точно просчитать - нужно знать все факторы влияния - и точную их дозировку - по жизни точно мы их никогда не знаем.
А это ваше - "когда все расслабятся" - тут как раз и "нежданчик" - это да - именно так часто бывает. Посмотрим. Но я так чувствую пока что. При этом захожу на ветку регулярно поглядываю
vladus17 написав:Я думаю как раз тогда и выстрелит, когда уже все привыкли, расслабились, сливают на 1300+, откупают на 1200 +/-.На компас свой сильно не рассчитывайте. Только холодный рассчет и цифры. Со времени последнего кризиса уже 10 лет прошло, со времени выхода на новый уровень по голде тоже. Так что ИМХО, скоро будет новый цыкл.
Я обычно так и рассчитываю - на свой компас и плюсом конечно холодный расчет. Это вам так кажется, что компас - прибор чисто на эмоциях. А по факту - компас - чистая физика. Хотя разные дополнительные физические факторы - заставляют компас ошибаться - например - если рядом залежи железной руды. Это тоже нужно понимать. Чистый расчет - то само собой - но все не возможно просчитать. Что бы точно просчитать - нужно знать все факторы влияния - и точную их дозировку - по жизни точно мы их никогда не знаем.
А это ваше - "когда все расслабятся" - тут как раз и "нежданчик" - это да - именно так часто бывает. Посмотрим. Но я так чувствую пока что. При этом захожу на ветку регулярно поглядываю
Здесь на ветке много уже не узнаешь. Вон ради интереса заходил почитать что здесь писали когда были низы в ноябре -декабре 2015. Вот тогда этот форум был жив. А сейчас только тень от прежнего. Тогда многие ожидали взлетов/падения. А сейчас все расслабились. Идеальный момент для шухера. Так и на мировых рынказ кстати та же ситуация!
Темнеменее Гос Долг США бьет рекорды, ставка выросла, кредиты дорогие, денежный пылесос включен - не к добру все это. А для золота хорошее время для входа ИМХО!