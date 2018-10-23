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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1812181318141815 Додано: Сер 24 жов, 2018 10:04 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки gleb Повідомлень: 2688 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 10:20 gleb написав: Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки



К чему такой кипишь? Можно все купить и в банке и любое количество...

Вон люди продают на меняйле через банки, или в офисах.

Правда без квитанций. От них всеравно толку ровно 0 (номер слитка там всеравно не указуют) К чему такой кипишь? Можно все купить и в банке и любое количество...Вон люди продают на меняйле через банки, или в офисах.Правда без квитанций. От них всеравно толку ровно 0 (номер слитка там всеравно не указуют) vladus17 Повідомлень: 527 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 10:30 gleb написав: Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки

Вроде несколько банков продает, пишут. А копить лучше сейчас серебро! Я б вообще купил его на все, оно наиболее недооценено, более недооценена только платина, но ее, действительно, фиг купишь, да и там своя причина с отказом от дизельных двигателей, а тем временем Трампон чего-то таки набузит:

President Donald Trump delivered some of his most pointed attacks yet on Federal Reserve Chairman Jerome Powell on Tuesday, calling the central bank the “biggest risk” to the U.S. economy.. . In an Oval Office interview with The Wall Street Journal, Trump said Powell “almost looks like he’s happy raising interest rates.”. . . . “Every time we do something great, he raises the interest rates,” Trump said. Asked if he regrets appointing Powell, he said it was “too early to tell, but maybe.”. . Trump said he didn’t know under what circumstances he might attempt to remove the Fed chairman but added: “I’m very unhappy with the Fed because Obama had zero interest rates.”. . The president’s comments came amid another volatile day for the stock market. A couple of weeks ago, when the three major equity market indexes dropped more than 3 percent in a day, Trump said the Fed had “gone crazy.”

Чудеса с растущими на печатных станках рынках заканчиваются, видели чудо, все, записали, пока, расходимся, и вину будут перекидывать друг на друга как мячик в пинг-понге, а крайними будут как всегда обычные держатели бакса и мелкие спекули, не знающие инсайда и поверившие в вечный рост пузыря FAANG, при шухере покрупнее могут попотрошить и китайских и японских держателей трежерей. Вроде несколько банков продает, пишут. А копить лучше сейчас серебро! Я б вообще купил его на все, оно наиболее недооценено, более недооценена только платина, но ее, действительно, фиг купишь, да и там своя причина с отказом от дизельных двигателей, а тем временем Трампон чего-то таки набузит:Чудеса с растущими на печатных станках рынках заканчиваются, видели чудо, все, записали, пока, расходимся, и вину будут перекидывать друг на друга как мячик в пинг-понге, а крайними будут как всегда обычные держатели бакса и мелкие спекули, не знающие инсайда и поверившие в вечный рост пузыря FAANG, при шухере покрупнее могут попотрошить и китайских и японских держателей трежерей. hxbbgaf Повідомлень: 20025 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1173 раз. Подякували: 1948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 11:41 vladus17 Чуть выше писали на форуме, что купить негде. Я не покупаю, потому не знаю, но думаю выбор 10% от того, что было до Леры gleb Повідомлень: 2688 З нами з: 17.08.06 Подякував: 185 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1812181318141815 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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