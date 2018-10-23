Додано: Сер 24 жов, 2018 10:04

Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки