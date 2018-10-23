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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:04
Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки
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gleb
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:20
gleb написав:
Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки
К чему такой кипишь? Можно все купить и в банке и любое количество...
Вон люди продают на меняйле через банки, или в офисах.
Правда без квитанций. От них всеравно толку ровно 0 (номер слитка там всеравно не указуют)
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vladus17
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Додано: Сер 24 жов, 2018 10:30
gleb написав:
Здравствуйте всем! Ну что имеем? Рынок золота в Украине умножился на ноль. Спасибо Бабе Лере (чтоб у ней чирей вылез). Ни купить, ни продать - имеется в виду банк а не ломбард или смурной тип возле мусорного ящика. Согласен, что рано или поздно НБУ откроет скупку (может он ее и не закрывал)но на тот момент гривня будет не шибко популярна. В целом с обострением финасовой ситуации и с валютками, и с ломбардами будет то же, что с банками: позакрывают чужие, оставят свои- Техас должны грабить только техасцы. Что делать? (Герцен) Ответ: делать ноги. Если некуда и не за что, покупать мелкие золотые монеты, копить валюту любую: доллары, евро, рубли, форинты, злотые, франки. Выдерживать пропорцию между валютными накоплениями: больше той валюты , в которой будете тратить или в которой будут тратить люди, которым продадите. Ну и стандартный набор: тушенка, сгущенка, лекарства, батарейки
Вроде несколько банков продает, пишут. А копить лучше сейчас серебро! Я б вообще купил его на все, оно наиболее недооценено, более недооценена только платина, но ее, действительно, фиг купишь, да и там своя причина с отказом от дизельных двигателей, а тем временем Трампон чего-то таки набузит:
President Donald Trump delivered some of his most pointed attacks yet on Federal Reserve Chairman Jerome Powell on Tuesday, calling the central bank the “biggest risk” to the U.S. economy.. . In an Oval Office interview with The Wall Street Journal, Trump said Powell “almost looks like he’s happy raising interest rates.”. . . . “Every time we do something great, he raises the interest rates,” Trump said. Asked if he regrets appointing Powell, he said it was “too early to tell, but maybe.”. . Trump said he didn’t know under what circumstances he might attempt to remove the Fed chairman but added: “I’m very unhappy with the Fed because Obama had zero interest rates.”. . The president’s comments came amid another volatile day for the stock market. A couple of weeks ago, when the three major equity market indexes dropped more than 3 percent in a day, Trump said the Fed had “gone crazy.”
Чудеса с растущими на печатных станках рынках заканчиваются, видели чудо, все, записали, пока, расходимся, и вину будут перекидывать друг на друга как мячик в пинг-понге, а крайними будут как всегда обычные держатели бакса и мелкие спекули, не знающие инсайда и поверившие в вечный рост пузыря FAANG, при шухере покрупнее могут попотрошить и китайских и японских держателей трежерей.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:41
vladus17 Чуть выше писали на форуме, что купить негде. Я не покупаю, потому не знаю, но думаю выбор 10% от того, что было до Леры
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gleb
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:05
vladus17 написав:
ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.
а шо нам эти проходимцы?
они нам не авторитеты
одессит еще в начале года такое писал
правда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на весну
но как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:07
gleb написав:vladus17
Чуть выше писали на форуме, что купить негде. Я не покупаю, потому не знаю, но думаю выбор 10% от того, что было до Леры
глеб, уже давно такая ситуация
даже не знаю почему ты так занервничал именно сейчас
реально несколько банков в стране сейчас занимаются золотом
остальные для вида выставляют курсы
понты для приезжих - у нас говорят
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:16
odessit2007 написав: vladus17 написав:
ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.
а шо нам эти проходимцы?
они нам не авторитеты
одессит еще в начале года такое писал
правда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на весну
но как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать
На чем ожидаем такой бурный взлет?
Если не секрет Вы на каких уровнях зашли?
Можно в лс
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vladus17
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:24
odessit2007 написав: gleb написав:vladus17
Чуть выше писали на форуме, что купить негде. Я не покупаю, потому не знаю, но думаю выбор 10% от того, что было до Леры
глеб, уже давно такая ситуация
даже не знаю почему ты так занервничал именно сейчас
реально несколько банков в стране сейчас занимаются золотом
остальные для вида выставляют курсы
понты для приезжих - у нас говорят
Та я не то чтобы нервничаю, зачем? Я давно все решил: Мене, текел, фарес (в оригинале: Мене, мене, текел, упарсин)
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gleb
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