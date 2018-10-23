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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1813181418151816
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47

  kalinavalera1 написав:
  vladus17 написав:На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс

Так всем же интересно!


Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах?
vladus17
 
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