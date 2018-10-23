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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47
kalinavalera1 написав: vladus17 написав:
На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс
Так всем же интересно!
Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах?
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