Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22
Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах". Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается.
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24
Зря. Если эта бешеная коняка понесется, то при таких уровнях переоцененности фонды и цифрах американского гос. долга это будет продолжаться аж до краха доллара.
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