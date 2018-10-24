vladus17 написав:На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс
Так всем же интересно!
Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах?
Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах". Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается.
vladus17 написав: Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах". Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается.
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Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок). Вошел я сам в конце 2016, просто хотел прикупить золотишка, как хедж фонд. И получилось что угадал локальный минимум, а покупка была , в моем понимании, довольно значительная, на 30% net worth (все вольные деньги на тот момент). Кстати здесь отписывался о покупке, тогда же. После эого случая слежу за новостями, читаю форумы по теме, и по немногу закупаю еще. Вторая закупка была менее удачной, в начале Июля этого года по 1255долл покупал (тоже здесь отписывался). Правда и сумма в несколько раз меньше, чуть больше 10к долл. Итого усреднился на 1170долл (за счет первой покупки). Итого, поуши в голде и внимательно слежу за темой. Думаю частично слиться (купленое по 1255) на локальном хае в 1330+. На поточные рассходи. А остальное пусть лежит, не трогаю. Так что, заседание продолжаеться, господа присяжные заседатели
Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]
Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы. Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать