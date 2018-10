Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1814181518161817> Додано: Сер 24 жов, 2018 15:47 kalinavalera1 написав: vladus17 написав: На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс

Так всем же интересно! Так всем же интересно!



Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах? Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах? vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22 vladus17 написав: kalinavalera1 написав: vladus17 написав: На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс На чем ожидаем такой бурный взлет?Если не секрет Вы на каких уровнях зашли? Можно в лс

Так всем же интересно! Так всем же интересно!



Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах? Вы, я так понимаю, еще в игре, на лонгах?



Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах". Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается. Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах".Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается. kalinavalera1

Повідомлень: 4678 З нами з: 07.05.11 Подякував: 651 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 17:24 odessit2007 написав: vladus17 написав: ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так. ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.

а шо нам эти проходимцы?

они нам не авторитеты

одессит еще в начале года такое писал

правда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на весну

но как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать а шо нам эти проходимцы?они нам не авторитетыодессит еще в начале года такое писалправда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на веснуно как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать

Зря. Если эта бешеная коняка понесется, то при таких уровнях переоцененности фонды и цифрах американского гос. долга это будет продолжаться аж до краха доллара. Зря. Если эта бешеная коняка понесется, то при таких уровнях переоцененности фонды и цифрах американского гос. долга это будет продолжаться аж до краха доллара. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20032 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1173 раз. Подякували: 1948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:19 kalinavalera1 написав: vladus17 написав:

Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах". Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается. Возможно это так называется ? Я любитель - не профессионал. И подход у меня не профессиональный. Не располагаю крупными суммами. Но имею какие-то "заначки" маленькие для жизни в разных активах. Одно время очень увлекался депозитами в валюте. Последний депо был в Дельте - удалось выскочить за минуту до краха. Поскольку суммы у меня очень скромные -то имею всего по немножко - то "на хлеб" продаю тот актив, который на данный момент продать выгоднее всего сравнимо с закупочной ценой. У меня куча обстоятельств семейных, не буду о них. Когда растет доллар - продаю доллар - на хлеб, когда растет евро - продаю евро , когда выгоднее всего продать золото - это поездки- путешествия- крупные покупки - и оно на взлете - продаю золото. Вообщем я не "правильный" коммерс, я не занимаюсь чисто игрой - а просто лавирую по жизни. Интересуюсь разными активами. Но золото для меня - типа ключ к макроэкономике, самый интересны и самый любимый актив, и просто надежная страховка. При этом золотыми украшениями не увлекаюсь. Кое-что из заначек пришлось продать - на пике цены - это было не золото. Просто угадал тогда, что данный актив - будет падать много лет. У меня свой примитивный метод. так что можно сказать с большой натяжкой что я "лонгую. Хотя не совсем то. Я не играю в "купи- продай" - а так "выживаю". То есть тарюсь я редко, в очень особых случаях, а в основном так кручусь что бы из небольших заначек выжать максимум. Но вообщем то страюсь держать заначки "на логах".Мне интересно в целом тема. Думаю, что так , что б профессионально играть - я не уверен в своих силах. И что-то меня "не пускает". А вот когда нужны деньги на расходы - а это случается регулярно - то приходится стараться выгодно что-то продавать или где-то как-то брать - и тогда это мое поле. Получается. [/quote]



Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).

Вошел я сам в конце 2016, просто хотел прикупить золотишка, как хедж фонд. И получилось что угадал локальный минимум, а покупка была , в моем понимании, довольно значительная, на 30% net worth (все вольные деньги на тот момент). Кстати здесь отписывался о покупке, тогда же.

После эого случая слежу за новостями, читаю форумы по теме, и по немногу закупаю еще.

Вторая закупка была менее удачной, в начале Июля этого года по 1255долл покупал (тоже здесь отписывался). Правда и сумма в несколько раз меньше, чуть больше 10к долл. Итого усреднился на 1170долл (за счет первой покупки).

Итого, поуши в голде и внимательно слежу за темой. Думаю частично слиться (купленое по 1255) на локальном хае в 1330+. На поточные рассходи. А остальное пусть лежит, не трогаю.

Так что, заседание продолжаеться, господа присяжные заседатели [/quote]Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).Вошел я сам в конце 2016, просто хотел прикупить золотишка, как хедж фонд. И получилось что угадал локальный минимум, а покупка была , в моем понимании, довольно значительная, на 30% net worth (все вольные деньги на тот момент). Кстати здесь отписывался о покупке, тогда же.После эого случая слежу за новостями, читаю форумы по теме, и по немногу закупаю еще.Вторая закупка была менее удачной, в начале Июля этого года по 1255долл покупал (тоже здесь отписывался). Правда и сумма в несколько раз меньше, чуть больше 10к долл. Итого усреднился на 1170долл (за счет первой покупки).Итого, поуши в голде и внимательно слежу за темой. Думаю частично слиться (купленое по 1255) на локальном хае в 1330+. На поточные рассходи. А остальное пусть лежит, не трогаю.Так что, заседание продолжаеться, господа присяжные заседатели vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 18:21 hxbbgaf написав: odessit2007 написав: vladus17 написав: ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так. ПыСы Демура и ГолдменСах кстати прогнозировали выход на уровень в 1450 до конца года. Хотя и по низам они с датами оба ошиблись,помню, не на много, кажеться на пол года где то так.

а шо нам эти проходимцы?

они нам не авторитеты

одессит еще в начале года такое писал

правда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на весну

но как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать а шо нам эти проходимцы?они нам не авторитетыодессит еще в начале года такое писалправда чувствую пролетел я с прогнозом и переношу его на веснуно как дойдем до 1450-1500 советовал бы продавать

Зря. Если эта бешеная коняка понесется, то при таких уровнях переоцененности фонды и цифрах американского гос. долга это будет продолжаться аж до краха доллара. Зря. Если эта бешеная коняка понесется, то при таких уровнях переоцененности фонды и цифрах американского гос. долга это будет продолжаться аж до краха доллара.

Возможно и в самом деле, если пробьем эти уровни, улетит в небеса.



Откровенно говоря, думаю пробития уровня в 1200долл мы уже никогда не увидим... Возможно и в самом деле, если пробьем эти уровни, улетит в небеса.Откровенно говоря, думаю пробития уровня в 1200долл мы уже никогда не увидим... vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 жов, 2018 22:33 prediction пару недель и увидим 1300 vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 08:23 vladus17 написав: пару недель и увидим 1300 пару недель и увидим 1300



Прогнозируете по предполагаемым результатам предстоящих довыборов в Конгресс ? Прогнозируете по предполагаемым результатам предстоящих довыборов в Конгресс ? tumos Повідомлень: 869 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 09:35 tumos написав: vladus17 написав: пару недель и увидим 1300 пару недель и увидим 1300



Прогнозируете по предполагаемым результатам предстоящих довыборов в Конгресс ? Прогнозируете по предполагаемым результатам предстоящих довыборов в Конгресс ?



Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж). Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж). vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13



Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]



Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы. Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать [quote="4481794:vladus17/quote]Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы.Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать gleb Повідомлень: 2690 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 жов, 2018 12:54 Голд

U.S. Attacked Russia's Syria Base With Drones, Defense Ministry Claims

to read more click link below

https://www.haaretz.com/middle-east-new ... -1.6593026 Новость в пользу золота...U.S. Attacked Russia's Syria Base With Drones, Defense Ministry Claimsto read more click link below vladus17 Повідомлень: 536 З нами з: 21.03.14 Подякував: 105 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1814181518161817> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_