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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1814181518161817
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:57

  gleb написав:[quote="4481794:vladus17/quote]

Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]

Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы. :cry: Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать[/quote]

У вас какие позиции по голде, если не секрет?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Акции Deutsche Bank обвалились до исторического минимума

https://news.finance.ua/ru/news/-/43727 ... o-minimuma

Рынок акций США упал во второй раз за 2 недели

https://news.finance.ua/ru/news/-/43725 ... a-2-nedeli
vladus17
 
Повідомлень: 536
З нами з: 21.03.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1814181518161817
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