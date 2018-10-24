gleb написав:

[quote="4481794:vladus17/quote]Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы.Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать[/quote]