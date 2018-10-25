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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:57
gleb написав:
[quote="4481794:vladus17/quote]
Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]
Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы.
Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать[/quote]
У вас какие позиции по голде, если не секрет?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:18
gleb написав:
Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет.
Это вы о том как было в прошлый раз. В этот раз все будет иначе. Потому что в 2008ом рынок золота был 7 лет бычим, сейчас же он 7 лет как медвежий. Поэтому в это раз когда акции падают - золото растет.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40
Вообще, почему во время обвала фондового рынка падают доходности по трежерям? Это чисто американский феномен. Если в экономике все плохо, то почему должен расти спрос на облигации? Наоборот, значит, государство получит меньше налогов и повысится вероятность дефолта или будет вынуждено печатать больше денег, что ударит по ценности денежной единицы, в которой выражаются эти облигации.
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