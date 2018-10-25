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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1814181518161817
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:57

  gleb написав:[quote="4481794:vladus17/quote]

Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]

Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы. :cry: Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать[/quote]

У вас какие позиции по голде, если не секрет?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59

Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Акции Deutsche Bank обвалились до исторического минимума

https://news.finance.ua/ru/news/-/43727 ... o-minimuma

Рынок акций США упал во второй раз за 2 недели

https://news.finance.ua/ru/news/-/43725 ... a-2-nedeli
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет.

Это вы о том как было в прошлый раз. В этот раз все будет иначе. Потому что в 2008ом рынок золота был 7 лет бычим, сейчас же он 7 лет как медвежий. Поэтому в это раз когда акции падают - золото растет.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40

Вообще, почему во время обвала фондового рынка падают доходности по трежерям? Это чисто американский феномен. Если в экономике все плохо, то почему должен расти спрос на облигации? Наоборот, значит, государство получит меньше налогов и повысится вероятность дефолта или будет вынуждено печатать больше денег, что ударит по ценности денежной единицы, в которой выражаются эти облигации.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).Вошел я сам в конце 2016,

Я себя новичком не считаю так как сравнимо с началом - как стал завсегдатаем ветки - многое узнал. Хотя тоже не профессионал. Но вы так конкретно считаете - что очень похоже на профессионала.

Я долго вникал - почему поставили Трампа ? И даже ожидал роста золота, тк Трамп сторонник золота. Имхо, конечно - "назначения", вернее "выборы" президента в США контролируются. Помните семью Кеннеди - которых не назначали? Но долго не мог понять такой странный выбор. Странная история со взрыв.- посылками, которые стали получать все, кто против Трампа - вдруг как- то осветили ситуацию. Трамп не очень уравновешенный. Понял - почему говорят , что он "не предсказуемый". Он для себя самого вероятно не вполне предсказуем. Он создает или ищет поводы для конфликты постоянно - в отличие от традиционных государственных деятелей - которые 100 раз подумают, а потом все равно сдержанно притормозят - и еще 100 раз посоветуются с другими представителями власти - и опять промолчат. Трамп разительно отличается. Если бы кто-то хотел развязать войну (или войны, в интересах производителей оружия- чем их больше - тем лучше ) - такой человек очень бы подошел. Конечно это только гипотеза. Но у мня вообще не было понимания ситуации, пока что вот - пытаюсь "понять Трампа" - и сделать выводы для золота. Если у кого-то есть мнения - с интересом почитаю.
kalinavalera1
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