Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:25

vladus17 написав: Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).Вошел я сам в конце 2016, Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).Вошел я сам в конце 2016,

Я себя новичком не считаю так как сравнимо с началом - как стал завсегдатаем ветки - многое узнал. Хотя тоже не профессионал. Но вы так конкретно считаете - что очень похоже на профессионала.Я долго вникал - почему поставили Трампа ? И даже ожидал роста золота, тк Трамп сторонник золота. Имхо, конечно - "назначения", вернее "выборы" президента в США контролируются. Помните семью Кеннеди - которых не назначали? Но долго не мог понять такой странный выбор. Странная история со взрыв.- посылками, которые стали получать все, кто против Трампа - вдруг как- то осветили ситуацию. Трамп не очень уравновешенный. Понял - почему говорят , что он "не предсказуемый". Он для себя самого вероятно не вполне предсказуем. Он создает или ищет поводы для конфликты постоянно - в отличие от традиционных государственных деятелей - которые 100 раз подумают, а потом все равно сдержанно притормозят - и еще 100 раз посоветуются с другими представителями власти - и опять промолчат. Трамп разительно отличается. Если бы кто-то хотел развязать войну (или войны, в интересах производителей оружия- чем их больше - тем лучше ) - такой человек очень бы подошел. Конечно это только гипотеза. Но у мня вообще не было понимания ситуации, пока что вот - пытаюсь "понять Трампа" - и сделать выводы для золота. Если у кого-то есть мнения - с интересом почитаю.