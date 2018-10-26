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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:57
gleb написав:
[quote="4481794:vladus17/quote]
Слишком много факторов сейчас играет в пользу золота: Брексит, Италилив(Italeave), Акции вниз - голда вверх (как хедж).[/quote]
Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет. Момент рывка очень легко будет идентифицировать сокращением соотношения между золотом и серебром тк при "истинном" ралли золота серебро будет расти быстрее. Как-то так. Но нам тут это будет безразлично тк у нас будут другие заботы.
Когда там насморк, у нас, как правило, пневмония. А вот что будет у нас, когда там инсульт с инфарктом, не хочу даже думать[/quote]
У вас какие позиции по голде, если не секрет?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:18
gleb написав:
Ну как бы да, но пойдут маржин колы и народ будет скидывать все что можно, чтоб их покрыть. Так что какое-то время золото будет идти вверх, потом станет падать но не синхронно с акциями а отставая, потом остановится и рванет.
Это вы о том как было в прошлый раз. В этот раз все будет иначе. Потому что в 2008ом рынок золота был 7 лет бычим, сейчас же он 7 лет как медвежий. Поэтому в это раз когда акции падают - золото растет.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40
Вообще, почему во время обвала фондового рынка падают доходности по трежерям? Это чисто американский феномен. Если в экономике все плохо, то почему должен расти спрос на облигации? Наоборот, значит, государство получит меньше налогов и повысится вероятность дефолта или будет вынуждено печатать больше денег, что ударит по ценности денежной единицы, в которой выражаются эти облигации.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:25
vladus17 написав:
Я и сам не профессионал, мало того, считаю себя нубом ( а noob-новичок).Вошел я сам в конце 2016,
Я себя новичком не считаю так как сравнимо с началом - как стал завсегдатаем ветки - многое узнал. Хотя тоже не профессионал. Но вы так конкретно считаете - что очень похоже на профессионала.
Я долго вникал - почему поставили Трампа ? И даже ожидал роста золота, тк Трамп сторонник золота. Имхо, конечно - "назначения", вернее "выборы" президента в США контролируются. Помните семью Кеннеди - которых не назначали? Но долго не мог понять такой странный выбор. Странная история со взрыв.- посылками, которые стали получать все, кто против Трампа - вдруг как- то осветили ситуацию. Трамп не очень уравновешенный. Понял - почему говорят , что он "не предсказуемый". Он для себя самого вероятно не вполне предсказуем. Он создает или ищет поводы для конфликты постоянно - в отличие от традиционных государственных деятелей - которые 100 раз подумают, а потом все равно сдержанно притормозят - и еще 100 раз посоветуются с другими представителями власти - и опять промолчат. Трамп разительно отличается. Если бы кто-то хотел развязать войну (или войны, в интересах производителей оружия- чем их больше - тем лучше ) - такой человек очень бы подошел. Конечно это только гипотеза. Но у мня вообще не было понимания ситуации, пока что вот - пытаюсь "понять Трампа" - и сделать выводы для золота. Если у кого-то есть мнения - с интересом почитаю.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:54
kalinavalera1 написав:
Я себя новичком не считаю так как сравнимо с началом - как стал завсегдатаем ветки - многое узнал. Хотя тоже не профессионал. Но вы так конкретно считаете - что очень похоже на профессионала.
Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.
Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать.
Жаль у нас в Украине нету трейд площадки, для покупки- продажи золота онлайн... Хотя мне она сейчас не очень надо, хотя попробовать можно было бы. А то с физическим не оч удобно.
Что на счет Трампона, так он за слабый доллар, но его на прямую не контролирует. Ставку повысил ФРС, вон уже 97 пунктов ЮСД индекс. А золотишко то коректироваться не хочет... Золото растет одновременно с баксом... В интересные времена мы живем товарищи...
Вы, я так понимаю, ждете звездного часа для золота? Или просто о политике любите побеседовать?
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vladus17
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jabba
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Додано: Суб 27 жов, 2018 10:21
Джаба, а Вы куда пропали? В свое время были активным форумчанином, а сейчас вас практически не видно...
Решил недавно почитать это форум за прошедшие года, так для матчасти (скучно было). Читал выборочно за 2014-2016 года. Так тогда этот форум был жив, все дискусировали, спорили, обсуждали, обсасывали каждую новость. А сейчас ветка вообще почти мертва... Что в Украине уже никто золотом не интересуется?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 11:44
kalinavalera1 написав:
Я долго вникал - почему поставили Трампа ?
Кто поставил ? Если идет речь о группе промышленников, то вероятно с их точки зрения он был приемлемым вариантом.
kalinavalera1 написав:
И даже ожидал роста золота, тк Трамп сторонник золота.
Что означает сторонник золота ?
kalinavalera1 написав:
Странная история со взрыв.- посылками, которые стали получать все, кто против Трампа - вдруг как- то осветили ситуацию.
Мне не осветили. Считаете что группировки финансистов и промышленников перешли к действиям вне рамок законодательства ?
kalinavalera1 написав:
Трамп не очень уравновешенный. Понял - почему говорят , что он "не предсказуемый". Он для себя самого вероятно не вполне предсказуем. Он создает или ищет поводы для конфликты постоянно - в отличие от традиционных государственных деятелей - которые 100 раз подумают, а потом все равно сдержанно притормозят - и еще 100 раз посоветуются с другими представителями власти - и опять промолчат. Трамп разительно отличается. Если бы кто-то хотел развязать войну (или войны, в интересах производителей оружия- чем их больше - тем лучше ) - такой человек очень бы подошел. Конечно это только гипотеза. Но у мня вообще не было понимания ситуации,
Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий.
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tumos
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