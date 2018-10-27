Додано: Суб 27 жов, 2018 15:46

vladus17 написав: Что на счет Трампона, так он за слабый доллар, но его на прямую не контролирует. Ставку повысил ФРС, вон уже 97 пунктов ЮСД индекс. А золотишко то коректироваться не хочет... Золото растет одновременно с баксом... В интересные времена мы живем товарищи... Вы, я так понимаю, ждете звездного часа для золота? Или просто о политике любите побеседовать Что на счет Трампона, так он за слабый доллар, но его на прямую не контролирует. Ставку повысил ФРС, вон уже 97 пунктов ЮСД индекс. А золотишко то коректироваться не хочет... Золото растет одновременно с баксом... В интересные времена мы живем товарищи... Вы, я так понимаю, ждете звездного часа для золота? Или просто о политике любите побеседовать

Жду звездного часа. Это верно. Но не только. Интересуют и другие активы, а через динамику золота я яснее вижу ситуацию. Я же писал - что имею разных активов по чуть-чуть. Трамп - для меня не просто "политика". А один из факторов влияния и формирования цены на золото. Я сейчас почти не пишу тут и не спрашиваю, как раньше. Сегодня на цену золота имхо, влияет - группа финансовая которая "назначила" Трампа. Через него можно как-то понять их сценарий, и делать выводы по золоту. Та же группа стоит за ФРС. Я последнее время - не вижу ситуацию. За ними не понаблюдаешь. Они в тени. Если хотят замутить несколько войн - типа того - то у меня фантазии не хватит это представить - на моем компасе - на шкале нет такого деления даже совсем. Для меня это слишком дико. Придется расширять рамки, переделывать компас.Мне интересно отслеживать тренды вернее предугадывать их. Когда-то я держал один актив ( не золото) - более 12 лет. А этот актив был - очень неудобный и проблематичный в хранении. Но я был упорен. И очень удачно его продал в конце концов. Потом почти 10 лет "играл" в депозиты. Тут нужно было присматривать постоянно за денежками и банками. Анализировать возможности. Только для меня это все не игра - а средство выживания. Хотя и игра тоже. Поэтому я приспосабливаю свои "игры" к своему образу жизни - так мне удобнее. А не наоборот. Наверное правильно так как вы. Купил- продал - купил -продал. Может со временем - я тоже стану так относиться. А может и нет. Меня коробит - когда вы принуждаете меня - конкретизировать мои намерения и цели в отношении золота. У меня не так мозг устроен. Если ситуация будет удобной для меня по золоту - только тогда - В ТОТ МОМЕНТ у меня сформируется конкретное намерение по золоту. Но я его не озвучу - а за чем ? Я могу писать свое мнение - в общих чертах. За чем кому-то мои конкретные подробности ? Про Одессита - тоже спрашивал - в общих чертах - ничего - особо конкретного - без его личных подробностей.А так у меня всегда мнение просто жить - и жить с комфортом и благополучно все время. И наблюдать за ситуацией ( тоже с интересом и удовольствием) - как можно использовать ситуацию на рынке - чтобы заработать копейку. Но - цель у меня - не такая конкретная как у Жабы " заработать на золоте". У меня цель - просто жить благополучно. А для этого нужно видеть тренды. Вы меня заставляете конкретизировать все. А у меня обычно не одна мысль в голове - а набор возможных вероятностей - и косвенное наблюдение за ними. Поэтому не знаю как вам что-то конкретизировать. И не люблю брать на себя какую-то роль - и потом ее поддерживать. Типа - я - "лонгер".Но это близко по смыслу.