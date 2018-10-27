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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1815181618171818 Додано: Суб 27 жов, 2018 16:18 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий



СПС! Вот я увидел какие-то тонкости особые тонкости в том что вы описали - - за Трампом не просто - промышленники , а ВПК. Это особая промышленность. Eще дополню - cчас поищу фамилию - кто финансировал его предвыборную компанию - продолжу.



Нашел не тех , кто меня интересует, увы.... Питер Тиль, занимающий 246 место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд, являющийся основателем PayPal и ставший первым внешним инвестором Facebook, заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии. Тиль профинансирует избирательную компанию Трампа в размере $1,25 млн.Тиль попадает в очень ограниченный список лиц, выделяющих средства на избирательную компанию миллиардера, которая в основном оплачивается из его собственных средств. Так наибольшее пожертвование в $15,5 млн сделали Роберт Мерсер и его дочь Ревекка, руководящие хэдж-фондом Renaissance Technologies. Следующим в списке является крупный владелец недвижимости Джеффри Палмер с пожертвованием в размере $2 млн, известный своей резкой критикой проектов по строительству доступного жилья в Лос-Анжелесе.

К сожалению, семья - которая вложилась в выборы Трампа в тени - это друзья его семьи, и кажется , что эта семья дружила с его семьей не одно поколение. Они из ВПК и были сторонниками золотого стандарта. Проскальзывала такая инфа до выборов еще. Поэтому я ожидал - вернее допускал, что возможен рост золота значительный. Но не тут-то было . Интересы военных промышленников могут быть очень разнообразными. Но основной интерес у них наверно - сбыт их продукции - оружия - а не возвращение золотого стандарта. Это просто вероятности. Я ничего не утверждаю. Но рано или поздно тренд проявится.



Я не думаю что Трамп лично кого-то послал с этими взрыв-пакетами. Тем более не думаю, что это сделала группа промышленников, которая стоит за ним. Но есть много признаков - что человек - пославший взрыв пакеты - с Трампом на одной волне. И "подзарядился" от него. Трамп слишком афиширует свое неуважение к женщинам и беженцам - умный чел не станет это так афишировать и акцентироваться. Умный - будет публично " обожать и уважать" женщин и беженцев - но "под давлением обстоятельств" и каких-то факторов или людей будет "вынужден принять этот не популярный закон". Трамп слишком демонстративно импульсивен. так же как тот, кто посылал взрыв-пакеты. В этом есть что-то не здоровое - как и в истории со взрывпакетами. Что-то не то. Слишком необдуманно и даже нелепо. СПС! Вот я увидел какие-то тонкости особые тонкости в том что вы описали - - за Трампом не просто - промышленники , а ВПК. Это особая промышленность. Eще дополню - cчас поищу фамилию - кто финансировал его предвыборную компанию - продолжу.Нашел не тех , кто меня интересует, увы.... Питер Тиль, занимающий 246 место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд, являющийся основателем PayPal и ставший первым внешним инвестором Facebook, заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии. Тиль профинансирует избирательную компанию Трампа в размере $1,25 млн.Тиль попадает в очень ограниченный список лиц, выделяющих средства на избирательную компанию миллиардера, которая в основном оплачивается из его собственных средств. Так наибольшее пожертвование в $15,5 млн сделали Роберт Мерсер и его дочь Ревекка, руководящие хэдж-фондом Renaissance Technologies. Следующим в списке является крупный владелец недвижимости Джеффри Палмер с пожертвованием в размере $2 млн, известный своей резкой критикой проектов по строительству доступного жилья в Лос-Анжелесе.К сожалению, семья - которая вложилась в выборы Трампа в тени - это друзья его семьи, и кажется , что эта семья дружила с его семьей не одно поколение. Они из ВПК и были сторонниками золотого стандарта. Проскальзывала такая инфа до выборов еще. Поэтому я ожидал - вернее допускал, что возможен рост золота значительный. Но не тут-то было. Интересы военных промышленников могут быть очень разнообразными. Но основной интерес у них наверно - сбыт их продукции - оружия - а не возвращение золотого стандарта.Это просто вероятности. Я ничего не утверждаю. Но рано или поздно тренд проявится.Я не думаю что Трамп лично кого-то послал с этими взрыв-пакетами. Тем более не думаю, что это сделала группа промышленников, которая стоит за ним. Но есть много признаков - что человек - пославший взрыв пакеты - с Трампом на одной волне. И "подзарядился" от него. Трамп слишком афиширует свое неуважение к женщинам и беженцам - умный чел не станет это так афишировать и акцентироваться. Умный - будет публично " обожать и уважать" женщин и беженцев - но "под давлением обстоятельств" и каких-то факторов или людей будет "вынужден принять этот не популярный закон". Трамп слишком демонстративно импульсивен. так же как тот, кто посылал взрыв-пакеты. В этом есть что-то не здоровое - как и в истории со взрывпакетами. Что-то не то. Слишком необдуманно и даже нелепо. kalinavalera1

Повідомлень: 4685 З нами з: 07.05.11 Подякував: 651 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 16:53 Re: Горячие новости по драгоценным металлам vladus17 написав: Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать. Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать.

Буду вас "держаться" - может и у меня со временем получится, цель как бы одна. То есть я не в минусе по золоту, конечно , и не из тех кто купил на хаях - но пока и не зарабатываю на нем. Не вижу для себя гарантированной прибыли и не хочется делать лишние телодвижения, пока нет уверенности. Буду вас "держаться" - может и у меня со временем получится, цель как бы одна. То есть я не в минусе по золоту, конечно , и не из тех кто купил на хаях - но пока и не зарабатываю на нем. Не вижу для себя гарантированной прибыли и не хочется делать лишние телодвижения, пока нет уверенности. kalinavalera1

Повідомлень: 4685 З нами з: 07.05.11 Подякував: 651 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1815181618171818 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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