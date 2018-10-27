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Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1815181618171818
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий


СПС! Вот я увидел какие-то тонкости особые тонкости в том что вы описали - - за Трампом не просто - промышленники , а ВПК. Это особая промышленность. Eще дополню - cчас поищу фамилию - кто финансировал его предвыборную компанию - продолжу.

Нашел не тех , кто меня интересует, увы.... Питер Тиль, занимающий 246 место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд, являющийся основателем PayPal и ставший первым внешним инвестором Facebook, заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии. Тиль профинансирует избирательную компанию Трампа в размере $1,25 млн.Тиль попадает в очень ограниченный список лиц, выделяющих средства на избирательную компанию миллиардера, которая в основном оплачивается из его собственных средств. Так наибольшее пожертвование в $15,5 млн сделали Роберт Мерсер и его дочь Ревекка, руководящие хэдж-фондом Renaissance Technologies. Следующим в списке является крупный владелец недвижимости Джеффри Палмер с пожертвованием в размере $2 млн, известный своей резкой критикой проектов по строительству доступного жилья в Лос-Анжелесе.
К сожалению, семья - которая вложилась в выборы Трампа в тени - это друзья его семьи, и кажется , что эта семья дружила с его семьей не одно поколение. Они из ВПК и были сторонниками золотого стандарта. Проскальзывала такая инфа до выборов еще. Поэтому я ожидал - вернее допускал, что возможен рост золота значительный. Но не тут-то было :). Интересы военных промышленников могут быть очень разнообразными. Но основной интерес у них наверно - сбыт их продукции - оружия - а не возвращение золотого стандарта. :mrgreen: Это просто вероятности. Я ничего не утверждаю. Но рано или поздно тренд проявится.

Я не думаю что Трамп лично кого-то послал с этими взрыв-пакетами. Тем более не думаю, что это сделала группа промышленников, которая стоит за ним. Но есть много признаков - что человек - пославший взрыв пакеты - с Трампом на одной волне. И "подзарядился" от него. Трамп слишком афиширует свое неуважение к женщинам и беженцам - умный чел не станет это так афишировать и акцентироваться. Умный - будет публично " обожать и уважать" женщин и беженцев - но "под давлением обстоятельств" и каких-то факторов или людей будет "вынужден принять этот не популярный закон". Трамп слишком демонстративно импульсивен. так же как тот, кто посылал взрыв-пакеты. В этом есть что-то не здоровое - как и в истории со взрывпакетами. Что-то не то. Слишком необдуманно и даже нелепо.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:53

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Ну считать, быть может, я умею. А в золоте и в трендах- разбираюсь так себе. Ну может быть уже и не новичок, так как немного опыт есть.Хочу стать профессионалом и научиться на золоте зарабатывать.

Буду вас "держаться" - может и у меня со временем получится, цель как бы одна. То есть я не в минусе по золоту, конечно , и не из тех кто купил на хаях - но пока и не зарабатываю на нем. Не вижу для себя гарантированной прибыли и не хочется делать лишние телодвижения, пока нет уверенности.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:42

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

на youtube нашел ролик на котором золотое кольцо 585пробы подвешенное на нитке раскачивают сильным неодимовым магнитом. В теории золото диамагнетик, но очень слабо отталкиваться может. Но ведь на ролике проба 585. Интересно реагирует ли на мощный неодимовый магнит слитки 999 и как?
На 5 граммах эффект едва возможно отличить от качания нитки от вибрации подвеса и перемещения воздуха при дыхании, а уж определить направление на глаз не выйдет.
Я пробовал магнитом от жесткого диска на меди(диамагнетик), латуни(диамагнетик) свинце(диамагнетик) и алюминии(парамагнетик) массой по 150-200грам - эффект визуально заметен, но золота и вольфрама такой массы у меня нет. У кого есть хотя бы унцовый или 50 брусок - проверьте будет ли четко видно направление.
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