Додано: Суб 27 жов, 2018 16:18

tumos написав: Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий Отсутствие понимания действий Трампа в условиях схватки двух группировок не означает, что он не предсказуем, не уравновешен и т.д. Его ближайшая задача получит поддержку избирателей и выиграть довыборы в Конгресс. В том числе и в этом можно поискать логику его действий

СПС! Вот я увидел какие-то тонкости особые тонкости в том что вы описали - - за Трампом не просто - промышленники , а ВПК. Это особая промышленность. Eще дополню - cчас поищу фамилию - кто финансировал его предвыборную компанию - продолжу.Нашел не тех , кто меня интересует, увы.... Питер Тиль, занимающий 246 место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд, являющийся основателем PayPal и ставший первым внешним инвестором Facebook, заявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии. Тиль профинансирует избирательную компанию Трампа в размере $1,25 млн.Тиль попадает в очень ограниченный список лиц, выделяющих средства на избирательную компанию миллиардера, которая в основном оплачивается из его собственных средств. Так наибольшее пожертвование в $15,5 млн сделали Роберт Мерсер и его дочь Ревекка, руководящие хэдж-фондом Renaissance Technologies. Следующим в списке является крупный владелец недвижимости Джеффри Палмер с пожертвованием в размере $2 млн, известный своей резкой критикой проектов по строительству доступного жилья в Лос-Анжелесе.К сожалению, семья - которая вложилась в выборы Трампа в тени - это друзья его семьи, и кажется , что эта семья дружила с его семьей не одно поколение. Они из ВПК и были сторонниками золотого стандарта. Проскальзывала такая инфа до выборов еще. Поэтому я ожидал - вернее допускал, что возможен рост золота значительный. Но не тут-то было. Интересы военных промышленников могут быть очень разнообразными. Но основной интерес у них наверно - сбыт их продукции - оружия - а не возвращение золотого стандарта.Это просто вероятности. Я ничего не утверждаю. Но рано или поздно тренд проявится.Я не думаю что Трамп лично кого-то послал с этими взрыв-пакетами. Тем более не думаю, что это сделала группа промышленников, которая стоит за ним. Но есть много признаков - что человек - пославший взрыв пакеты - с Трампом на одной волне. И "подзарядился" от него. Трамп слишком афиширует свое неуважение к женщинам и беженцам - умный чел не станет это так афишировать и акцентироваться. Умный - будет публично " обожать и уважать" женщин и беженцев - но "под давлением обстоятельств" и каких-то факторов или людей будет "вынужден принять этот не популярный закон". Трамп слишком демонстративно импульсивен. так же как тот, кто посылал взрыв-пакеты. В этом есть что-то не здоровое - как и в истории со взрывпакетами. Что-то не то. Слишком необдуманно и даже нелепо.